Cash or Trash: Μια σπάνια συλλογή αυτοκινήτων παιχνίδια του 1970

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:20 στo Star!

Σήμερα, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στις 17:20, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Ο Κώστας επέλεξε μια σπάνια συλλογή αυτοκινήτων παιχνίδια του 1970, σε άριστη κατάσταση, πλήρως λειτουργικά και με τα κουτιά τους, για να έρθει στο Cash or Trash. Η Δέσποινα Μοιραράκη χαρακτηρίζει τον πωλητή «άνθρωπο της πιάτσας», μιας και στο παρελθόν διατηρούσε παλαιοπωλείο στον Βόλο. Ο Κώστας δηλώνει την αγάπη του για τα παλιά αντικείμενα και τον θαυμασμό του για την Άντα Πανά και μπαίνει στο δωμάτιο των αγοραστών ενθουσιασμένος για να ζήσει την τηλεοπτική δημοπρασία, μια στιγμή, που περίμενε καιρό τώρα.

Η Σοφία αποφάσισε να φέρει στο Cash or Trash ένα από τα πιο δημοφιλή αντικείμενα σε πωλήσεις. Ο σύζυγός της είναι μεγάλος συλλέκτης από την Χαλκίδα και έχοντας αποκτήσει και εκείνη την ίδια λατρεία για τα παλιά αντικείμενα, έχουν μαζέψει τόσα πολλά που δεν χωράνε πλέον όχι μόνο στους αποθηκευτικούς τους χώρους, αλλά και στο ίδιο τους το σπίτι! Είναι γεγονός ότι έχουν παρουσιαστεί στην εκπομπή πολλά αντικείμενα του είδους, φτιαγμένα πάντα σε διαφορετικές δεκαετίες του προηγούμενου αιώνα και σίγουρα όλα με διαφορετική θεματολογία. Για τον λόγο αυτό η Σοφία μπαίνει διστακτικά στο δωμάτιο των αγοραστών, αλλά αποφασισμένη να απολαύσει τη διαδικασία της δημοπρασίας!

Ο Κωνσταντίνος, συλλέκτης γραμματοσήμων και νομισμάτων, φέρνει στο Cash or Trash ένα μουσικό κουτί από άλλη δεκαετία. Ένα ακόμα παρόμοιο αντικείμενο είχε παρουσιαστεί ξανά στην εκπομπή, το σημερινό αντικείμενο, όμως, είναι σε καλύτερη αισθητικά και λειτουργικά κατάσταση. Το «πολυεργαλείο» του πωλητή από τη Λάρισα λαμβάνει μια αξιόλογη εκτίμηση από τον Θάνο Λούδο, ενώ το σκανδιναβικό του design ξετρελαίνει και τους πέντε αγοραστές.

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο «Cash or Trash» θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων και αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη και ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!