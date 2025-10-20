Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα πέντε οχημάτων στη Θεσσαλονίκη

Μία ασύλληπτη καραμπόλα πέντε οχημάτων σημειώθηκε στη στροφή Πλαγιαρίου στη Θεσσαλονίκη.
Όλα ξεκίνησαν όταν ένα όχημα που όδευε προς το Πλαγιάρι έχασε τον έλεγχο και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, τότε συγκρούστηκε με ένα βανάκι το οποίο και αναποδογύρισε, ενώ στη συνέχεια συγκρούστηκε και με άλλα τρία αυτοκίνητα.
Όπως μετέφερε στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star η Ραλλιώ Λεπίδου από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα ενώ όπως επισημαίνουν οι κάτοικοι επειδή ο συγκεκριμένος δρόμος είναι στενός δεν θα πρέπει οι οδηγοί να αναπτύσσουν υψηλές ταχύτητες.
Το βίντεο της σύγκρουσης κάνει το γύρο του διαδικτύου προκαλώντας σοκ.
