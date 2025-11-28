«Μύρισε» Χριστούγεννα στο Σύνταγμα: Φωταγωγήθηκε υπό βροχή το δέντρο!

Ο κόσμος διασκέδασε με τις μουσικές του Πάνου Μουζουράκη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.11.25 , 13:11 Αγωνία στο IQ 160: Απαγάγουν τον Αργύρη - Δείτε sneak preview
28.11.25 , 13:10 Stars System: Ποια είναι τα τυχερά ζώδια στα ερωτικά και τα οικονομικά
28.11.25 , 13:03 Ρόδος: Σύλληψη 55χρονου για αιμομιξία - Έκανε παιδί με την κόρη του
28.11.25 , 13:00 Μαρίνα Σάττι: Αναβάλλονται και οι συναυλίες στην Αμερική για λόγους υγείας
28.11.25 , 13:00 Η «μαύρη» ιστορία πίσω από τη Black Friday
28.11.25 , 12:46 Κρήτη: Απαρηγόρητοι οι γονείς του 19χρονου Ραφαήλ στην κηδεία του
28.11.25 , 12:37 Τα Φαντάσματα - Sneak preview: Η επικοινωνία με τον Χάρη δεν πήγε πολύ καλά
28.11.25 , 12:35 Αυτή η συνταγή για παπουτσάκια δεν είναι σαν τις άλλες...
28.11.25 , 12:33 Cash or Trash: Μια σπάνια συλλογή αυτοκινήτων παιχνίδια του 1970
28.11.25 , 12:12 Πώς να χάσεις 4 κιλά μέχρι τα Χριστούγεννα - Το κόλπο με το ξύδι!
28.11.25 , 12:11 Το brand VITAL PROTEINS Collagen ήρθε στην Ελλάδα
28.11.25 , 12:10 Black Friday: Σε τι αγορές αξίζει να επενδύσετε τώρα στις εκπτώσεις
28.11.25 , 12:06 Στάση εργασίας σε ΗΣΑΠ, Μετρό, Τραμ - Νέα ανακοίνωση από τη ΣΤΑΣΥ
28.11.25 , 11:50 GNTM: Το αποψινό Makeover θα σας αφήσει άφωνους - Δείτε sneak preview
28.11.25 , 11:40 Παντρεύεται η Δανάη Μπάρκα;
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Στάση εργασίας σε ΗΣΑΠ, Μετρό, Τραμ - Νέα ανακοίνωση από τη ΣΤΑΣΥ
Μενίδι: 14χρονη πήγε σε Α.Τ με ένα νεκρό έμβρυο - Τη χτύπησε η μητέρα της
Φάρμα Ναταλία: Αποχώρησε και ξεκαθάρισε τη σχέση της με τον Βάγγο
Κρήτη: Απαρηγόρητοι οι γονείς του 19χρονου Ραφαήλ στην κηδεία του
Ο Κρόνος γυρίζει σε ορθή πορεία: Τι σημαίνει για τα μεταβλητά ζώδια;
GNTM: Το αποψινό Makeover θα σας αφήσει άφωνους - Δείτε sneak preview
Παντρεύεται η Δανάη Μπάρκα;
Μαρία Αναστασοπούλου: Στα μπουζούκια με γνωστό παρουσιαστή
Stars System: Ποια είναι τα τυχερά ζώδια στα ερωτικά και τα οικονομικά
Περισσότερα

VIDEOS

Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Σύνταγμα / ERT
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Σύνταγμα που είχε προγραμματιστεί για χθες, Πέμπτη 28 Νοέμβρη, μας θύμισε με έναν τρόπο σχεδόν ποιητικό, πως η μαγεία των γιορτών δεν υποχωρεί ούτε μπροστά στην πιο επίμονη βροχή!

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της 

Η σκηνή της εκδήλωσης

Η σκηνή που στήθηκε για την εκδήλωση / AP (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)

Παρά τον μουντό ουρανό και το ψιλόβροχο που σύντομα έγινε κανονική καταιγίδα, η «καρδιά» της πόλης «χτύπησε» δυνατά. Το Σύνταγμα γέμισε από ανθρώπους κάθε ηλικίας που μοιράζονταν τις ομπρέλες τους και ήταν αποφασισμένοι να ζήσουν τη στιγμή.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο, στολισμένο με χιλιάδες λαμπιόνια, στεκόταν στο κέντρο της πλατείας ήδη εδώ και κάποιες μέρες. 

Τσολάκη: Με την κόρη της αγκαλιά μπροστά από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο

Με μια παρέλαση της μπάντας του Δήμου Αθηναίων, που ξεκίνησε από το Μοναστηράκι, διέσχισε την Ερμού και κατέληξε στο Σύνταγμα ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις.

Η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων / Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)

Τη στιγμή που ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, πάτησε το κουμπί στις 19:30 και τα φώτα του δέντρου άναψαν, η πλατεία πλημμύρισε χειροκροτήματα - μια έκρηξη ενθουσιασμού που έκανε τον κόσμο να ξεχάσει για λίγο την κακοκαιρία. Οι λάμπες άναψαν δημιουργώντας μια λαμπερή σφαίρα φωτός που φώτιζε ακόμα και τα σκοτεινότερα σημεία της πλατείας. 

Τούνη: Ο παραμυθένιος ροζ χριστουγεννιάτικος στολισμός στο σπίτι της

Η φωταγώγηση του δέντρου

Με ομπρέλες ο κόσμος στο Σύνταγμα / Eurokinissi (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)

Παρουσιαστές της βραδιάς ήταν ο Κρατερός Κατσούλης και η Ντόρα Μακρυγιάννη. Επίσης, συμμετείχε και Παιδική Χορωδία των 2ου και 3ου Δημοτικών Σχολείων Παπάγου. Ο Πάνος Μουζουράκης ανέλαβε να δώσει ένα εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο live show, ειδικά διαμορφωμένο για τη γιορτινή βραδιά.

Άναψε το δέντρο στο Σύνταγμα

Η Ντόρα Μακρυγιάννη, ο Χάρης Δούκας και ο Κρατερός Κατσούλης / Eurokinissi (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)

Ο Πάνος Μουζουράκης

Με τις επιτυχίες του Πάνου Μουζουράκη διασκέδασε το κοινό / Eurokinissi (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)

Οι περαστικοί κατέγραφαν τη στιγμή στα κινητά τους, ενώ κάποιοι προτίμησαν απλώς να την απολαύσουν, με τα βλέμματα καρφωμένα στο φωτισμένο δέντρο. 

Πλατεία Συντάγματος

Υπό βροχή η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Σύνταγμα / Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)

Η Αθήνα, ακόμη και υπό βροχή, απέδειξε πως ξέρει να κρατά ζωντανή την παράδοσή της. Η φωταγώγηση δεν ήταν απλώς η τυπική έναρξη της εορταστικής περιόδου - ήταν μια υπενθύμιση ότι οι γιορτές είναι πάνω απ’ όλα συναίσθημα, συνάντηση, κοινή εμπειρία.

Χριστούγεννα στο Σύνταγμα

Βράχηκαν αλλά απόλαυσαν τη βραδιά! / Eurokinissi (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
 |
ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΜΑ
 |
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
 |
ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ
 |
ΝΤΟΡΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
 |
ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
 |
ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top