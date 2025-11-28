Αγωνία στο IQ 160: Απαγάγουν τον Αργύρη - Δείτε sneak preview

Αποκλειστικό sneak preview από το επεισόδιο του IQ 160 30/11

STAR.GR
Media
IQ 160: Sneak Preview Από Την Κυριακή 30/11
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στις 22:10 το βράδυ της Κυριακής 30 Νοεμβρίου το IQ 160 επιστρέφει με ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο suspense, χιούμορ και ανατροπές. 

Η Πηνελόπη Μουρίκη όπως βλέπουμε στο αποκλειστικό απόσπασμα του Breakfast@star βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο, αυτή τη φορά μπλεγμένη σε μια υπόθεση που ξεκινά από μια απλή αναζήτηση… και καταλήγει σε σκηνές έντονης αγωνίας.

Η αρχή γίνεται όταν όλοι αντιλαμβάνονται πως ο Αργύρης έχει εξαφανιστεί.

IQ 160: Sneak Preview Από Την Κυριακή 30/11

«Ο Αργύρης πού είναι;» ακούγεται ανήσυχη η Πηνελόπη Μουρίκη, την ώρα που προσπαθούν να τον εντοπίσουν. Τα τηλεφωνήματα πέφτουν βροχή: «Κάτσε να τον πάρω ένα τηλέφωνο… Απενεργοποιημένο! Ο Καλατζής και δεν έχει μπαταρία στο κινητό του!»

Η κατάσταση αρχίζει να μοιάζει πιο περίεργη από μια απλή απουσία.

Η ένταση μεγαλώνει όταν στο τμήμα επικρατεί αναβρασμός: «Μίλησε κανείς με τον Αργύρη; Προσπαθώ να τον πάρω τηλέφωνο, αλλά το έχεις κλειστό. Μία ώρα παλεύω!», λέει η Σοφία.

Φαίνεται όμως ότι δε λείπει μόνο ο Αργύρης… λείπει και η αναφορά του: «Δε μου έστειλε χθες την αναφορά. Ποιος μου στέλνει βιντεάκι πρωί πρωί;»

IQ 160: Sneak Preview Από Την Κυριακή 30/11


Κι εκεί ξεκινά το πραγματικό σοκ: ένα απειλητικό μήνυμα που ανατρέπει τα πάντα.

Ο άγνωστος δράστης που κρατά δεμένο τον Αργύρη απαιτεί: «Ξύπνα! Θέλω να αθωώσετε άμεσα τον Θωμά Καλκάνη. Έχετε 12 ώρες. Αν θέλετε τον Αργύρη ζωντανό. Και μη με πάρετε χωρίς λόγο, αλλιώς τον σκοτώνω!»

Η υπόθεση παίρνει επικίνδυνη τροπή, με τη Μουρίκη να καλείται να λύσει έναν αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο, στην απειλή και στα κρυμμένα μυστικά της υπόθεσης Καλκάνη.

Το νέο επεισόδιο του IQ 160 υπόσχεται αδρεναλίνη, χιούμορ στις σωστές δόσεις και ένα γρίφο που θα κρατήσει τους τηλεθεατές καθηλωμένους μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

Διαβάστε περισσότερα:
IQ 160
 |
BREAKFAST@STAR
