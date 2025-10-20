Δημήτρης Ουγγαρέζος: Εκτός Buongiorno - Όσα είπε η Φαίη για την απουσία του

«Σου στέλνουμε πολλά φιλιά, Δημητρό μου, σε αγαπάμε πολύ»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.10.25 , 15:02 Οικονομάκου: «Οι περισσότεροι έχουν σχέση κατά τη διάρκεια του γάμου τους»
20.10.25 , 15:01 Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
20.10.25 , 14:55 Βίντεο: Περιπολικό μετέφερε... ψυγείο στο πορτ μπαγκάζ στο Καματερό
20.10.25 , 14:48 Φοινικούντα: Αναμένονται τρία νέα εντάλματα σύλληψης
20.10.25 , 14:48 Χειμώνιασε και ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε το πιο λαχταριστό πιάτο
20.10.25 , 14:35 Καινούργιου: «Ποιο καρεκλάκι μωρού έχεις πάρει; Έχουμε καιρό μπροστά μας!»
20.10.25 , 14:08 Ελένη Ράντου: Η ηθοποιός αποκάλυψε ποιο είναι το αντικαταθλιπτικό της
20.10.25 , 13:47 Cash or Trash: Τα τρία μπαλάκια του τένις κι οι τρεις διεκδικητές τους!
20.10.25 , 13:37 Ιωάννινα: Πατέρας δώρισε τον νεφρό του για να σώσει τον γιο του
20.10.25 , 13:04 Κέλλυ Βρανάκη: Το Instagram, η δημοσιογραφία, η Eurovision & η νέα εκπομπή
20.10.25 , 13:01 ΕΕ: Τέλος οι εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου την 1η Ιανουαρίου 2026
20.10.25 , 12:55 Δημήτρης Ουγγαρέζος: Εκτός Buongiorno - Όσα είπε η Φαίη για την απουσία του
20.10.25 , 12:49 Λούβρο: «Αποτύχαμε» - Αυτά είναι τα κλοπιμαία της ληστείας του αιώνα
20.10.25 , 12:46 Ελένη Μενεγάκη: Ποζάρει άβαφη και με πιτζάμες στον καναπέ του σπιτιού της
20.10.25 , 12:45 Άση Μπήλιου: Εβδομάδα με αγωνία και happy end στην εκπνοή της
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Καινούργιου: «Ποιο καρεκλάκι μωρού έχεις πάρει; Έχουμε καιρό μπροστά μας!»
Βιρτζίνια Τζουφρέ: «Με βίασε γνωστός πρωθυπουργός»
Νένα Χρονοπούλου: Ανακοίνωσε ότι έκανε λίφτινγκ και δείχνει το αποτέλεσμα
Οικονομάκου: «Οι περισσότεροι έχουν σχέση κατά τη διάρκεια του γάμου τους»
Ελένη Μενεγάκη: Ποζάρει άβαφη και με πιτζάμες στον καναπέ του σπιτιού της
Ηλεία: Βίαζε την κόρη του και απείλησε να κάψει στον φούρνο τη σύζυγό του
Φοινικούντα: Αναμένονται τρία νέα εντάλματα σύλληψης
Ελένη Ράντου: Η ηθοποιός αποκάλυψε ποιο είναι το αντικαταθλιπτικό της
Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας από την Τετάρτη με βροχές και καταιγίδες
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Εκτός της εκπομπής Buongiorno βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου ο Δημήτρης Ουγγαρέζος

Μια προγραμματισμένη εξέταση κράτησε τον Δημήτρη Ουγγαρέζο εκτός Buongiorno

Μια προγραμματισμένη εξέταση κράτησε τον Δημήτρη Ουγγαρέζο εκτός Buongiorno

Η Φαίη Σκορδά μετά την προβολή της συνέντευξης του Φάνη Λαμπρόπουλου, πήρε τον λόγο κι αναφέρθηκε στον λόγο που απουσίαζε ο στενός της συνεργάτης της

Δημήτρης Ουγγαρέζος – Νάντια Μπουλέ: Η συνάντηση του πρώην ζευγαριού

Η Φαίη Σκορδά ευχήθηκε «περαστικά» στον Δημήτρη Ουγγαρέζο

Η Φαίη Σκορδά ευχήθηκε «περαστικά» στον Δημήτρη Ουγγαρέζο

«Να πω κάτι για τον μικρό Ουγγαρέζο. Δεν είπα κάτι στην αρχή. Δεν είναι μαζί μας. Είχε μια προγραμματισμένη εξέταση. Σου στέλνουμε πολλά φιλιά, Δημητρό μου, σε αγαπάμε πολύ», είπε η Φαίη Σκορδά στον αέρα της εκπομπής της στο Mega. 

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Επέστρεψε στο πλατό του Buongiorno μετά το χειρουργείο

Οι υπόλοιποι συνεργάτες της εκπομπής του ευχήθηκαν να πάνε όλα καλά.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΥΓΓΑΡΕΖΟΣ
 |
ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
 |
BUOGIORNO
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top