Cash or Trash: Η εντυπωσιακή Άρτεμη ονειρεύεται τη θέση της Μοιραράκη

Η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχτηκε στο Cash or Trash την εντυπωσιακή Άρτεμη.

Η ίδια αποκάλυψε πως είναι πρώην αεροσυνοδός και νυν παρουσιάστρια. Στην ερώτηση ποιο είναι το όνειρό της, απάντησε με χαμόγελο «Nα γίνω κι εγώ παρουσιάστρια σαν τη Δέσποινα Μοιραράκη στο Cash or Trash».  «Πρώτης γραμμής δηλαδή παρουσιάστρια», αποκρίθηκε ο Θάνος Λούδος. «Συμπαρουσιάστρια», έσπευσε να διευκρινίσει η 25χρονη.

Από την πλευρά της η παρουσιάστρια του Cash or Trash δήλωσε αφοσιωμένη στον συνεργάτη της κι εκτιμητή: «Να πω κάτι εγώ θέλω μόνιμα συμπαρουσιαστή μου τον Θάνο Λούδο. Πειράζει;», είπε. «Εντάξει κα Μοιραράκη θα τη δεχτώ αυτή τη χυλόπιτα με χαμόγελο», ανέφερε η Αρτεμη, προσθέτοντας on camera «Θάνο μην ανησυχείς δεν πρόκειται να σου φάω τη θέση για πρακτικούς λόγους έλλειψης γνώσης αντικών και πολύτιμων αντικειμένων, δε θα μπορούσα».

Η Άρτεμη δε θα κάνει το ταξίδι που ήθελε στη Σαντορίνη, καθώς οι διαπραγματεύσεις με τους αγοραστές για το βικτωριανό τζάκι της αποδείχθηκαν άκαρπες. Ακόμα κι όταν η Άννα Μαρία Ρογδάκη της πρόσφερε τα χρήματα της εκτίμησης, εκείνη αρνήθηκε ευγενικά, καθώς αξίωνε το αντικείμενό της 670 ευρώ κι όχι 550 ευρώ. 

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash 

 

 

 

