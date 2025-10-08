Cash or Trash: Μαρίνης σε Γιάννη Χατζηγεωργίου: «Είσαι τέλειος πωλητής»

Η Δέσποινα Μοιραράκη κι ο Θάνος Λούδος υποδέχτηκαν τον γνωστό ηθοποιό, τραγουδιστή και συγγραφέα Γιάννη Χατζηγεωργίου στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash.
Πριν τους αποκαλύψει την ιστορία πίσω από το ρολόι τοίχου με κούκο που φέρνει, χάρισε στην παρουσιάστρια του Star ένα βιβλίο.
Cash or Trash: Ο καναπές - αντίκα που αμφισβήτησαν Μαρίνης & Στρουγγάρης
Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου αποδείχθηκε ταλέντο όμως και στις πωλήσεις με την Άντα Πανά να του κάνει ανοιχτή πρόταση να συνεργαστούν. «Μια καινούρια καριέρα σε περιμένει στο μαγαζί μου», ανέφερε συγκεκριμένα. «Εκτός από τραγουδιστής - ηθοποιός, είσαι και τέλειος πωλητής», του είπε ο Θάνος Μαρίνης.
Ο Θάνος Λούδος εκτίμησε μόλις 95 ευρώ το αντικείμενό του, ωστόσο εκείνος κατόρθωσε να λάβει προσφορά ύψους 400 ευρώ από τον Άλεξ Σταυρίδη.
Ο 34χρονος είχε μεγαλύτερες βλέψει για το αντικείμενό του κι αυτός ήταν ο λόγος που αποφάσισε τελικά να μη δεχτεί τη συμφωνία.
Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.