Cash or Trash: Ο καναπές - αντίκα που αμφισβήτησαν Μαρίνης & Στρουγγάρης

«Είναι ένα σύχγρονο έπιπλο που έχει αντιγράψει όλα τα καλά στοιχεία»

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Νίκος έφερε στο Cash or Trash έναν διθέσιο καναπέ του 19ου αιώνα αξίας 400 ευρώ, σύμφωνα με τον εκτιμητή, Θάνο Λούδο. Για να δελεάσει τους αγοραστές, τούς είπε ότι είναι πιθανό να καθόταν σε αυτόν η Μαρία Αντουανέτα. 

Cash or Trash: Η εντυπωσιακή Άρτεμη ονειρεύεται τη θέση της Μοιραράκη

Δύο αγοραστές εξέφρασαν τις αμφιβολίες τους σχετικά με την προέλευση της αντίκας του πωλητή, ωστόσο αυτό δεν τους εμπόδισε να συμμετάσχουν στη δημοπρασία. 

Cash or Trash: Οι ενδοιασμοί Μαρίνη - Στρουγγάρη δεν επηρέασαν την κρίση της Ρογδάκη

Cash or Trash: Οι ενδοιασμοί Μαρίνη - Στρουγγάρη δεν επηρέασαν την κρίση της Ρογδάκη

«Εγώ δεν το θεωρώ ακραία αντίκα της εποχής του Λουδοβίκου, αλλά είναι ένα σύχγρονο έπιπλο που έχει αντιγράψει όλα τα καλά στοιχεία», είπε ο Θάνος Μαρίνης και η άποψή του βρήκε σύμφωνο τον Φοίβο Στρουγγάρη. 

Αυτό είναι deal! Τετραπλασίασαν την τιμή εκκίνησης στο Cash or Trash

Το έπιπλο που πρόσθεσε στη συλλογή της η Άννα-Μαρία Ρογδάκη

Το έπιπλο που πρόσθεσε στη συλλογή της η Άννα-Μαρία Ρογδάκη

Ο εφημεριδοπώλης με τα τεχνάσματά του σχεδόν διπλασίασε την τιμή εκτίμησης. Το έπιπλό του πουλήθηκε στην Άννα Μαρία Ρογδάκη έναντι 700 ευρώ, με τον ίδιο να παίρνει διπλή χαρά, αφού η επιχειρηματίας είναι η αδυναμία του.

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
 |
ΘΑΝΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ
 |
ΦΟΙΒΟΣ ΣΤΡΟΥΓΓΑΡΗΣ
 |
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΡΟΓΔΑΚΗ
