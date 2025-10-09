Ο Δημήτρης Δεμερτζής κατάφερε την πιο γρήγορη αγορά στο Cash or Trash!

Ο παππούς του Δημήτρη ζούσε σε χωριό κι ήταν ο πρώτος κάτοικος που αγόρασε τηλέφωνο. Το εν λόγω αντικείμενο δημοπρατήθηκε στο σημερινό επεισόδιο του Cash or Trash.

Cash or Trash: Η εκτίμηση του Θάνου Λούδου προσγείωσε απότομα τον πωλητή

Δυστυχώς ο Θάνος Λούδος το κοστολόγησε μόλις 80 ευρώ για τον λόγο ότι έχει υποστεί επεξεργασία, με αποτέλεσμα την παραμόρφωσή του. Παρ' όλα αυτά η Δέσποινα Μοιραράκη τού ευχήθηκε να είναι καλοπούλητο!

Και πάνω εκεί που είχε αρχίσει να απογοητεύεται, η Άντα Πανά πρόσφερε με την πρώτη τα χρήματα της εκτίμησης. Ωστόσο, το ενδιαφέρον της σταμάτησε εκεί.

Αμέσως μετά έλαβε δράση ο άλλος παλαιπώλης. Με 200 ευρώ ο Δημήτρης Δεμερτζής πρόλαβε τους άλλους μνηστήρες κι έτσι έμεινε μόνος του να διαπραγματεύεται με τον πωλητή.

Οι υπόλοιποι δεν πρόλαβαν να Ο συνονόματος δεν του χάλασε χατίρι κι έτσι είδαμε μία από τις πιο γρήγορες αγορές στο Cash or Trash.

Cash or Trash: Το αντικείμενο που ερωτεύτηκε ο Δημήτρης Δεμερτζής

Μπορεί πριν από δύο χρόνια να απέτυχε να κλείσει συμφωνία, ωστόσο αυτή τη φορά η μοίρα τού επιφύλασσε να βγει κερδισμένος από το δωμάτιο των αγοραστών.