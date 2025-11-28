Κρήτη: Απαρηγόρητοι οι γονείς του 19χρονου Ραφαήλ στην κηδεία του

Καλυμμένο με την γαλανόλευκη και υπό παρατεταμένα χειροκροτήματα έφτασε το φέρετρο με τον 19χρονο Ραφαήλ στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι της Κρήτης. Δεκάδες κόσμου έδωσαν το «παρών» για το τελευταίο αντίο στον στρατιώτη που έχασε τη ζωή του σε έκρηξη σε πεδίο βολής στη Ρόδο.
Κρήτη: Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο σπίτι του Ραφαήλ, όταν έφτασε η σορός
Οι καμπάνες ηχούσαν πένθιμα, ενώ κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο νεαρός, το χαμογελαστό παιδί, «έφυγε» τόσο άδικα και αναπάντεχα από τη ζωή.
Ρόδος θάνατος στρατιώτη: Ζητά απαντήσεις η οικογένεια του 19χρονου
Κρατώντας από ένα λευκό τριαντάφυλλο, με δάκρυα στα μάτια και σκυμμένο κεφάλι, φίλοι του, συγγενείς του και συγχωριανοί του κατέκλυσαν την εκκλησία, όπου εψάλη η εξόδιος ακολουθία.
Ρόδος: Η σπαρακτική μαντινάδα του πατέρα του 19χρονου- «Ήρωας και αθάνατος»
Τραγικές φιγούρες οι γονείς του 19χρονου και η αδελφή του που συνόδευαν το φέρετρο του 19χρονου. Η μητέρα με δάκρυα στα μάτια δε σταμάταγε να ακουμπάει τη γαλανόλευκη, ψιθυρίζοντας λόγια αγάπης στο αγόρι της που το αποχαιρετά για τελευταία φορά.
Ρόδος: «Έζησες τα όνειρά σου για λίγο» - Το σπαρακτικό «αντίο» του πατέρα
Άνθρωποι που γνώριζαν τον Ραφαήλ είπαν πως το όνειρο του 19χρονου ήταν να υπηρετήσει στις ένοπλες δυνάμεις και μάλιστα στο σώμα των πυροτεχνουργών.
Όπως είπε ο πατέρας του ήταν ενθουσιασμένος με την τοποθέτησή του σε μονάδα της Ρόδου και ανυπομονούσε να αναλάβει υπηρεσία. Ευχαρίστησε όλον τον κόσμο για τα μηνύματα συμπαράστασης και εξέφρασε τις ευχές του για τον 39χρονο συνάδελφο του γιου του, ο οποίος δίνει μάχη για τη ζωή του, ώστε να τα καταφέρει και να βγει δυνατός από αυτή τη δοκιμασία.
Ρόδος: Αυτός είναι ο 19χρονος Ραφαήλ που σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας
Το «παρών» στην κηδεία έδωσαν ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο διοικητής Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου, αντιστράτηγος Δημήτριος Βακέντης, ο Διοικητής της 95 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής, υποστράτηγος Σπυρίδων Κογιάννης, ο Διοικητής 44 Στρατιωτικής Διοικήσεων, ταξίαρχος Θεόδωρος Δρακόπουλος.
Επικήδειο εκφώνησε ο Αντισυνταγματάρχης Πυροβολικού Αθανάσιος Τσιρώνης, διοικητής του 95 ΤΥΠΕΘ όπου υπηρετούσε ο 19χρονος οπλίτης.
Έξω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, βρισκόταν στρατιωτικό άγημα για την απόδοση τιμών στον 19χρονο Ραφαήλ.
Στεφάνι απέστειλαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Διαβάκης.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.