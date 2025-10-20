Cash or Trash: Τα τρία μπαλάκια του τένις κι οι τρεις διεκδικητές τους!

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:25 στo Star!

Σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου στις 17:20, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές κι ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Η Δέσποινα Μοιραράκη στα καλύτερά της και -φυσικά- στην παρουσίαση του Cash or Trash!

Ο Γιάννης είναι φωτογράφος διάσημων celebrities κι έχει καταφέρει να γεμίσει το προσωπικό του portfolio με ένα μεγάλο αριθμό φωτογραφιών τους, αλλά και το σπίτι του με πολλά υπογεγραμμένα αναμνηστικά αντικείμενά τους. Στο δωμάτιο των αγοραστών ο ετοιμόλογος πωλητής παρουσιάζει τρία ξεχωριστά αντικείμενα από τη συλλογή του και βρίσκεται «αντιμέτωπος» με τον Άλεξ Σταυρίδη, την Άννα - Μαρία Ρογδάκη και την Άντα Πανά, από την «παλιά φρουρά». Στο παιχνίδι των προσφορών μπαίνουν δυναμικά και οι «νέοι» Νάντια Μπέλε και Μελέτης Παγώνης. Η αγωνία κορυφώνεται σε αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα δημοπρασία, η οποία μπορεί να συγκριθεί με την ένταση και το πάθος που επικρατεί σε ένα grand slam!

Η Αφροδίτη είναι ασκούμενη δικηγόρος κι έρχεται από τον Πειραιά στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash. Η πωλήτρια παρουσιάζει ένα πλήρες και σε πολύ καλή κατάσταση, παρά την «ηλικία» του, αριστοκρατικό αντικείμενο, από τη συλλογή της γιαγιάς της. Οι λεπτομέρειες που ήδη γνωρίζει από εκείνη, αλλά κι οι νεότερες που λαμβάνει από τον Θάνο Λούδο, βοηθούν την πωλήτρια να πετύχει μια πολύ καλή διαπραγμάτευση στο δωμάτιο των αγοραστών.

Ο Μιχάλης επιστρέφει στο Cash Or Trash τέσσερα χρόνια μετά από την πρώτη του εμφάνιση. Όλο αυτό τον καιρό αναζητούσε ένα ιδιαίτερο αντικείμενο για να παρουσιάσει στη Δέσποινα Μοιραράκη, στον Θάνο Λούδο και στους αγοραστές. Ως συλλέκτης κι ο ίδιος, αλλά κι ιδιοκτήτης καταστήματος σπάνιων και ιδιαίτερων αντικειμένων, ξέρει πολύ καλά πως να παρουσιάσει το αντικείμενό του και καταφέρνει να εντυπωσιάσει τους αγοραστές με τις γνώσεις του πάνω σε αυτό. Όταν η εκτίμηση, οι γνώσεις του πωλητή κι οι απόψεις των πέντε αγοραστών διχάζονται, το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι άλλο παρά μια συναρπαστική κι άκρως ενδιαφέρουσα δημοπρασία!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος. Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια. Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες… κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash γίνεται... παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή, Θάνο Λούδο

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς;

Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

