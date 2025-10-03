Αυτό είναι deal! Τετραπλασίασαν την τιμή εκκίνησης στο Cash or Trash

Η εκτίμηση του Θάνου Λούδου για το τηλεσκόπιο της Μαγδαλένας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.10.25 , 21:40 GNTM: Συγκινήθηκε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου με τον Αναστάσιο
03.10.25 , 21:36 Κοβέσι: «Είμαστε εδώ για να μείνουμε, παρά τις προσπάθειες εκφοβισμού»
03.10.25 , 21:15 GNTM: Η Ειρήνη δεν ήξερε ότι η Ζενεβιέβ είναι στην κριτική επιτροπή!
03.10.25 , 20:45 Μαρία Κίτσου: Η ηλικία, η καταγωγή και το πρόβλημα υγείας
03.10.25 , 20:44 Ρούτσι: Υπουργοί και βουλευτές συντάσσονται με την άποψη του Ν. Δένδια
03.10.25 , 20:14 Άγριο έγκλημα στην Πάρο: 40χρονος βρέθηκε μαχαιρωμένος στο κρεβάτι του
03.10.25 , 20:08 Αυτό είναι deal! Τετραπλασίασαν την τιμή εκκίνησης στο Cash or Trash
03.10.25 , 20:05 Περιστέρι: Κουκουλοφόροι εισέβαλαν με ρόπαλα σε σχολείο- Bίντεο ντοκουμέντο
03.10.25 , 19:42 Τροχός της Τύχης: Δύσκολα τα «Αντίθετα» για την Κική - Για εσένα;
03.10.25 , 19:33 Πλακιάς κατά Άδωνι: Είμαι πατέρας που το κράτος δολοφόνησε τα παιδιά του
03.10.25 , 19:12 Ο χειμώνας προ των πυλών: Οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης
03.10.25 , 19:03 Δημήτρης Αργυρόπουλος: «Σήμερα κλείνω 16 χρόνια καθαρός» - Η ανάρτησή του
03.10.25 , 19:00 Γιώργος Μανίκας: Η ηλικία, ο χωρισμός και η σχέση με τη Μιράντα Πατέρα
03.10.25 , 18:49 Εποχική γρίπη: Ποιοι πρέπει να κάνουν το εμβόλιο φέτος
03.10.25 , 18:47 Cash or Trash: Το γλυπτό του Γ. Λάππα κέντρισε το ενδιαφέρον των αγοραστών
Βασίλης Μπισμπίκης: Η παρατηρητικότητα ενός μαθητή οδήγησε στον ηθοποιό
Ελένη Ράντου - Το ξέσπασμά της για το τροχαίο Μπισμπίκη: «Σιχάθηκα!»
Γενιά Ζ: 4+1 λόγοι που απολύονται λίγο μετά την πρόσληψη
GNTM: Η Ειρήνη δεν ήξερε ότι η Ζενεβιέβ είναι στην κριτική επιτροπή!
Πλακιάς κατά Άδωνι: Είμαι πατέρας που το κράτος δολοφόνησε τα παιδιά του
Βασίλης Μπισμπίκης: Το μήνυμα της αδερφής του, Παναγιώτας, όλο νόημα!
Άρτα: H προφητική ανάρτηση της 28χρονης εγκύου που «έσβησε» στο νοσοκομείο
Ρούτσι: Υπουργοί και βουλευτές συντάσσονται με την άποψη του Ν. Δένδια
Δημήτρης Αργυρόπουλος: «Σήμερα κλείνω 16 χρόνια καθαρός» - Η ανάρτησή του
«Όταν έμεινα εκτός τηλεόρασης, έπιασα πάτο, έγινα 200 κιλά»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το σχετικό βίντεο από το Cash or Trash
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Μαγδαλένα έφερε στο Cash or Trash ένα άκρως εντυπωσιακό αντικείμενο που φέρνει τα αστέρια... πιο κοντά. Μάλιστα, η τιμή του εκτοξεύτηκε στην κυριολεξία στον ουρανό!

Αυτό είναι deal! Τετραπλασίασαν την τιμή εκκίνησης στο Cash or Trash

Η 50χρονη γυναίκα έφερε στην εκπομπή ένα τηλεσκόπιο με καταγωγή το Λονδίνο. Η τιμή εκτίμησης του Θάνου Λούδου ήταν μόλις στα 120 ευρώ, αφού είναι ένα πιο σύγχρονο τηλεσκόπιο κι όχι από τις αρχές του 20ου αιώνα.  

Cash or Trash: Σε δημοπρασία η μπομπονιέρα του Χουάν Κάρλος και της Σοφίας

Αυτό είναι deal! Τετραπλασίασαν την τιμή εκκίνησης στο Cash or Trash

Η Δέσποινα Μοιραράκη πάντα λέει πως η τιμή εκτίμησης δεν πρέπει να επηρεάζει τους πωλητές, καθώς δεν είναι αυτή που καθορίζει την τιμή πώλησης. Η Μαγδαλένα συμφωνεί απόλυτα με αυτή την άποψη και καταφέρνει να φέρει, κυριολεκτικά, τα πάνω - κάτω στο δωμάτιο των αγοραστών, στην πιο δυνατή διαπραγμάτευση, που έχει γίνει έως τώρα, στο Cash Or Trash!    

Cash or Trash: Το γλυπτό του Γ. Λάππα κέντρισε το ενδιαφέρον των αγοραστών

Αυτό είναι deal! Τετραπλασίασαν την τιμή εκκίνησης στο Cash or Trash

Το τηλεσκόπιο άρεσε πολύ στον Γιώργο Τσαγκαράκη, αλλά και στην Ελομίδα Βισβίκη. Ωστόσο, πιο σθεναρά το διεκδίκησε η Άννα Μαρία Ρογδάκη. Η buyer έδωσε 600 ευρώ, στα 1000 που της ζήτησε η Μαγδαλένα.  

Cash or Trash: Τα σκουλαρίκια της Λίνας κι η κόντρα Σταυρίδη-Τσαγκαράκη

Αυτό είναι deal! Τετραπλασίασαν την τιμή εκκίνησης στο Cash or Trash

«Έχουμε συμφωνία, γιατί σας συμπαθώ και σας εκτιμώ» είπε η πωλήτρια στην Αννα Μαρία.

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
 |
CASH OR TRASH ΜΑΓΔΑΛΕΝΑ
 |
ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΔΟΣ
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top