Σαλαμίνα: Φωτογραφίες από τον τόπο του εγκλήματος

«Δε σκότωσα εγώ την πεθερά μου» - Παίρνει πίσω την ομολογία της η 46χρονη

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» (28/11/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» παρουσιάστηκαν αποκλειστικές φωτογραφίες από τον τόπο του εγκλήματος στη Σαλαμίνα, το σημείο όπου έπεσε νεκρή η άτυχη 75χρονη γυναίκα. 

Σαλαμίνα: «Τρόμαξα και άρχισα να τη χτυπάω» - H ομολογία της 46χρονης

Σαλαμίνα: Φωτογραφίες από τον τόπο του εγκλήματος

Οι εικόνες από το εσωτερικό του σπιτιού δείχνουν στοχευμένη έρευνα σε συγκεκριμένα σημεία, όπου φαίνεται να αναζητήθηκαν κοσμήματα και χρήματα. Παρά το ότι η ηλικιωμένη συνήθιζε να κρύβει μετρητά σε βάζο, τα όσα ανέφερε η κατηγορούμενη είναι συγκεχυμένα, αφήνοντας κενά γύρω από το τι πραγματικά συνέβη και τι γνώριζε.

Σαλαμίνα: «Μετανιώνω κάθε λεπτό εκείνης της νύχτας. Ζητώ συγγνώμη»

Σαλαμίνα: Μαρτυρίες για την κατηγορούμενη γυναίκα 

Σαλαμίνα: Φωτογραφίες από τον τόπο του εγκλήματος

Παράλληλα, μαρτυρίες από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον της δράστριας σκιαγραφούν μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Γείτονες και γνωστοί τη χαρακτηρίζουν ευγενική, εργατική, αγαπητή και αφοσιωμένη στο επάγγελμά της ως νοσηλεύτρια. Περιγράφουν μια ήσυχη οικογένεια, με αξιοπρεπείς γονείς και στενούς δεσμούς. Η ίδια φέρεται να είχε τρυφερή σχέση με τα παιδιά του συντρόφου της και έντονη επιθυμία να αποκτήσει δικά της. Οι αναφορές περί ενασχόλησης με τον τζόγο δεν φαίνεται να είναι γνωστές στο περιβάλλον της.

Σαλαμίνα: «Μαμά καλημέρα, θες να πιούμε καφέ;» - To «θέατρο» της νύφης

Σαλαμίνα: Φωτογραφίες από τον τόπο του εγκλήματος

Η απόσταση ανάμεσα στη σκληρή πραγματικότητα του εγκλήματος και την εικόνα μιας «καλής κοπέλας» που μετέφερε ο κοινωνικός περίγυρος, εντείνει το μυστήριο γύρω από τα κίνητρα και τη ψυχολογική κατάσταση της 46χρονης. 

Σαλαμίνα: Φωτογραφίες από τον τόπο του εγκλήματος

Σαλαμίνα: Τι λέει η δικηγόρος της κατηγορούμενης, κ. Μαρούπα 

Προφυλακιστέα κρίθηκε η 46χρονη που κατηγορείται ότι σκότωσε την πεθερά της στη Σαλαμίνα μετά την απολογία της. Η δικηγόρος της, Ειρήνη Μαρούπα, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» τόνισε πως υπάρχουν πολλές πλημμέλειες στην προανακριτική διαδικασία και πως οι ίδιοι ζήτησαν να συνεχιστεί η ανακριτική έρευνα με πραγματογνωμοσύνες, ώστε να διαπιστωθεί ότι όντως η φωνή που ακούγεται στο ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή της δολοφονίας ανήκει στην κατηγορουμένη.

Επίσης η υπεράσπιση ζητά να ερευνηθεί η ψυχική κατάσταση της 46χρονης, τι μπορεί να θυμηθεί και αν τελικά λέει ψέματα ή όχι. Πάντως, όπως είπε η κ. Μαρούπα, η κατηγορουμένη δεν αναγνώρισε τον εαυτό της σε βίντεο που της έδειξαν οι αστυνομικοί. Αντίθετα αυτό που είπε στον ανακριτή ήταν ότι της είπαν οι αστυνομικοί ότι την έχουν σε βίντεο, της έδειξαν ένα βίντεο και αυτή θεώρησε ότι για να της λένε έτσι, αυτό ισχύει. Επίσης, σύμφωνα πάντα με τη συνήγορο υπεράσπισης, η γυναίκα φέρεται να είπε στον ανακριτή πως της είχαν εμφυσήσει την πεποίθηση ότι αυτή πρέπει να είναι η δολοφόνος της πεθεράς της. Ωστόσο, η ίδια δε θυμάται καν να μπαίνει στο σπίτι της 75χρονης, ούτε και να τη σκοτώνει. 

Η κ. Μαρούπα διευκρίνισε ακόμα πως υπάρχουν έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η 46χρονη αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα και μάλιστα είχε πάρει αγωγή τόσο στο παρελθόν, όσο και τον τελευταίο χρόνο. Η δε ψυχίατρος που την εξέτασε μετά τον θάνατο της πεθεράς της, διέγνωσε ότι αντιμετωπίζει μετατραυματικό στρες λόγω του τρόπου που είδε την ηλικιωμένη μέσα στο σπίτι της. 
 

Back to Top