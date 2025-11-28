Hyundai INSTER: Πήρε το Χρυσό Τιμόνι στα «Οχήματα κάτω των 25.000 ευρώ»

Δημοφιλές και στην Γερμανία

Hyundai INSTER: Πήρε το Χρυσό Τιμόνι στα «Οχήματα κάτω των 25.000 ευρώ»
Το αμιγώς ηλεκτρικό Hyundai INSTER βραβεύτηκε με το Χρυσό Τιμόνι από το AUTO BILD & BILD am SONNTAG στην κατηγορία «Οχήματα κάτω των 25.000€», μια ιδιαίτερα σημαντική, ταχέως αναπτυσσόμενη και εξαιρετικά ανταγωνιστική κατηγορία της γερμανικής αγοράς.
Η διάκριση αυτή στα βραβεία “Golden Steering Wheel” υπογραμμίζει αυτό που έχει επίσης πείσει τους Γερμανούς οδηγούς : το Hyundai INSTER είναι το μικρό αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο με τις καλύτερες πωλήσεις στη Γερμανία φέτος. Με την μεγάλη πρακτικότητά του στην καθημερινότητα, τους γενναιόδωρους χώρους και την εξαιρετική σχέση τιμής-απόδοσης, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης ήταν σαφώς ανώτερο από τους ανταγωνιστές του και εντυπωσίασε τους έμπειρους συντάκτες σε όλες τις κατηγορίες.

Hyundai INSTER: Πήρε το Χρυσό Τιμόνι στα «Οχήματα κάτω των 25.000 ευρώ»

«Το Hyundai INSTER αποτελεί ένα ισχυρό παράδειγμα του ότι προσφέρουμε προσιτές λύσεις κινητικότητας. Αντανακλά τη δέσμευσή μας να κάνουμε τα ηλεκτρικά οχήματα προσιτά σε όλους - έξυπνα, κομψά και σχεδιασμένα για την πραγματική ζωή» δήλωσε ο κ. Xavier Martinet, President & CEO της Hyundai Motor Europe. «Αυτή η αναγνώριση επιβεβαιώνει ότι το όραμά μας βρίσκει απήχηση στους πελάτες όλης της Ευρώπης. Θα συνεχίσουμε να επεκτείνουμε την γκάμα των ηλεκτρικών μας οχημάτων, φέρνοντας καινοτόμο σχεδιασμό, προηγμένες τεχνολογίες και μεγαλύτερη καθημερινή χρηστικότητα σε όλα τα οχήματά μας : από το INSTER μέχρι το IONIQ 9».

Είτε πρόκειται για τον βασικό εξοπλισμό, την σύγχρονη τεχνολογία, τους χώρους ή την αυτονομία, το Hyundai INSTER από την πρώτη του κυκλοφορία τον περασμένο Δεκέμβριο θέτει τα πρότυπα στην κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών μικρών αυτοκινήτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε έναν σταθμό ταχείας φόρτισης, το INSTER μπορεί να φορτιστεί από 10% έως 80% σε περίπου 30 λεπτά. Από το καλοκαίρι, το Hyundai INSTER είναι το πιο δημοφιλές αμιγώς ηλεκτρικό όχημα στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων στη Γερμανία. Επιπλέον, το Hyundai INSTER τιμήθηκε με τον τίτλο «Παγκόσμιο Ηλεκτρικό Όχημα 2025» (World Electric Vehicle 2025) την περασμένη άνοιξη.

