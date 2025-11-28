Stars System: Ποια είναι τα τυχερά ζώδια στα ερωτικά και τα οικονομικά

Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου στις 13:00 στο Stars System, η Άση Μπήλιου θα αναλύσει πώς ο Ερμής, η Αφροδίτη και η Πανσέληνος θα αλλάξουν τα δεδομένα στην καθημερινότητά μας.

Ο Ερμής, επιτέλους, επιστρέφει στην ορθή του πορεία και θα βοηθήσει να συνεννοηθούμε και να σταματήσουν οι παρεξηγήσεις, οι αναποδιές και τα εμπόδια, που καθυστερούσαν τη δράση μας. Η Αφροδίτη, που περνά στον πύρινο Τοξότη, θα ζεστάνει την καρδιά και το πορτοφόλι μας, αλλά η «παγωμένη» Πανσέληνος στους Διδύμους στις 5/12 φέρνει πολλές συνειδητοποιήσεις και αποκαλύψεις για τέσσερα ζώδια.

Πώς διαφοροποιεί τα θέματα επικοινωνίας η ορθή πορεία του Ερμή στον Σκορπιό; Ποιες θετικές εκπλήξεις κρύβει η είσοδος της Αφροδίτης στον Τοξότη και ποια είναι τα τυχερά ζώδια που θα λάβουν τη μεγαλύτερη εύνοια στα ερωτικά και τα οικονομικά;

Ποιοι θα πιεστούν περισσότερο από την Πανσέληνο στους Διδύμους και ποιοι θα κάνουν συνειδητοποιήσεις και αναθεωρήσεις για πρόσωπα και καταστάσεις;

Όλες οι απαντήσεις στο Stars System, το Σάββατο 29 Νοεμβρίου στις 13:00 στο Star.