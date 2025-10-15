Cash or Trash: Μια συλλογή... πολλών αλόγων με καταγωγή από την Ιταλία!

Ο Λάκης από την Κόρινθο, λάτρης της ιταλικής κουλτούρας και παντρεμένος με Ιταλίδα, έφερε μια συλλογή που «φωνάζει» Ιταλία!

Ο πωλητής διαθέτει φίνο γούστο και παρουσίασε στο Cash or Trash μια έτοιμη συλλογή, που ανήκει στον γιο του τον Αλφρέντο.

«Σε αυτήν τη συλλογή φτιάξανε 20 Ferrari, αυτά τα μοντέλα τα οποία θεωρούνται τα πιο αγαπημένα και παράλληλα τα προσπέκτους τους τα οποία το κάθε αυτοκίνητο έχει ένα φυλλάδιο ηλουστρασιόν με τα νούμερα του που γράφει από ποιο κατασκευάστηκε, που κατασκευάστηκε, με τι υλικά κατασκευάστηκε, ποιος το οδήγησε, τι νίκες έκανε», αποκάλυψε ο πωλητής. «Αυτά είναι μοναδικά, δεν πουλήθηκαν ποτέ, ήταν μόνο για τους φεραρίστες όσους αγοράσανε Ferrati εκείνη τη χρονιά και στο Εθνικό Μουσείο Αυτοκινήτων στο Τορίνο και στο Μουσείο της Μόντενα όπου έχει ταφεί κι ο Έντζο Φεράρι», πρόσθεσε.

Παρότι το ποσό εκτίμησης του Θάνου Λούδου τον απογοήτευσε, ο Λάκης απόλαυσε τη διαδικασία και μπήκε στο δωμάτιο των αγοραστών ενθουσιασμένος και με πολλά… άλογα για να κλείσει μια συμφέρουσα συμφωνία!

Πριν μπει στο δωμάτιο, μάλιστα, έκανε δώρο ένα κόκκινο μαντήλι της Ferrari στη Δέσποινα Μοιραράκη.

Η συλλογή με τα αυτοκινητάκια της Ferrari ενθουσίασε τους αγοραστές, ωστόσο η προσφορά των 350 ευρώ που έκαναν στον Λάκη, δεν τον ικανοποίησε. Αφού τον ευχαρίστησαν και για τα δωράκια που του έδωσαν, του είπαν «arrivederci»!

