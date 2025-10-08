Cash or Trash: Μαρίνης σε Γιάννη Χατζηγεωργίου: «Είσαι τέλειος πωλητής»

Εντυπωσίασε τους buyers ο ταλαντούχος ηθοποιός - Το δώρο του στη Μοιραράκη

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Δέσποινα Μοιραράκη κι ο Θάνος Λούδος υποδέχτηκαν τον γνωστό ηθοποιό, τραγουδιστή  και συγγραφέα Γιάννη Χατζηγεωργίου στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash.

Cash or Trash: Πόσο αξίζει η προτομή του κόμη Ορλόκ;

Cash or Trash: Το δώρο του Γιάννη Χατζηγεωργίου στη Δέσποινα Μοιραράκη

Cash or Trash: Το δώρο του Γιάννη Χατζηγεωργίου στη Δέσποινα Μοιραράκη

Πριν τους αποκαλύψει την ιστορία πίσω από το ρολόι τοίχου με κούκο που φέρνει, χάρισε στην παρουσιάστρια του Star ένα βιβλίο.

Cash or Trash: Ο καναπές - αντίκα που αμφισβήτησαν Μαρίνης & Στρουγγάρης

Το αντίκειμενο που έφερε ο ηθοποιός στο Cash or Trash

Το αντίκειμενο που έφερε ο ηθοποιός στο Cash or Trash

Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου αποδείχθηκε ταλέντο όμως και στις πωλήσεις με την Άντα Πανά να του κάνει ανοιχτή πρόταση να συνεργαστούν. «Μια καινούρια καριέρα σε περιμένει στο μαγαζί μου», ανέφερε συγκεκριμένα. «Εκτός από τραγουδιστής - ηθοποιός, είσαι και τέλειος πωλητής», του είπε ο Θάνος Μαρίνης.

Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου ενθουσίασε τους buyers!

Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου ενθουσίασε τους buyers!

Ο Θάνος Λούδος εκτίμησε μόλις 95 ευρώ το αντικείμενό του, ωστόσο εκείνος κατόρθωσε να λάβει προσφορά ύψους 400 ευρώ από τον Άλεξ Σταυρίδη. 

Ο 34χρονος είχε μεγαλύτερες βλέψει για το αντικείμενό του κι αυτός ήταν ο λόγος που αποφάσισε τελικά να μη δεχτεί τη συμφωνία.

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

 

