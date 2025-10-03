Αυτό είναι deal! Τετραπλασίασαν την τιμή εκκίνησης στο Cash or Trash

Η Μαγδαλένα έφερε στο Cash or Trash ένα άκρως εντυπωσιακό αντικείμενο που φέρνει τα αστέρια... πιο κοντά. Μάλιστα, η τιμή του εκτοξεύτηκε στην κυριολεξία στον ουρανό!
Η 50χρονη γυναίκα έφερε στην εκπομπή ένα τηλεσκόπιο με καταγωγή το Λονδίνο. Η τιμή εκτίμησης του Θάνου Λούδου ήταν μόλις στα 120 ευρώ, αφού είναι ένα πιο σύγχρονο τηλεσκόπιο κι όχι από τις αρχές του 20ου αιώνα.
Η Δέσποινα Μοιραράκη πάντα λέει πως η τιμή εκτίμησης δεν πρέπει να επηρεάζει τους πωλητές, καθώς δεν είναι αυτή που καθορίζει την τιμή πώλησης. Η Μαγδαλένα συμφωνεί απόλυτα με αυτή την άποψη και καταφέρνει να φέρει, κυριολεκτικά, τα πάνω - κάτω στο δωμάτιο των αγοραστών, στην πιο δυνατή διαπραγμάτευση, που έχει γίνει έως τώρα, στο Cash Or Trash!
Το τηλεσκόπιο άρεσε πολύ στον Γιώργο Τσαγκαράκη, αλλά και στην Ελομίδα Βισβίκη. Ωστόσο, πιο σθεναρά το διεκδίκησε η Άννα Μαρία Ρογδάκη. Η buyer έδωσε 600 ευρώ, στα 1000 που της ζήτησε η Μαγδαλένα.
«Έχουμε συμφωνία, γιατί σας συμπαθώ και σας εκτιμώ» είπε η πωλήτρια στην Αννα Μαρία.
