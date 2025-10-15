Cash or Trash: Μια συλλογή... πολλών αλόγων με καταγωγή από την Ιταλία!

Κατάφερε ο Λάκης να την πουλήσει;

Πρώτη Δημοσίευση: 15.10.25, 18:26
Ο Λάκης από την Κόρινθο, λάτρης της ιταλικής κουλτούρας και παντρεμένος με Ιταλίδα, έφερε μια συλλογή που «φωνάζει» Ιταλία! 

Cash or Trash: Μια συλλογή... πολλών αλόγων με καταγωγή από την Ιταλία!

Ο πωλητής διαθέτει φίνο γούστο και παρουσίασε στο Cash or Trash μια έτοιμη συλλογή, που ανήκει στον γιο του τον Αλφρέντο. 

Cash or Trash: Το γέλιο του Παναγιώτη παρέσυρε τους buyers! 

Cash or Trash: Μια συλλογή... πολλών αλόγων με καταγωγή από την Ιταλία!

«Σε αυτήν τη συλλογή φτιάξανε 20 Ferrari, αυτά τα μοντέλα τα οποία θεωρούνται τα πιο αγαπημένα και παράλληλα τα προσπέκτους τους τα οποία το κάθε αυτοκίνητο έχει ένα φυλλάδιο ηλουστρασιόν με τα νούμερα του που γράφει από ποιο κατασκευάστηκε, που κατασκευάστηκε, με τι υλικά κατασκευάστηκε, ποιος το οδήγησε, τι νίκες έκανε», αποκάλυψε ο πωλητής. «Αυτά είναι μοναδικά, δεν πουλήθηκαν ποτέ, ήταν μόνο για τους φεραρίστες όσους αγοράσανε Ferrati εκείνη τη χρονιά και στο Εθνικό Μουσείο Αυτοκινήτων στο Τορίνο και στο Μουσείο της Μόντενα όπου έχει ταφεί κι ο Έντζο Φεράρι», πρόσθεσε.  

Cash or Trash: Ο Γιώργος φέρνει ένα αντικείμενο που προκαλεί συγκρούσεις

Παρότι το ποσό εκτίμησης του Θάνου Λούδου τον απογοήτευσε, ο Λάκης απόλαυσε τη διαδικασία και μπήκε στο δωμάτιο των αγοραστών ενθουσιασμένος και με πολλά… άλογα για να κλείσει μια συμφέρουσα συμφωνία! 

Cash or Trash: Μια συλλογή... πολλών αλόγων με καταγωγή από την Ιταλία!

Πριν μπει στο δωμάτιο, μάλιστα, έκανε δώρο ένα κόκκινο μαντήλι της Ferrari στη Δέσποινα Μοιραράκη.  

Cash or Trash: «All in» από τη Δέσποινα Μοιραράκη για το σερβίτσιο τσαγιού

Η συλλογή με τα αυτοκινητάκια της Ferrari ενθουσίασε τους αγοραστές, ωστόσο η προσφορά των 350 ευρώ που έκαναν στον Λάκη, δεν τον ικανοποίησε. Αφού τον ευχαρίστησαν και για τα δωράκια που του έδωσαν, του είπαν «arrivederci»! 

Cash or Trash: Μια συλλογή... πολλών αλόγων με καταγωγή από την Ιταλία!

