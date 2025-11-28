«Μύρισε» Χριστούγεννα στο Σύνταγμα: Φωταγωγήθηκε υπό βροχή το δέντρο!

Η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Σύνταγμα που είχε προγραμματιστεί για χθες, Πέμπτη 28 Νοέμβρη, μας θύμισε με έναν τρόπο σχεδόν ποιητικό, πως η μαγεία των γιορτών δεν υποχωρεί ούτε μπροστά στην πιο επίμονη βροχή!

Η σκηνή που στήθηκε για την εκδήλωση / AP (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)

Παρά τον μουντό ουρανό και το ψιλόβροχο που σύντομα έγινε κανονική καταιγίδα, η «καρδιά» της πόλης «χτύπησε» δυνατά. Το Σύνταγμα γέμισε από ανθρώπους κάθε ηλικίας που μοιράζονταν τις ομπρέλες τους και ήταν αποφασισμένοι να ζήσουν τη στιγμή.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο, στολισμένο με χιλιάδες λαμπιόνια, στεκόταν στο κέντρο της πλατείας ήδη εδώ και κάποιες μέρες.

Με μια παρέλαση της μπάντας του Δήμου Αθηναίων, που ξεκίνησε από το Μοναστηράκι, διέσχισε την Ερμού και κατέληξε στο Σύνταγμα ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων / Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)

Τη στιγμή που ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, πάτησε το κουμπί στις 19:30 και τα φώτα του δέντρου άναψαν, η πλατεία πλημμύρισε χειροκροτήματα - μια έκρηξη ενθουσιασμού που έκανε τον κόσμο να ξεχάσει για λίγο την κακοκαιρία. Οι λάμπες άναψαν δημιουργώντας μια λαμπερή σφαίρα φωτός που φώτιζε ακόμα και τα σκοτεινότερα σημεία της πλατείας.

Με ομπρέλες ο κόσμος στο Σύνταγμα / Eurokinissi (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)

Παρουσιαστές της βραδιάς ήταν ο Κρατερός Κατσούλης και η Ντόρα Μακρυγιάννη. Επίσης, συμμετείχε και Παιδική Χορωδία των 2ου και 3ου Δημοτικών Σχολείων Παπάγου. Ο Πάνος Μουζουράκης ανέλαβε να δώσει ένα εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο live show, ειδικά διαμορφωμένο για τη γιορτινή βραδιά.

Η Ντόρα Μακρυγιάννη, ο Χάρης Δούκας και ο Κρατερός Κατσούλης / Eurokinissi (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)

Με τις επιτυχίες του Πάνου Μουζουράκη διασκέδασε το κοινό / Eurokinissi (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)

Οι περαστικοί κατέγραφαν τη στιγμή στα κινητά τους, ενώ κάποιοι προτίμησαν απλώς να την απολαύσουν, με τα βλέμματα καρφωμένα στο φωτισμένο δέντρο.

Υπό βροχή η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Σύνταγμα / Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)

Η Αθήνα, ακόμη και υπό βροχή, απέδειξε πως ξέρει να κρατά ζωντανή την παράδοσή της. Η φωταγώγηση δεν ήταν απλώς η τυπική έναρξη της εορταστικής περιόδου - ήταν μια υπενθύμιση ότι οι γιορτές είναι πάνω απ’ όλα συναίσθημα, συνάντηση, κοινή εμπειρία.

Βράχηκαν αλλά απόλαυσαν τη βραδιά! / Eurokinissi (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)