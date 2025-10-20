Φάρμα: Οι γαλάζιοι βάζουν στο περιθώριο τη Στέλλα και τον Δημήτρη

Στο προηγούμενο επεισόδιο (Τετάρτη 15/10) ο Μιχαήλ Στέλιος αναμετρήθηκε στον αχυρώνα με τον Δημήτρη Ζήκο. Ο Δημήτρης κατάφερε να υπερισχύσει με σκορ 3-0 και να εξασφαλίσει την παραμονή του στη Φάρμα, ενώ ο Μιχαήλ αποχώρησε σε κλίμα συγκίνησης και νιώθοντας ευγνώμων για την εμπειρία, που έζησε έως τώρα.

Απόψε, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, η απουσία του Μιχαήλ έχει ήδη γίνει αισθητή στις σκηνές, ενώ στο σπίτι φαίνεται πως η γαλάζια ομάδα έχει χωριστεί σε δύο στρατόπεδα. Όλοι αντιμετωπίζουν ζητήματα με τη στάση της Στέλλας Παλούκη και του Δημήτρη και απ’ ότι φαίνεται αυτά που τους χωρίζουν είναι περισσότερα από αυτά που τους ενώνουν.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδέχεται τους παίκτες στο Παιχνίδι Προμηθειών, όπου καλούνται να αποδείξουν πόσο δυνατοί είναι στην παντομίμα. Λίγο αργότερα, παίρνουν μέρος στην 1η Δοκιμασία Ασυλίας, αλλά στη γαλάζια ομάδα οι εντάσεις, που έχουν δημιουργηθεί στο σπίτι, εκδηλώνονται και στον αγωνιστικό χώρο, με τη Στέλλα και τον Δημήτρη να κρατάνε τις αποστάσεις τους. Η δοκιμασία είναι ιδιαίτερα απαιτητική, μιας και οι farmers πρέπει να οδηγήσουν μια αρκετά βαριά άμαξα. Ποια ομάδα θα συνεργαστεί καλύτερα και ποια θα αποδειχθεί «Ο τελευταίος τροχός της αμάξης»;

Την επόμενη μέρα, το κλίμα παραμένει ψυχρό στη γαλάζια ομάδα και οι συζητήσεις γύρω από το φαγητό και τις εργασίες δεν σταματάνε ποτέ. Ακόμα και άτομα που ήταν κοντά στη Στέλλα και τον Δημήτρη αποφασίζουν να αλλάξουν στρατόπεδο.

Για την ομάδα που ηττήθηκε στην 1η Δοκιμασία Ασυλίας ακολουθεί συμβούλιο υπόδειξης μονομάχου. Πόσο εύκολη θα είναι η επιλογή για τον αρχηγό και ποια θα είναι η αντίδραση του 1ου μονομάχου στο άκουσμα του ονόματός του;

Η Φάρμα, ένα από τα πιο επιτυχημένα διεθνή τηλεοπτικά format, επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά στο Star με παρουσιαστή τον αγαπημένο Λεωνίδα Κουτσόπουλο!

Για 3η σεζόν στη Φάρμα, ετοιμαστείτε να ζήσετε ένα μοναδικό, αυθεντικό ταξίδι στην αξεπέραστη ελληνική ύπαιθρο, σε απόλυτη αρμονία με τη φύση και τους αδιαπραγμάτευτους νόμους της.

Σε μια απομονωμένη τοποθεσία, μακριά από τις ανέσεις της σύγχρονης αστικής ζωής, oι παίκτες της Φάρμας καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγροτικής ζωής, που μπορεί να είναι σκληρή, αλλά ταυτόχρονα είναι γεμάτη γοητεία. Στο βιωματικό αυτό ταξίδι που ξεκινούν, θα χρειαστεί να ανταποκριθούν σε αποστολές υψηλών απαιτήσεων, δύναμης, αντοχής και δεξιοτήτων. Μόνο έτσι θα καταφέρουν να κερδίσουν τις παροχές και τα έπαθλα, που θα κάνουν την επιβίωση στην ύπαιθρο λίγο ευκολότερη.

Η 3η σεζόν της Φάρμας είναι στο Star και... ανεβάζει τον πήχη!

Περισσότερη ένταση, απρόβλεπτες ανατροπές και δυναμικές δοκιμασίες θα καθηλώσουν το κοινό. Συνεχείς προκλήσεις, απαιτητικές συνθήκες και σκληρές μάχες θα δοκιμάζουν καθημερινά τις αντοχές, τις ικανότητες και τα σωματικά και ψυχολογικά όρια των παικτών.

Ποιος θα καταφέρει να επιβιώσει; Ποιος θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής;

Κάθε εβδομάδα, κάποιος θα αποχωρεί.

Θα είναι ο λιγότερο αυτάρκης; Ο λιγότερο ικανός να συμβάλει στην ομάδα;

Ή εκείνος που δεν θα ανταπεξέλθει στις δοκιμασίες;

Η συνολική στρατηγική που θα επιλέξει κάθε παίκτης κατά την παραμονή του στη Φάρμα, αλλά κυρίως η θέληση και η προσαρμοστικότητά του, είναι τα στοιχεία που θα αναδείξουν τον νικητή, ο οποίος θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 50.000 ευρώ!

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας