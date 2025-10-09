Ο Δημήτρης Δεμερτζής κατάφερε την πιο γρήγορη αγορά στο Cash or Trash!

Ο παππούς του Δημήτρη ζούσε σε χωριό κι ήταν ο πρώτος κάτοικος που αγόρασε τηλέφωνο. Το εν λόγω αντικείμενο δημοπρατήθηκε στο σημερινό επεισόδιο του Cash or Trash.
Cash or Trash: Μαρίνης σε Γιάννη Χατζηγεωργίου: «Είσαι τέλειος πωλητής»
Δυστυχώς ο Θάνος Λούδος το κοστολόγησε μόλις 80 ευρώ για τον λόγο ότι έχει υποστεί επεξεργασία, με αποτέλεσμα την παραμόρφωσή του. Παρ' όλα αυτά η Δέσποινα Μοιραράκη τού ευχήθηκε να είναι καλοπούλητο!
Και πάνω εκεί που είχε αρχίσει να απογοητεύεται, η Άντα Πανά πρόσφερε με την πρώτη τα χρήματα της εκτίμησης. Ωστόσο, το ενδιαφέρον της σταμάτησε εκεί.
Cash or Trash: Ο καναπές - αντίκα που αμφισβήτησαν Μαρίνης & Στρουγγάρης
Αμέσως μετά έλαβε δράση ο άλλος παλαιπώλης. Με 200 ευρώ ο Δημήτρης Δεμερτζής πρόλαβε τους άλλους μνηστήρες κι έτσι έμεινε μόνος του να διαπραγματεύεται με τον πωλητή.
Οι υπόλοιποι δεν πρόλαβαν να Ο συνονόματος δεν του χάλασε χατίρι κι έτσι είδαμε μία από τις πιο γρήγορες αγορές στο Cash or Trash.
Μπορεί πριν από δύο χρόνια να απέτυχε να κλείσει συμφωνία, ωστόσο αυτή τη φορά η μοίρα τού επιφύλασσε να βγει κερδισμένος από το δωμάτιο των αγοραστών.
