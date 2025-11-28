Stars System: Ποια είναι τα τυχερά ζώδια στα ερωτικά και τα οικονομικά

Τι θα πει η Άση Μπήλιου στο Stars System το Σάββατο 29 Νοεμβρίου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.11.25 , 15:10 Νίκος Οικονομόπουλος: «Θέλω να κερδίσω την αιώνια ζωή»
28.11.25 , 15:00 Σαλαμίνα: Φωτογραφίες από τον τόπο του εγκλήματος
28.11.25 , 14:28 Μενίδι: «Η μητέρα μου ήθελε να αποβάλω και με χτυπούσε συνέχεια»
28.11.25 , 14:20 Γιώργος Μουκίδης: «Αν κάποιοι βγάζουν λεφτά από χαζούς, ας το κάνουν»
28.11.25 , 14:06 Εριέττα Κούρκουλου: Το vegan τραπέζι στο σπίτι της για το Thanksgiving
28.11.25 , 13:57 Η Άση Μπήλιου προειδοποιεί για ένα «ταραγμένο» Σαββατοκύριακο
28.11.25 , 13:41 Γιώργος Σκρομπόλας: «Το συμβόλαιο του Λιάγκα ολοκληρώνεται»
28.11.25 , 13:11 Αγωνία στο IQ 160: Απαγάγουν τον Αργύρη - Δείτε sneak preview
28.11.25 , 13:10 Stars System: Ποια είναι τα τυχερά ζώδια στα ερωτικά και τα οικονομικά
28.11.25 , 13:03 Ρόδος: Σύλληψη 55χρονου για αιμομιξία - Έκανε παιδί με την κόρη του
28.11.25 , 13:00 Μαρίνα Σάττι: Αναβάλλονται και οι συναυλίες στην Αμερική για λόγους υγείας
28.11.25 , 13:00 Η «μαύρη» ιστορία πίσω από τη Black Friday
28.11.25 , 12:46 Κρήτη: Απαρηγόρητοι οι γονείς του 19χρονου Ραφαήλ στην κηδεία του
28.11.25 , 12:37 Τα Φαντάσματα - Sneak preview: Η επικοινωνία με τον Χάρη δεν πήγε πολύ καλά
28.11.25 , 12:35 Αυτή η συνταγή για παπουτσάκια δεν είναι σαν τις άλλες...
Εριέττα Κούρκουλου: Το vegan τραπέζι στο σπίτι της για το Thanksgiving
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Μαρία Αναστασοπούλου: Στα μπουζούκια με γνωστό παρουσιαστή
Φάρμα Ναταλία: Αποχώρησε και ξεκαθάρισε τη σχέση της με τον Βάγγο
Μενίδι: «Η μητέρα μου ήθελε να αποβάλω και με χτυπούσε συνέχεια»
Ο Κρόνος γυρίζει σε ορθή πορεία: Τι σημαίνει για τα μεταβλητά ζώδια;
Δημοσκόπηση GPO για το Star: Προβάδισμα ΝΔ με ποσοστό 25,2%
Η Άση Μπήλιου προειδοποιεί για ένα «ταραγμένο» Σαββατοκύριακο
Στάση εργασίας σε ΗΣΑΠ, Μετρό, Τραμ - Νέα ανακοίνωση από τη ΣΤΑΣΥ
Νίκος Οικονομόπουλος: «Θέλω να κερδίσω την αιώνια ζωή»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Stars System Trailer 28/11/25
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου στις 13:00 στο Stars System, η Άση Μπήλιου θα αναλύσει πώς ο Ερμής, η Αφροδίτη και η Πανσέληνος θα αλλάξουν τα δεδομένα στην καθημερινότητά μας.

Δείτε όλες τις εκπομπές του Stars System

Ο Ερμής, επιτέλους, επιστρέφει στην ορθή του πορεία και θα βοηθήσει να συνεννοηθούμε και να σταματήσουν οι παρεξηγήσεις, οι αναποδιές και τα εμπόδια, που καθυστερούσαν τη δράση μας. Η Αφροδίτη, που περνά στον πύρινο Τοξότη, θα ζεστάνει την καρδιά και το πορτοφόλι μας, αλλά η «παγωμένη» Πανσέληνος στους Διδύμους στις 5/12 φέρνει πολλές συνειδητοποιήσεις και αποκαλύψεις για τέσσερα ζώδια.

Πώς διαφοροποιεί τα θέματα επικοινωνίας η ορθή πορεία του Ερμή στον Σκορπιό; Ποιες θετικές εκπλήξεις κρύβει η είσοδος της Αφροδίτης στον Τοξότη και ποια είναι τα τυχερά ζώδια που θα λάβουν τη μεγαλύτερη εύνοια στα ερωτικά και τα οικονομικά;

Ποιοι θα πιεστούν περισσότερο από την Πανσέληνο στους Διδύμους και ποιοι θα κάνουν συνειδητοποιήσεις και αναθεωρήσεις για πρόσωπα και καταστάσεις;

Όλες οι απαντήσεις στο Stars System, το Σάββατο 29 Νοεμβρίου στις 13:00 στο Star.

Stars System: Ποια είναι τα τυχερά ζώδια στα ερωτικά και τα οικονομικά

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
STARS SYSTEM
 |
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top