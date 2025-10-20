Ιωάννινα: Πατέρας δώρισε τον νεφρό του για να σώσει τον γιο του

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν δύο μεταμοσχεύσεις νεφρού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, δίνοντας νέα ζωή σε δύο νεαρούς ασθενείς.

Η πρώτη μεταμόσχευση πραγματοποιήθηκε με μόσχευμα από αποβιώσαντα δότη και αφορά γυναίκα 28 ετών. Η δεύτερη είχε ως δότη έναν πατέρα και ως λήπτη τον γιο του, ηλικίας 31 ετών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του νοσοκομείου, η νεφρεκτομή του μοσχεύματος έγινε για πρώτη φορά στο νοσοκομείο με λαπαροσκοπική τεχνική, δηλαδή ελάχιστα επεμβατικό τρόπο, από την τοπική μονάδα μεταμοσχεύσεων, με την υποστήριξη του κ. Πρόδρομου Λαφτσίδη, Διευθυντή της Κλινικής Μεταμοσχεύσεων του Νοσοκομείου Royal Free του Λονδίνου.

Η μετεγχειρητική πορεία τόσο των δωρητών όσο και των ληπτών ήταν άψογη. Ο ζώντας δότης έχει ήδη πάρει εξιτήριο, ενώ η λειτουργία των μοσχευμάτων στους λήπτες είναι εξαιρετική.

Η διοίκηση του νοσοκομείου συνεχάρη θερμά τον πατέρα-δότη για την πράξη ανιδιοτελούς προσφοράς, καθώς και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των μονάδων Μεταμοσχεύσεων, Χειρουργικής, Νεφρολογικής, Αναισθησιολογικής και Μετεγχειρητικής Εντατικής Θεραπείας για τη συντονισμένη και επιτυχή εκτέλεση της πολύπλοκης διαδικασίας.