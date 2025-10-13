Όλο και περισσότεροι δωρητές οργάνων στην Ελλάδα - Αριθμός ρεκόρ το 2024

Το Υπουργείο Υγείας ξεκινά καμπάνια ευαισθητοποίησης για τη δωρεά οργάνων. Με πρωτοβουλία του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων ξεκίνησε την ομαδική αποστολή ενημερωτικών email σε όλους τους πολίτες μέσω της ΗΔΙΚΑ.

Η «Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων» εορτάζεται σήμερα το Σάββατο 11 Οκτωβρίου και στην Ελλάδα με κεντρικό μήνυμα «Δωρεά Οργάνων. Περισσότερη Ζωή».

Το email περιέχει σύνδεσμο (link) όπου, με τη χρήση των κωδικών TAXISnet, οι πολίτες μπορούν να εισέλθουν για να δηλώσουν, εφόσον το επιθυμούν, την εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών Συμπαγών Οργάνων. Πρόκειται για τη μαζικότερη ενέργεια ενημέρωσης που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα για τη Δωρεά Οργάνων.

Επισημαίνεται ότι το 2024 οι δωρεές οργάνων ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο, φτάνοντας τις 236. Σημειώθηκε ρεκόρ σε μεταμοσχεύσεις από αποβιώσαντες δότες, ρεκόρ δωρεών νεφρού και ρεκόρ μεταμοσχεύσεων νεφρού από ζώντα δότη.

Ενώ, φέτος, αναμένεται νέο ρεκόρ αφού ήδη 111 δότες χάρισαν ζωή σε 240 ασθενείς (έναντι 238 το 2024).

Περισσότεροι από 7.000 συμπολίτες έχουν αποδεχθεί να γίνουν δότες, έναντι περίπου 2.000 ετησίως τα παλαιότερα χρόνια. Λίγα δευτερόλεπτα για να στείλουμε το απαντητικό email, μπορούν να σώσουν τη ζωή ενός συνανθρώπου μας.

Πατούλης: «Για πολλούς η μεταμόσχευση δεν είναι επιλογή, είναι η μόνη ευκαιρία να συνεχίζουν να ζουν»

Με μήνυμά του, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης τόνισε τη σπουδαιότητα της δωρεάς οργάνων και κάλεσε όλους να σκεφτούμε πως με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δώσουμε ζωή.

«Αγαπητή φίλη, αγαπητέ φίλε,

Κάθε μέρα, όλο και περισσότεροι ασθενείς στην Ελλάδα σώζονται χάρη στο ανεκτίμητο δώρο της μεταμόσχευσης. Μια πράξη ιατρική, αλλά πάνω απ’ όλα βαθιά ανθρώπινη, καθώς απαραίτητη προϋπόθεση της είναι η δωρεά οργάνων.

Πίσω από κάθε μεταμόσχευση, υπάρχει κάποιος που έδωσε ζωή μέσα από το δικό του τέλος. Υπάρχει ένας άνθρωπος – ένας ήρωας – που πήρε μια απόφαση εν ζωή: να δωρίσει τα όργανά του μετά θάνατον και να προσφέρει ελπίδα σε ασθενείς συνανθρώπους μας.

Για πολλούς ασθενείς, η μεταμόσχευση δεν είναι επιλογή, είναι η μόνη τους ευκαιρία να συνεχίζουν να ζουν.

Αν κάποτε εμείς ή κάποιος δικός μας χρειαζόταν ένα μόσχευμα για να συνεχίσει να ζει, δεν θα ευχόμασταν να υπάρξει κάποιος που θα έκανε αυτή τη γενναία πράξη;

Η συνέχιση της ζωής βρίσκεται στα χέρια μας. Σε μια κοινωνία υπέρ της δωρεάς οργάνων, οι λίστες αναμονής θα εξαλείφονταν και κάθε ασθενής θα έβρισκε μόσχευμα όταν το χρειαζόταν.

Με μια απλή κίνηση, μπορούμε να δηλώσουμε την επιθυμία μας να γίνουμε δωρητές οργάνων.

Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα για το πώς λειτουργεί η διαδικασία της Δωρεάς Οργάνων και των Μεταμοσχεύσεων, επισκέψου την επίσημη ιστοσελίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ):

Αν θέλεις να εγγραφείς τώρα ως δωρητής ή δωρήτρια, μπες εδώ: https://www.eomdonors.gr/eom/

Συζήτησε αυτή σου την απόφαση με την οικογένειά σου. Είναι πολύ σημαντικό, οι δικοί σου άνθρωποι, να γνωρίζουν την επιθυμία σου αυτή.

Στη Δωρεά Οργάνων, η ελπίδα επιβίωσης έρχεται μέσα από τον συνάνθρωπο. Και αυτό είναι το μεγαλείο της. Μοιράσου το».