Νένα Χρονοπούλου: Ανακοίνωσε ότι έκανε λίφτινγκ και δείχνει το αποτέλεσμα

Τι είναι το deep plane facelift που έκανε η ηθοποιός

Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Δείτε παλαιότερη συνέντευξη της ηθοποιού στην εκπομπή Super Κατερίνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Νένα Χρονοπούλου αποκάλυψε τη μεγάλη αλλαγή που έκανε στην εξωτερική της εμφάνιση και συγκεκριμένα στο πρόσωπό της! 

Νένα Χρονοπούλου: Κλείνει 15 χρόνια γάμου με τον Τάσο Μητρόπουλο

Η ηθοποιός και υπέρμαχος των δικαιωμάτων για τα άτομα με αναπηρία, έκανε λίφτινγκ, και την αποκάλυψη την έκανε η ίδια με μια ανάρτηση στο προσωπικό της προφίλ στο Facebook, ανεβάζοντας ακόμη και φωτογραφία με το εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Η Νένα Χρονοπούλου έχει ασχοληθεί και με την παρουσίαση

Η Νένα Χρονοπούλου έχει ασχοληθεί και με την παρουσίαση /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Μόνο εσύ χαρίζεις φρεσκάδα, λάμψη και νιότη χωρίς παραμόρφωση! Ευχαριστώ για το χρόνο που γύρισες πίσω για εμένα! Πως το είπαμε αγαπημένε μου; Deep plane face lift!!! Και κάπως έτσι τα φίλτρα έγιναν παρελθόν!!! Ποιος είπε πως η παραμόρφωση είναι η μόνη διαδρομή για τη φροντίδα μας!!!» έγραψε η Νένα Χρονοπούλου στην ανάρτησή της, ευχαριστώντας τον πλαστικό της χειρουργό. 

Νένα Χρονοπούλου για Πειραιά: «Σε αυτήν τη χώρα “πνίγουμε” τα παιδιά ΑμεΑ»

Η ανάρτηση της Νένας Χρονοπούλου

Έτσι, στα 57 της χρόνια η ηθοποιός και παρουσιάστρια είναι πιο εντυπωσιακή από ποτέ!

Τι είναι το deep plane lifting προσώπου

Αποτελεί μια από τις πιο σύγχρονες κι αποτελεσματικές τεχνικές των πλαστικών χειρούργων στον τομέα των αισθητικών επεμβάσεων πλαστικής προσώπου και του λίφτινγκ προσώπου.

Στόχος της μεθόδου deep plane lifting προσώπου είναι να ενισχύσει και να ανορθώσει σε βάθος την επιδερμίδα. Οι αλλαγές της γήρανσης αφορούν στο δέρμα, το λίπος, τους μύες, τους συνδέσμους του προσώπου και των οστών. Το δέρμα είναι το «κάλυμμα» του προσώπου και με τα χρόνια, ατροφεί, χάνει την ελαστικότητα του και υπόκειται σε αλλαγές από την ηλιακή ακτινοβολία.

Ωστόσο, αυτό που κυρίως οδηγεί στις μεγαλύτερες αλλαγές είναι το λίπος που υπάρχει κάτω από το δέρμα, το οποίο επίσης ατροφεί, αλλά κυρίως μετατοπίζεται προς τα κάτω, διαταράσσοντας έτσι, τις αρμονικές γραμμές του προσώπου.

Οι σύνδεσμοι κι οι μύες είναι τα πιο σταθερά στοιχεία του προσώπου. Αυτά είναι τα στοιχεία που διατηρούν το λίπος και το δέρμα στη θέση τους, όταν με τα χρόνια χάνουν σταδιακά τη σταθερότητα τους.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

