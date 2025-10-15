Φτιάξε εύκολα την πιο νόστιμη και θρεπτική σούπα

Μία ό, τι πρέπει συνταγή για τις κρύες μέρες του χειμώνα

15.10.25 , 13:55
Τώρα που χειμωνιάζει τι είναι πιο όμορφο από το να κάθεσαι δίπλα στο τζάκι σου και να απολαμβάνεις ένα πιάτο ζεστή σούπα

O Χρήστος Μοίρας έφτιαξε τη σούπα που θα θες να τρως συνέχεια

Αυτό σκέφτηκε και ο Γιώργος Ρήγας και έδωσε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star την πιο νόστιμη συνταγή. Ο σεφ ετοίμασε μοσχαρόσουπα με λαχανικά και έδειξε βήμα- βήμα τη διαδικασία.

Φτιάξε εύκολα την πιο νόστιμη και θρεπτική σούπα

Υλικά της Συνταγής

Για τη σούπα

• 1 κιλό μοσχάρι με κόκαλο
• 2 λίτρα νερό
 • 2 πατάτες
• 2 καρότα
• 1 κολοκυθάκι
• 1 μεγάλο κρεμμύδι
• 1 κλωνάρι σέλινο
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1 κ.σ. βούτυρο ή λίγη κρέμα γάλακτος
 • Αλάτι – πιπέρι
• Λίγο χυμό λεμονιού
 
Για το σοτέ

• 200–250 γρ. από το βρασμένο μοσχάρι 
• 200 γρ. μανιτάρια φρέσκα
• 1 σκελίδα σκόρδο
• 1 κ.σ. βούτυρο ή ελαιόλαδο
•Χυμός από ½ λεμόνι
• Φρέσκο θυμάρι ή μαϊντανό
• Αλάτι – πιπέρι

Φτιάξε εύκολα την πιο νόστιμη και θρεπτική σούπα
 
 Εκτέλεση της Συνταγής

Παρασκευή ζωμού & σούπας 1. Σε κατσαρόλα βάζεις το μοσχάρι με το κόκαλο και το νερό να πάρει βράση. 2. Ξαφρίζεις και προσθέτεις τα λαχανικά (πατάτα, καρότο, κολοκυθάκι, κρεμμύδι, σέλινο), λίγο αλάτι και πιπέρι. 3. Σιγοβράζεις για 2–2½ ώρες μέχρι να μαλακώσει καλά το κρέας. 4. Αφαιρείς το κρέας και το κρατάς στην άκρη. 5. Πολτοποιείς τα λαχανικά με ραβδομπλέντερ μέχρι να γίνει βελουτέ. 6. Αν θες πιο λεία υφή, περνάς από σίτα. 7. Προσθέτεις το βούτυρο ή λίγη κρέμα γάλακτος, ανακατεύεις και διορθώνεις γεύση με λεμόνι, αλάτι και πιπέρι.   Σοτέ μοσχάρι με μανιτάρια λεμονάτα 1. Σε τηγάνι ζέστανε το βούτυρο ή ελαιόλαδο. 2. Πρόσθεσε το σκόρδο να αρωματίσει και μετά τα μανιτάρια κομμένα σε φέτες. 3. Σοτάρισε σε δυνατή φωτιά μέχρι να πάρουν χρώμα και να εξατμιστούν τα υγρά. 4. Πρόσθεσε το βρασμένο μοσχάρι και σοτάρισε 2–3 λεπτά να ενωθούν οι γεύσεις. 5. Σβήσε με χυμό λεμονιού, αλάτι, πιπέρι και φρέσκο θυμάρι ή μαϊντανό. 6. Αφαίρεσε το σκόρδο. ⸻  Στήσιμο πιάτου 1. Βάλε στο βαθύ πιάτο τη βελουτέ σούπα ζεστή. 2. Στο κέντρο τοποθέτησε το σοτέ μοσχάρι με τα μανιτάρια. 3. Ρίξε λίγο από τον λεμονάτο ζωμό του τηγανιού από πάνω. 4. Τελείωσε με σταγόνες ελαιόλαδο, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και λίγο μαϊντανό.

