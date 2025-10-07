Cash or Trash: Ο καναπές - αντίκα που αμφισβήτησαν Μαρίνης & Στρουγγάρης

Ο Νίκος έφερε στο Cash or Trash έναν διθέσιο καναπέ του 19ου αιώνα αξίας 400 ευρώ, σύμφωνα με τον εκτιμητή, Θάνο Λούδο. Για να δελεάσει τους αγοραστές, τούς είπε ότι είναι πιθανό να καθόταν σε αυτόν η Μαρία Αντουανέτα.
Δύο αγοραστές εξέφρασαν τις αμφιβολίες τους σχετικά με την προέλευση της αντίκας του πωλητή, ωστόσο αυτό δεν τους εμπόδισε να συμμετάσχουν στη δημοπρασία.
«Εγώ δεν το θεωρώ ακραία αντίκα της εποχής του Λουδοβίκου, αλλά είναι ένα σύχγρονο έπιπλο που έχει αντιγράψει όλα τα καλά στοιχεία», είπε ο Θάνος Μαρίνης και η άποψή του βρήκε σύμφωνο τον Φοίβο Στρουγγάρη.
Ο εφημεριδοπώλης με τα τεχνάσματά του σχεδόν διπλασίασε την τιμή εκτίμησης. Το έπιπλό του πουλήθηκε στην Άννα Μαρία Ρογδάκη έναντι 700 ευρώ, με τον ίδιο να παίρνει διπλή χαρά, αφού η επιχειρηματίας είναι η αδυναμία του.
