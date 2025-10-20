Χειμώνιασε και ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε το πιο λαχταριστό πιάτο

Μία συνταγή για πουρέ- έκπληξη από τον Γιώργο Ρήγα

20.10.25 , 14:48 Χειμώνιασε και ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε το πιο λαχταριστό πιάτο
Πρώτη Δημοσίευση: 20.10.25, 14:50
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Tώρα που η θερμοκρασία έχει πέσει και έχουν αρχίσει και οι βροχές τι είναι πιο λαχταριστό από ένα πιάτο μοσχαράκι με ζεστό πουρέ σελινόριζας; 

Φτιάξε εύκολα την πιο νόστιμη και θρεπτική σούπα

Αυτή είναι η συνταγή που έφτιαξε για τους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star o Γιώργος Ρήγας δείχνοντας βήμα-βήμα τη διαδικασία.

Χειμώνιασε και ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε το πιο λαχταριστό πιάτο

Υλικά Για το μοσχάρι

• 1 κιλό μοσχάρι κομμένο σε μερίδες
• 3 πράσα
• 4–5 κλωνάρια σέλινο
• 1 μεγάλο κρεμμύδι
• 1 ποτήρι λευκό κρασί
• 1½ λίτρο ζωμό λαχανικών
• 1/3 φλ. ελαιόλαδο
• Αλάτι, πιπέρι
• Χυμό από 1 λεμόνι
• 1 χούφτα φρέσκο σπανάκι 
Για τον πουρέ σελινόριζας
• 600 γρ. σελινόριζα
• 250 ml φρέσκο γάλα
• 100 ml κρέμα γάλακτος
• 50 γρ. βούτυρο
• Αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
• Λίγο μοσχοκάρυδο

Ο Γιώργος Ρήγας και Ετεοκλής Παύλου

Ο Γιώργος Ρήγας και Ετεοκλής Παύλου

Εκτέλεση της Συνταγής 

 
1. Σε φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνεις το ελαιόλαδο και ροδίζεις το μοσχάρι απ’ όλες τις πλευρές. 2. Προσθέτεις το κρεμμύδι, το αφήνεις να μαλακώσει, σβήνεις με το κρασί και αφήνεις να εξατμιστεί το αλκοόλ. 3. Προσθέτεις πράσα, σέλινο, αλάτι, πιπέρι και τον ζωμό (να το σκεπάζει). 4. Σιγοβράζεις 1½–2 ώρες μέχρι να μαλακώσει πολύ. 5. Όταν είναι έτοιμο, αφαιρείς το κρέας και κρατάς τα λαχανικά και το ζωμό για τη σάλτσα.  Πράσινη βελούδινη σάλτσα 1. Στο μπλέντερ βάζεις τα πράσα, το σέλινο, λίγο ζωμό από το φαγητό και μια χούφτα φρέσκο σπανάκι που έχεις ζεματίσει 10 δευτερόλεπτα σε βραστό νερό και το έχεις κρυώσει σε πάγο. 2. Προσθέτεις 1 κ.σ. βούτυρο ή λίγο ελαιόλαδο και λίγο χυμό λεμονιού. 3. Χτυπάς καλά μέχρι να γίνει λεία και ομοιόμορφη. 4. Περνάς από ψιλή σίτα για πιο “chefy” υφή.  Θα έχει έντονο πράσινο χρώμα και λεμονάτο άρωμα.   Πουρές σελινόριζας (με γάλα και κρέμα) 1. Σε κατσαρόλα ρίχνεις το γάλα και την κρέμα γάλακτος. 2. Μόλις πάρουν βράση, προσθέτεις τη σελινόριζα και λίγο αλάτι. 3. Σιγοβράζεις 20–25 λεπτά μέχρι να μαλακώσει πολύ. 4. Σουρώνεις (κρατάς λίγο από το υγρό) και πολτοποιείς τη σελινόριζα στο μπλέντερ ή με ραβδομπλέντερ. 5. Προσθέτεις το βούτυρο και δουλεύεις μέχρι να γίνει βελούδινος. 6. Αν χρειάζεται, ρίχνεις λίγο από το υγρό του βρασμού για να φέρεις τη σύσταση που θέλεις. 7. Διορθώνεις με πιπέρι και (αν σου αρέσει) λίγο μοσχοκάρυδο.

Δείτε το Breakfast@Star
 

