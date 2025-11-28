Αυτή η συνταγή για παπουτσάκια δεν είναι σαν τις άλλες...

Αν σας αρέσουν τα παπουτσάκια, σας έχουμε μία νέα συνταγή που θα σας ξετρελάνει.

Αντί για κόκκινη σάλτσα ντομάτας μπορείτε να βάλετε σάλτση ψητής μελιτζάνας, που δένει τέλεια με τον μοσχαρίσιο κιμά και τις ντομάτες. Την υπέροχη αυτή ιδέα έδωσε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star ο Γιώργος Ρήγας το πρωί της Παρασκευής.

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα και έδειξε βήμα-βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία.

Παπουτσάκια με σάλτσα με ψητή μελιτζάνα

Υλικά της Συνταγής



• 4 μεγάλες μελιτζάνες

• Αλάτι, πιπέρι,

1 κ.γ. ζάχαρη

• 2 κ.σ. ελαιόλαδο

• 300–400 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος ή ανάμεικτος

• 1 συσκευασία σάλτσας με ψητή μελιτζάνα

• 1 μικρό κρεμμύδι

• 2 σκελίδες σκόρδο

• 2–3 κ.σ. ντομάτα

• 1 κ.σ. ελαιόλαδο

• Αλάτι – πιπέρι

• 1 κ.γ. θυμάρι ή ρίγανη



Για τη Μπεσαμέλ

• Ψίχα από 1 μεγάλη ψημένη μελιτζάνα

• 300 ml γάλα

• 20–30 γρ. βούτυρο

• 20–25 γρ. αλεύρι

• Αλάτι – πιπέρι – λίγο μοσχοκάρυδο

• 80–100 γρ. τριμμένο τυρί



Εκτέλεση της Συνταγής

Προετοιμασία μελιτζάνες 1. Κόψε τις μελιτζάνες στη μέση κατά μήκος, χάραξε τη σάρκα. 2. Αλατοπιπέρωσε, ρίξε λίγη ζάχαρη και 2 κ.σ. ελαιόλαδο. 3. Ψήσε στους 200°C για 20–25 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν. 4. Βγάλε τις μελιτζάνες και με κουτάλι αφαίρεσε την ψίχα. Κράτα την για τη μπεσαμέλ.

Κιμάς

1. Σε τηγάνι ζέστανε 1 κ.σ. ελαιόλαδο, σωτάρισε κρεμμύδι & σκόρδο. 2. Πρόσθεσε τον κιμά και σωτάρισε μέχρι να πάρει χρώμα. 3. Ρίξε τη ντομάτα με άρωμα ψητής μελιτζάνας, αλάτι, πιπέρι και θυμάρι. 4. Σιγοβράσε 5–7 λεπτά μέχρι να δέσει η γέμιση.

Μπεσαμέλ ψίχας μελιτζάνας

1. Λιώσε το βούτυρο σε κατσαρολάκι και πρόσθεσε το αλεύρι. Ανακάτεψε 1–2 λεπτά. 2. Ρίξε σιγά σιγά το γάλα ανακατεύοντας συνέχεια μέχρι να πήξει. 3. Πρόσθεσε τον πουρέ ψίχας μελιτζάνας και ανακάτεψε καλά. 4. Αλατοπιπέρωσε και πρόσθεσε λίγο μοσχοκάρυδο αν θέλεις.

Στήσιμο 1. Γέμισε τις ψημένες μελιτζάνες με τον κιμά. 2. Ρίξε από πάνω την μπεσαμέλ ψίχας μελιτζάνας. 3. Πασπάλισε με τριμμένο τυρί. 4. Ψήσε στους 180°C για 15–20 λεπτά μέχρι να ροδίσει η μπεσαμέλ και το τυρί.

Δείτε το Breakfast@Star



