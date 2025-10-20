Βιρτζίνια Τζουφρέ: «Με βίασε γνωστός πρωθυπουργός»

Η πρόταση που την έκανε να απομακρυνθεί από τον Έπσταϊν

H Βιρτζίνια Τζουφρέ αυτοκτόνησε πριν από πέντε μήνες, σε ηλικία 41 ετών - Βίντεο αρχείου Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Φωτιές βάζει το νέο απόσπασμα του βιβλίου της Βιρτζίνια Τζουφρέ, της γυναίκας που έπεσε θύμα του κυκλώματος εκμετάλλευσης και διακίνησης γυναικών που είχαν στήσει ο Τζέφρι Έπσταϊν με την Γκισλέιν Μάξουελ και η οποία αυτοκτόνησε στα 41 της χρόνια. 

Το σκίτσο με τις ευχές του Τραμπ στον Έπσταϊν – Έχει την υπογραφή του

Στο απόσπασμα, που δημοσιεύει η New York Post, ενόψει της έκδοσης του βιβλίου «Nobody’s Girl», η Τζουφρέ περιγράφει τον βιασμό της από «πολύ γνωστό πρωθυπουργό».

Βιρτζίνια Τζουφρέ 1

Στα μεταθανάτια απομνημονεύματά της αναφέρεται στον θύτη της μόνο ως «πρωθυπουργό». Επισημαίνει μάλιστα πως φοβόταν ότι θα της έκανε κακό, αν τον κατονόμαζε. Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενες δικαστικές της καταθέσεις είχε κατονομάσει τον πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ, Εχούντ Μπαράκ ότι την είχε βιάσει, με τον ίδιο να το αρνείται επανειλημμένα. 

«Καίει» τον Τραμπ ο Έπσταϊν – Ήταν καλεσμένος στον γάμο του

Σύμφωνα με τα απομνημονεύματα, η Τζουφρέ συνάντησε τον «πρωθυπουργό» στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους το 2002, όταν ήταν 18 ετών. Της δόθηκε εντολή να τον συνοδεύσει σε μία πολυτελή καλύβα, όπου η κατάσταση γρήγορα εξελίχθηκε σε βίαιη.

Βιρτζίνια Τζουφρέ: Αυτοκτόνησε η κατήγορος των Έπσταϊν & πρίγκιπα Άντριου

«Με έπνιγε επανειλημμένα, μέχρι που έχασα τις αισθήσεις μου και απολάμβανε να με βλέπει να τρέμω για τη ζωή μου. Το φρικτό είναι ότι ο πρωθυπουργός γελούσε όταν με πείραζε και “φτιαχνόταν” περισσότερο όταν τον ικέτευα να σταματήσει. Βγήκα από την καλύβα αιμορραγώντας από το στόμα, τον κόλπο και τον πρωκτό μου», έγραψε.

Βιρτζίνια Τζουφρέ 2

Όπως αναφέρει ο πολιτικός «με βίασε πιο άγρια από οποιονδήποτε άλλον στο παρελθόν».

Στη δημοσιότητα η «καυτή» λίστα Έπσταϊν

Η ίδια παρακάλεσε τον Έπσταϊν να μην την στείλει πίσω. «Γονάτισα και τον παρακάλεσα. Δεν ξέρω αν ο Έπσταϊν φοβόταν τον άνδρα ή αν του χρωστούσε χάρη, αλλά δεν έδωσε καμία υπόσχεση, λέγοντας ψυχρά για τη βιαιότητα του πολιτικού: “Αυτό συμβαίνει μερικές φορές”».

Παρά τις ικεσίες της, ο Έπσταϊν την έστειλε και πάλι στον ίδιο άνδρα, με το ιδιωτικό του τζετ, το Lolita Express. Η συνάντηση αυτή ήταν λιγότερο βίαιη, όμως η Τζιούφρε φοβόταν ότι θα της επιτεθεί ξανά. 

Πρίγκιπες, πολιτικοί, celebrities και εκατομμυριούχοι στη λίστα Έπσταϊν

«Δεν το ήξερα τότε, αλλά η δεύτερη επαφή μου με τον πρωθυπουργό ήταν η αρχή του τέλους για εμένα», έγραψε. Ύστερα από αυτό, σταμάτησε να προσλαμβάνει κορίτσια για χάρη του Έπσταϊν, κάτι που την είχε αναγκάσει να κάνει στο παρελθόν.

«Μετά την επίθεση, δεν μπορούσα να μείνω άπραγη. Αφού μου φέρθηκαν τόσο βάναυσα και μετά είδα την αδιάφορη αντίδραση του Έπσταϊν αναφορικά με το πόσο τρομοκρατημένη ένιωθα, έπρεπε να αποδεχτώ ότι με επαινούσε απλώς ως μέσο χειραγώγησης για να με κρατήσει υποταγμένη. Νοιαζόταν μόνο για τον εαυτό του», έγραψε.

Δικαστικά έγγραφα εμπλέκουν τον Κλίντον στην υπόθεση Έπσταϊν

Το καλοκαίρι εκείνο ο Έπσταϊν και η Γκισλέιν Μάξγουελ τής ζήτησαν να γεννήσει το παιδί τους, προσφέροντάς της πλούτη, σπίτια και νταντάδες, αλλά μόνο αν παραιτηθεί από όλα τα νόμιμα δικαιώματα για το μωρό. Τρομοκρατημένη από το ενδεχόμενο το παιδί να προετοιμαστεί για εμπορία, άρχισε να σχεδιάζει τη διαφυγή της.

Κρεμασμένος στο κελί του βρέθηκε ο γάλλος «συνεργάτης» του Τζέφρι Επστάιν

Σύντομα εγκατέλειψε τον κύκλο του Έπσταϊν, αλλά την στοίχειωσε για πάντα «το άπληστο, σκληρό βλέμμα του πρωθυπουργού καθώς με έβλεπε να ικετεύω για τη ζωή μου».

Τη γλίτωσε ο πρίγκιπας Άντριου - Εξωδικαστικός συμβιβασμός για τον βιασμό

Τα απομνημονεύματα της Τζουφρέ, που γράφτηκαν πριν αυτοκτονήσει τον περσινό Απρίλιο, θα δημοσιοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα.

