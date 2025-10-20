Βίκυ Χατζηβασιλείου: Μας συστήνει την κούκλα μητέρα της

Βραδινή έξοδος για τη Βίκυ Χατζηβασιλείου και τη μητέρα της. «Μακάρι να είχα την ομορφιά της μαμάς μου» δήλωσε η Βίκυ Χατζηβασιλείου όταν οι δημοσιογράφοι τούς είπαν ότι μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό.

«Έχει καταφέρει πάρα πολλά και έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες μου σαν μητέρα» ανέφερε η μαμά της, περήφανη για την κόρη της.

Μαμά και κόρη τόνισαν πως έχουν μία άριστη σχέση και επικοινωνία και αποκάλυψαν ότι μοιράζονται πράγματα, σκέψεις και ανησυχίες η μία με την άλλη. Όσο για συμβουλές, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η μητέρα της παρουσιάστριας Βίκυς Χατζηβασιλείου, εκείνη είναι που παίρνει συμβουλές από την κόρη της.

Η κυρία Χρυσούλα είναι η αδυναμία της παρουσιάστριας και συχνά μιλάει για εκείνη.