Βίντεο: Περιπολικό μετέφερε... ψυγείο στο πορτ μπαγκάζ στο Καματερό

Ένορκη Διοικητική Εξέταση διατάχθηκε από το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. μετά τη δημοσίευση βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει περιπολικό με ανοιχτό πορτ μπαγκάζ να μεταφέρει ένα ψυγείο, στην περιοχή του Καματερού.

Το επίμαχο βίντεο αναρτήθηκε στο TikTok από χρήστη, ο οποίος το συνόδευσε με τη λεζάντα: «Το περιπολικό δεν είναι ταξί», φράση που παραπέμπει στο γνωστό περιστατικό με την Κυριακή Γρίβα, η οποία είχε λάβει τη συγκεκριμένη απάντηση από αστυνομικό της Άμεσης Δράσης λίγο πριν βρει τραγικό θάνατο έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, στο περιπολικό φαίνεται να επιβαίνει ένας αστυνομικός.

Έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να ταυτοποιηθεί ο συγκεκριμένος ένστολος και να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.