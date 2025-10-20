Καινούργιου: «Ποιο καρεκλάκι μωρού έχεις πάρει; Έχουμε καιρό μπροστά μας!»

Η ατάκα της παρουσιάστριας στον... μπαμπά Μαυρίκιο Μαυρικίου

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το πρωί της Δευτέρας, ο Μαυρίκιος Μαυρικίου βγήκε ζωντανά στην εκπομπή Super Κατερίνα για να συζητήσει σχετικά με το τραγούδι που ετοιμάζει για την επόμενη Eurovision

Κατερίνα Καινούργιου: «Πιστεύω πως το καλοκαίρι βίωσα ένα θαύμα»

Ο γνωστός καλλιτέχνης εμφανίστηκε μέσα στο πολυτελές αυτοκίνητό του και στο τέλος προσκάλεσε την Κατερίνα Καινούργιου στην Κύπρο, με την παρουσιάστρια να του απαντάει θετικά.

Καινούργιου: «Ποιο καρεκλάκι μωρού έχεις πάρει; Έχουμε καιρό μπροστά μας!»

«Με χαρά θα έρθω μόνο με μία προϋπόθεση. Αν έρθεις να με πάρεις με αυτό το αμάξι. Και έχει το αμάξι μέσα σάουνες», απάντησε με χιούμορ η παρουσιάστρια, με τον Μαυρίκιο Μαυρικίου να της λέει: «Έχω και το καρεκλάκι του μωρού μέσα! Το είδες το καρεκλάκι του μωρού;». 

Κατερίνα Καινούργιου: Η φουσκωμένη κοιλίτσα δεν κρύβεται πια

Κ.Κ.: Ποιο έχεις πάρει; Τέλειο είναι. Γλυκούλη μου…

Καινούργιου: «Ποιο καρεκλάκι μωρού έχεις πάρει; Έχουμε καιρό μπροστά μας!»

Μ.Μ.: Θα σου στείλω πληροφορίες, όταν χρειαστείς!

«Θα δούμε...  τώρα έχουμε καιρό μπροστά μας!», απάντησε η Κατερίνα Καινούργιου

