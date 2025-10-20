Άση Μπήλιου: Εβδομάδα με αγωνία και happy end στην εκπνοή της

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

20.10.25 , 12:45 Άση Μπήλιου: Εβδομάδα με αγωνία και happy end στην εκπνοή της
Media
Η Άση Μπήλιου, μέσα από το Breakfast@Star, έκανε τις αστολογικές της προβλέψεις γι' αυτήν την εβδομάδα, η οποία αναμένεται να φέρει λύτρωση και χαμόγελα στην εκπνοή της.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

«Έχει suspense αυτή η εβδομάδα. Καταρχάς ας ξεκινήσουμε από τη σημερινή μέρα που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Έχουμε λοιπόν την όψη του Ερμή με τον Άρη, τη Σύνοδο, σήμερα αυτό. Αύριο έχουμε Νέα Σελήνη στον Ζυγό. Μεθαύριο, ο Ποσειδώνας από εκεί που ήταν στον Κριό, ξαναγυρίζει πίσω για τελευταία φορά στη ζωή μας στο ζώδιο των Ιχθύων, εκτός αν ανακαλυφθεί κάτι και μπορούμε να ζήσουμε 165 χρόνια. Γιατί τόσο είναι ο κύκλος του Ποσειδώνα στο ζωδιακό. Λοιπόν, ξαναγυρνάει σωστά για να ολοκληρώσει την πορεία του σε αυτό το ζώδιο και τον Ιανουάριο να το αποχαιρετήσει και να περάσει να εγκατασταθεί στον Κριό», αποκάλυψε η έγκριτη αστολόγος τη Δευτέρα 20/10 στην πρωινή εκπομπή του Star. 

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

Ο Ήλιος περνά στο ζώδιο του Σκορπιού, τελειώνουν τα γενέθλια των Ζυγών, έχουμε τετράγωνο Ήλιου - Πλούτωνα και έρχεται ένα πάρα πολύ ωραίο τουλάχιστον Παρασκευοσαββατοκύριακο, με ωραίες όψεις, την κατάλληλη στιγμή, έτσι να γλυκάνουν τα πράγματα», συμπλήρωσε η ίδια. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

