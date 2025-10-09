Ο Δημήτρης Δεμερτζής κατάφερε την πιο γρήγορη αγορά στο Cash or Trash!

Αυτό το αντικείμενο του «έκλεψε» την καρδιά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.10.25 , 21:28 Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ στην εξεταστική: Θα πάρω κι εγώ επιδοτήσεις!
09.10.25 , 21:25 Μικαέλα και Ραφαήλ στο First Dates: Βαθμολόγησε με 1 την εμφάνιση
09.10.25 , 21:20 Renault 5 Ε-Tech Electric: Που μπορείτε να το δείτε και να το οδηγήσετε
09.10.25 , 21:20 First Dates Πέτρος -Κική: Ένα ραντεβού με πολλά vibes και… καθόλου σιωπή
09.10.25 , 21:10 First Dates: «Εγώ θέλω μαλλί!» – Το viral ραντεβού Mικαέλας και Ραφαήλ
09.10.25 , 21:09 Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή της σύλληψης του επιβάτη με το τσεκούρι
09.10.25 , 20:47 Εκπαιδευτικό αεροσκάφος: Φως στα αίτια της πτώσης
09.10.25 , 20:16 Μεσσηνία: Το ίδιο πρόσωπο πίσω από τον τραυματισμό & το διπλό φονικό
09.10.25 , 20:15 «Σόου» για… Νόμπελ ετοιμάζει ο Τραμπ στο Ισραήλ  για τη συμφωνία
09.10.25 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Η λέξη ήταν μπροστά της, αλλά δεν τη διάβασε!
09.10.25 , 19:33 First Dates: Ζεν, Τάσος, Στρατής, Γεωργία ανοίγουν τα χαρτιά τους
09.10.25 , 19:31 Alfa Romeo Tonale: Τώρα είναι πιο εύκολο να την αποκτήσετε
09.10.25 , 18:59 Ακρόπολη: Τέλος οι σκαλωσιές μετά από 15 χρόνια - Εικόνες
09.10.25 , 18:52 Μπαμπάς και μαμά… αλλά και ερωτευμένοι: Το νέο ταξίδι Μπόμπα-Τανιμανίδη
09.10.25 , 18:47 «Αυτόματα» πρόστιμα έως 2.000 ευρώ για ανασφάλιστα ΙΧ, χωρίς ΚΤΕΟ ή τέλη
Τρίπολη: Άγρια συμπλοκή ανηλίκων με μαχαίρι - Στην εντατική 12χρονος
Μεσσηνία: Το οικονομικό κι ερωτικό τρίγωνο πίσω από το φονικό
First Dates: «Εγώ θέλω μαλλί!» – Το viral ραντεβού Mικαέλας και Ραφαήλ
Μαρία Κίτσου: Η ηλικία, η καταγωγή και το πρόβλημα υγείας
Τέλος στις οικογενειακές μάχες για τις περιουσίες
Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ στην εξεταστική: Θα πάρω κι εγώ επιδοτήσεις!
Αττικόν: Πάνω από 100 τραύματα από πιρούνι έχει η έγκυος σε σώμα & πρόσωπο
Ελίζα Σκολίδη: Το βιογραφικό, η ζωή στο Παρίσι και το πρόβλημα υγείας
Χωρισμός στην ελληνική showbiz: Τίτλοι τέλους για αγαπημένο ζευγάρι
Σαν Φρανσίσκο: Νεκρή μέσα στην έπαυλή της τετραμελής οικογένεια
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο παππούς του Δημήτρη ζούσε σε χωριό κι ήταν ο πρώτος κάτοικος που αγόρασε τηλέφωνο. Το εν λόγω αντικείμενο δημοπρατήθηκε στο σημερινό επεισόδιο του Cash or Trash

Cash or Trash: Μαρίνης σε Γιάννη Χατζηγεωργίου: «Είσαι τέλειος πωλητής»

Cash or Trash: Η εκτίμηση του Θάνου Λούδου προσγείωσε απότομα τον πωλητή

Cash or Trash: Η εκτίμηση του Θάνου Λούδου προσγείωσε απότομα τον πωλητή

Δυστυχώς ο Θάνος Λούδος το κοστολόγησε μόλις 80 ευρώ για τον λόγο ότι έχει υποστεί επεξεργασία, με αποτέλεσμα την παραμόρφωσή του. Παρ' όλα αυτά η Δέσποινα Μοιραράκη τού ευχήθηκε να είναι καλοπούλητο! 

Και πάνω εκεί που είχε αρχίσει να απογοητεύεται, η Άντα Πανά πρόσφερε με την πρώτη τα χρήματα της εκτίμησης. Ωστόσο, το ενδιαφέρον της σταμάτησε εκεί.

Cash or Trash: Ο καναπές - αντίκα που αμφισβήτησαν Μαρίνης & Στρουγγάρης

Αμέσως μετά έλαβε δράση ο άλλος παλαιπώλης. Με 200 ευρώ ο Δημήτρης Δεμερτζής πρόλαβε τους άλλους μνηστήρες κι έτσι έμεινε μόνος του να διαπραγματεύεται με τον πωλητή.

Οι υπόλοιποι δεν πρόλαβαν να Ο συνονόματος δεν του χάλασε χατίρι κι έτσι είδαμε μία από τις πιο γρήγορες αγορές στο Cash or Trash.

Cash or Trash: Το αντικείμενο που ερωτεύτηκε ο Δημήτρης Δεμερτζής

Cash or Trash: Το αντικείμενο που ερωτεύτηκε ο Δημήτρης Δεμερτζής

Μπορεί πριν από δύο χρόνια να απέτυχε να κλείσει συμφωνία, ωστόσο αυτή τη φορά η μοίρα τού επιφύλασσε να βγει κερδισμένος από το δωμάτιο των αγοραστών.  

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top