Cash or Trash: «All in» από τη Δέσποινα Μοιραράκη για το σερβίτσιο τσαγιού

Κέρδισε την κόντρα με τον Τσαγκαράκη;

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα ασημένιο σερβίτσιο τσαγιού κατασκευασμένο στην Αγγλία δημοπρατήθηκε στο σημερινό Cash or Trash κι εκτιμήθηκε 3.500 ευρώ από τον Θάνο Λούδο. 

Ο Δημήτρης Δεμερτζής κατάφερε την πιο γρήγορη αγορά στο Cash or Trash!

Το αντικείμενο της Λαμπρινής διεκδίκησαν όλοι οι αγοραστές εκτός από την Έρμα Στυλιανίδη, ενώ το σκηνικό άλλαξε ριζικά, όταν μπήκε στην εξίσωση η Δέσποινα Μοιραράκη

Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη μπήκε στο δωμάτιο των αγοραστών και διεκδίκησε ένα ασημένιο σερβίτσιο τσαγιού

Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη μπήκε στο δωμάτιο των αγοραστών και διεκδίκησε ένα ασημένιο σερβίτσιο τσαγιού

Με την παρέμβαση της παρουσιάστριας του Star η δημοπρασία απέκτησε φρενήρη ρυθμό. Από τους ενδιαφερόμενους μόνο ο Γιώργος Τσαγκαράκης άντεξε την πίεση κι έμεινε μέχρι το τέλος, οι υπόλοιποι (Σταυρίδης, Πλευράκη, Ρογδάκη) αποσύρθηκαν.

Cash or Trash: Μαρίνης σε Γιάννη Χατζηγεωργίου: «Είσαι τέλειος πωλητής»

Cash or Trash: Το αντικείμενο βρετανικής προέλευσης που πρόσθεσε στη συλλογή της η παρουσιάστρια 

Cash or Trash: Το αντικείμενο βρετανικής προέλευσης που πρόσθεσε στη συλλογή της η παρουσιάστρια 

Η κόντρα Τσαγκαράκη - Μοιραράκη ανέδειξε νικήτρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, η οποία αγόρασε το σετ 3.950 ευρώ. Μόλις οριστικοποιήθηκε το deal, η οικοδέσποινα του Cash or Trash έπλεε σε πελάγη ευτυχίας!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

CASH OR TRASH
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
