Το brand VITAL PROTEINS Collagen ήρθε στην Ελλάδα

Premium και υψηλής ποιότητας προϊόντα κολλαγόνου σε μορφή σκόνης

To brand VITAL PROTEINS Collagen Στην Ελλάδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε το επίσημο λανσάρισμα του brand VITAL PROTEINS στην ελληνική αγορά, στον υπέροχο χώρο του One&Only Aesthesis στη Γλυφάδα.

Η VITAL PROTEINS αποτελεί στρατηγική μάρκα στο χαρτοφυλάκιο της Nestlé Health Science παγκοσμίως και μόλις ήρθε και στην Ελλάδα, προσφέροντας premium και υψηλής ποιότητας προϊόντα κολλαγόνου σε μορφή σκόνης. Τα προϊόντα της Vital Proteins έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν όσους επιθυμούν να νιώθουν και να δείχνουν στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους!

Ο Νίκος Εμμανουηλίδης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Nestlé Ελλάς και η Ηρώ Κουμάκη, Γενική Διευθύντρια της Nestlé Health Science για Ελλάδα & Κύπρο άνοιξαν την εκδήλωση καλωσορίζοντας τη νέα μάρκα στην οικογένεια της Nestlé Health Science Ελλάδας & Κύπρου.

Όπως ανέφερε ο Νίκος Εμμανουηλίδης «Στη Nestlé στόχος μας είναι αναπτύσσουμε και να προσφέρουμε ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων που αποτελούν μέρος της καθημερινότητας των καταναλωτών σε κάθε στάδιο της ζωής τους. Η καλή διατροφή είναι στο DNA της εταιρείας μας και με γνώμονα ότι συμβάλλει σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής μακροπρόθεσμα, συνεχίζουμε να χτίζουμε προς αυτή την κατεύθυνση παρέχοντας προϊόντα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών». Από τη μεριά της η Ηρώ Κουμάκη ανέφερε ότι «Αποστολή μας στη Nestlé Health Science είναι να ενδυναμώνουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής μέσω της διατροφής, παρέχοντας λύσεις βασισμένες στην επιστήμη και με κλινικά αποδεδειγμένα οφέλη στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι σημαντικό να φροντίζουμε τον εαυτό μας ολιστικά και το κολλαγόνο αποτελεί βασικό σύμμαχο σε αυτή την προσπάθεια. Πιστεύουμε βαθιά στη φιλοσοφία της μάρκας VITAL PROTEINS, που προάγει την ομορφιά και την ευεξία από μέσα προς τα έξω, και την καλωσορίζουμε θερμά και στην ελληνική αγορά».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι, από τον χώρο των media, της τηλεόρασης, του τύπου και των social media, ενώ και η Brand Ambassador της VITAL PROTEINS Βάσια Κωστάρα, βρέθηκε εκεί και μοιράστηκε την προσωπική της εμπειρία με τα προϊόντα VITAL PROTEINS μιλώντας για τη σημασία της καθημερινής φροντίδας και ευεξίας. Οι παρευρισκόμενοι, είχανε την ευκαιρία να γνωρίσουν το προϊόν μέσα από την προϊοντική παρουσίαση της Ιωάννας Ράπτη, Brand Manager της VITAL PROTEINS και να μάθουν για τη δράση και τα επιστημονικά δεδομένα και την αποτελεσματικότητα του κολλαγόνου στην υγεία του δέρματος και την ομορφιά από την Σταματίνα Γελέκη, Ιατρό Δερματολόγο-Αφροδισιολόγο, Εξειδικευμένη στην Αισθητική Δερματολογία. Οι ομιλίες ολοκληρώθηκαν με την βιωματική παρουσίαση της Μαρίας Παμπουκίδη, Πιστοποιημένης Δασκάλας Face Yoga με πρακτικές ασκήσεις ευεξίας και ομορφιάς. Φυσικά, δεν παραλείψαμε να δοκιμάσουμε το προϊόν Vital Proteins μαζί με καφέ Nespresso, ενθουσιάζοντας όλους με τη γεύση και την πρωτοτυπία του.

To brand VITAL PROTEINS είναι μέρος του portfolio της Νestlé Health Science η οποία αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη τόσο στην κατηγορία των βιταμινών, μετάλλων και συμπληρωμάτων διατροφής όσο και στο πεδίο της κλινικής διατροφής. Η Νestlé Health Science από το 2023 ενσωματώθηκε στη δραστηριότητα της Nestlé στην Ελλάδα, αποδεικνύοντας την προσήλωση της εταιρείας στην ανάπτυξη και διάθεση προϊόντων που ενισχύουν την καλή διατροφή.

Τα προϊόντα διατίθενται στην Ελλάδα από την Nestlé Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.

#VitalProteinsGreece

#RenewFromTheInside

τηλ: +30-2106884850

email: vitalproteins.greece@gr.nestle.com

website: vitalproteins.gr

vitalproteins.gr vitalproteins.gr

 

