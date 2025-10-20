Δημήτρης Ουγγαρέζος: Εκτός Buongiorno - Όσα είπε η Φαίη για την απουσία του

Εκτός της εκπομπής Buongiorno βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
Μια προγραμματισμένη εξέταση κράτησε τον Δημήτρη Ουγγαρέζο εκτός Buongiorno
Η Φαίη Σκορδά μετά την προβολή της συνέντευξης του Φάνη Λαμπρόπουλου, πήρε τον λόγο κι αναφέρθηκε στον λόγο που απουσίαζε ο στενός της συνεργάτης της.
Η Φαίη Σκορδά ευχήθηκε «περαστικά» στον Δημήτρη Ουγγαρέζο
«Να πω κάτι για τον μικρό Ουγγαρέζο. Δεν είπα κάτι στην αρχή. Δεν είναι μαζί μας. Είχε μια προγραμματισμένη εξέταση. Σου στέλνουμε πολλά φιλιά, Δημητρό μου, σε αγαπάμε πολύ», είπε η Φαίη Σκορδά στον αέρα της εκπομπής της στο Mega.
Οι υπόλοιποι συνεργάτες της εκπομπής του ευχήθηκαν να πάνε όλα καλά.