Καινούργιου: «Ποιο καρεκλάκι μωρού έχεις πάρει; Έχουμε καιρό μπροστά μας!»

Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του Alpha

Το πρωί της Δευτέρας, ο Μαυρίκιος Μαυρικίου βγήκε ζωντανά στην εκπομπή Super Κατερίνα για να συζητήσει σχετικά με το τραγούδι που ετοιμάζει για την επόμενη Eurovision.

Ο γνωστός καλλιτέχνης εμφανίστηκε μέσα στο πολυτελές αυτοκίνητό του και στο τέλος προσκάλεσε την Κατερίνα Καινούργιου στην Κύπρο, με την παρουσιάστρια να του απαντάει θετικά.

«Με χαρά θα έρθω μόνο με μία προϋπόθεση. Αν έρθεις να με πάρεις με αυτό το αμάξι. Και έχει το αμάξι μέσα σάουνες», απάντησε με χιούμορ η παρουσιάστρια, με τον Μαυρίκιο Μαυρικίου να της λέει: «Έχω και το καρεκλάκι του μωρού μέσα! Το είδες το καρεκλάκι του μωρού;».

Κ.Κ.: Ποιο έχεις πάρει; Τέλειο είναι. Γλυκούλη μου…

Μ.Μ.: Θα σου στείλω πληροφορίες, όταν χρειαστείς!

«Θα δούμε... τώρα έχουμε καιρό μπροστά μας!», απάντησε η Κατερίνα Καινούργιου