Κρήτη: Απαρηγόρητοι οι γονείς του 19χρονου Ραφαήλ στην κηδεία του

Ρεπορτάζ για την κηδεία του 19χρονου στρατιώτη που σκοτώθηκε στη Ρόδο

Καλυμμένο με την γαλανόλευκη και υπό παρατεταμένα χειροκροτήματα έφτασε το φέρετρο με τον 19χρονο Ραφαήλ στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι της Κρήτης. Δεκάδες κόσμου έδωσαν το «παρών» για το τελευταίο αντίο στον στρατιώτη που έχασε τη ζωή του σε έκρηξη σε πεδίο βολής στη Ρόδο.

Τυλιγμένο με τη γαλανόλευκη σημαία το φέρετρο του Ραφαήλ στην Κρήτη/ Φωτογραφία Eurokinissi

Οι καμπάνες ηχούσαν πένθιμα, ενώ κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο νεαρός, το χαμογελαστό παιδί, «έφυγε» τόσο άδικα και αναπάντεχα από τη ζωή.

Με τη φωτογραφία του γιου της η μητέρα του 19χρονου Ραφαήλ στην κηδεία του στην Κρήτη/ Φωτογραφία Eurokinissi

Κρατώντας από ένα λευκό τριαντάφυλλο, με δάκρυα στα μάτια και σκυμμένο κεφάλι, φίλοι του, συγγενείς του και συγχωριανοί του κατέκλυσαν την εκκλησία, όπου εψάλη η εξόδιος ακολουθία.

Με λευκά λουλούδια αποχαιρέτησαν τον 19χρονο Ραφαήλ στην Κρήτη/Φωτογραφία Eurokinissi

Τραγικές φιγούρες οι γονείς του 19χρονου και η αδελφή του που συνόδευαν το φέρετρο του 19χρονου. Η μητέρα με δάκρυα στα μάτια δε σταμάταγε να ακουμπάει τη γαλανόλευκη, ψιθυρίζοντας λόγια αγάπης στο αγόρι της που το αποχαιρετά για τελευταία φορά.

Άνθρωποι που γνώριζαν τον Ραφαήλ είπαν πως το όνειρο του 19χρονου ήταν να υπηρετήσει στις ένοπλες δυνάμεις και μάλιστα στο σώμα των πυροτεχνουργών.

Πλήθος κόσμου στο ύστατο χαίρε στον Ραφήλ στην Κρήτη/Φωτογραφία Eurokinissi

Όπως είπε ο πατέρας του ήταν ενθουσιασμένος με την τοποθέτησή του σε μονάδα της Ρόδου και ανυπομονούσε να αναλάβει υπηρεσία. Ευχαρίστησε όλον τον κόσμο για τα μηνύματα συμπαράστασης και εξέφρασε τις ευχές του για τον 39χρονο συνάδελφο του γιου του, ο οποίος δίνει μάχη για τη ζωή του, ώστε να τα καταφέρει και να βγει δυνατός από αυτή τη δοκιμασία.

Το όνειρο του Ραφαήλ ήταν να υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις/Φωτογραφία Eurokinissi

Το «παρών» στην κηδεία έδωσαν ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο διοικητής Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου, αντιστράτηγος Δημήτριος Βακέντης, ο Διοικητής της 95 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής, υποστράτηγος Σπυρίδων Κογιάννης, ο Διοικητής 44 Στρατιωτικής Διοικήσεων, ταξίαρχος Θεόδωρος Δρακόπουλος.

Επικήδειο εκφώνησε ο Αντισυνταγματάρχης Πυροβολικού Αθανάσιος Τσιρώνης, διοικητής του 95 ΤΥΠΕΘ όπου υπηρετούσε ο 19χρονος οπλίτης.

Με τιμές κηδεύτηκε ο 19χρονος Ραφαήλ στο Τυμπάκι/Φωτογραφία Eurokinissi

Έξω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, βρισκόταν στρατιωτικό άγημα για την απόδοση τιμών στον 19χρονο Ραφαήλ.

Στεφάνι απέστειλαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Διαβάκης.