Φάρμα: Οι γαλάζιοι βάζουν στο περιθώριο τη Στέλλα και τον Δημήτρη

Δείτε το νέο επεισόδιο της Φάρμας, απόψε στις 21:00, στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.10.25 , 19:21 Ford: Κλείστε από το σπίτι το «ηλεκτρικό» σας test drive
20.10.25 , 19:13 Φοίβος: Η σπάνια εμφάνιση με τον 16χρονο γιο του στο γήπεδο
20.10.25 , 19:05 Νέος ΚΟΚ: Τι ισχύει για μπουφάν, καφέ και σακούλες στο αυτοκίνητο
20.10.25 , 18:52 Λάρισα: Βρέφος 10 μηνών τραυματίστηκε σοβαρά - Έπεσε από την κούνια
20.10.25 , 18:37 Η Ελλάδα εξαφανίζεται: Σιωπηλή δημογραφική κατάρρευση
20.10.25 , 18:32 Έκκληση από τον Σάββα Πούμπουρα: Χτύπησαν και εγκατέλειψαν σκύλο σε τροχαίο
20.10.25 , 18:30 Μπαλάκια του τένις με την υπογραφές Ναδάλ - Τζόκοβιτς στο Cash or Trash!
20.10.25 , 18:20 SUZUKI: Ανάμεσα στους κορυφαίους νικητές των Peak Awards  2025
20.10.25 , 18:15 Cash or Trash: Χάσμα μεταξύ πωλητή και αγοραστών για το vintage κρασί
20.10.25 , 18:14 Ινδία: 74χρονος έστησε ψεύτικη κηδεία και μετά... αναστήθηκε
20.10.25 , 17:58 Μειώσεις τιμών μόνο στα… χαρτιά με πανάκριβα είδη διατροφής
20.10.25 , 17:32 Βασίλης Κούκουρας: «Μετά το "Κωνσταντίνου και Ελένης", καβάλησα το καλάμι»
20.10.25 , 17:20 Πως μπορείτε να βγάλετε άδεια δακτυλίου
20.10.25 , 17:16 Φάρμα: Οι γαλάζιοι βάζουν στο περιθώριο τη Στέλλα και τον Δημήτρη
20.10.25 , 17:08 Klavdia: Η φήμη της έφτασε στην Times Square της Νέας Υόρκης
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Νέος ΚΟΚ: Τι ισχύει για μπουφάν, καφέ και σακούλες στο αυτοκίνητο
Άση Μπήλιου: Εβδομάδα με αγωνία και happy end στην εκπνοή της
Ηλεία: Βίαζε την κόρη του και απείλησε να κάψει στον φούρνο τη σύζυγό του
Φοίβος: Η σπάνια εμφάνιση με τον 16χρονο γιο του στο γήπεδο
Θεσσαλονίκη: Οδηγός έβριζε και κλωτσούσε επιβάτες λεωφορείου
Λάρισα: Βρέφος 10 μηνών τραυματίστηκε σοβαρά - Έπεσε από την κούνια
Οικονομάκου: «Οι περισσότεροι έχουν σχέση κατά τη διάρκεια του γάμου τους»
Νένα Χρονοπούλου: Ανακοίνωσε ότι έκανε λίφτινγκ και δείχνει το αποτέλεσμα
«Τον σκότωσαν» - Βίντεο ντοκουμέντο λίγα μετά τη δολοφονία στο Μπουρνάζι
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο προηγούμενο επεισόδιο (Τετάρτη 15/10) ο Μιχαήλ Στέλιος αναμετρήθηκε στον αχυρώνα με τον Δημήτρη Ζήκο. Ο Δημήτρης κατάφερε να υπερισχύσει με σκορ 3-0 και να εξασφαλίσει την παραμονή του στη Φάρμα, ενώ ο Μιχαήλ αποχώρησε σε κλίμα συγκίνησης και νιώθοντας ευγνώμων για την εμπειρία, που έζησε έως τώρα.

Φάρμα: Δείτε sneak preview από το αποψινό επεισόδιο - Οργή στους γαλάζιους

Φάρμα: Οι γαλάζιοι βάζουν στο περιθώριο τη Στέλλα και τον Δημήτρη

Απόψε, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, η απουσία του Μιχαήλ έχει ήδη γίνει αισθητή στις σκηνές, ενώ στο σπίτι φαίνεται πως η γαλάζια ομάδα έχει χωριστεί σε δύο στρατόπεδα. Όλοι αντιμετωπίζουν ζητήματα με τη στάση της Στέλλας Παλούκη και του Δημήτρη και απ’ ότι φαίνεται αυτά που τους χωρίζουν είναι περισσότερα από αυτά που τους ενώνουν.

Φάρμα: Όλοι οι «γαλάζιοι» εναντίον του Δημήτρη στο συμβούλιο - Τι συνέβη;

Φάρμα: Οι γαλάζιοι βάζουν στο περιθώριο τη Στέλλα και τον Δημήτρη

Φάρμα: Κέρδισε δίπιτο σουβλάκι και το χάρισε σε άλλους!

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδέχεται τους παίκτες στο Παιχνίδι Προμηθειών, όπου καλούνται να αποδείξουν πόσο δυνατοί είναι στην παντομίμα. Λίγο αργότερα, παίρνουν μέρος στην 1η Δοκιμασία Ασυλίας, αλλά στη γαλάζια ομάδα οι εντάσεις, που έχουν δημιουργηθεί στο σπίτι, εκδηλώνονται και στον αγωνιστικό χώρο, με τη Στέλλα και τον Δημήτρη να κρατάνε τις αποστάσεις τους. Η δοκιμασία είναι ιδιαίτερα απαιτητική, μιας και οι farmers πρέπει να οδηγήσουν μια αρκετά βαριά άμαξα. Ποια ομάδα θα συνεργαστεί καλύτερα και ποια θα αποδειχθεί «Ο τελευταίος τροχός της αμάξης»;

Την επόμενη μέρα, το κλίμα παραμένει ψυχρό στη γαλάζια ομάδα και οι συζητήσεις γύρω από το φαγητό και τις εργασίες δεν σταματάνε ποτέ. Ακόμα και άτομα που ήταν κοντά στη Στέλλα και τον Δημήτρη αποφασίζουν να αλλάξουν στρατόπεδο.

Για την ομάδα που ηττήθηκε στην 1η Δοκιμασία Ασυλίας ακολουθεί συμβούλιο υπόδειξης μονομάχου. Πόσο εύκολη θα είναι η επιλογή για τον αρχηγό και ποια θα είναι η αντίδραση του 1ου μονομάχου στο άκουσμα του ονόματός του;

Η Φάρμα, ένα από τα πιο επιτυχημένα διεθνή τηλεοπτικά format, επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά στο Star με παρουσιαστή τον αγαπημένο Λεωνίδα Κουτσόπουλο!

Για 3η σεζόν στη Φάρμα, ετοιμαστείτε να ζήσετε ένα μοναδικό, αυθεντικό ταξίδι στην αξεπέραστη ελληνική ύπαιθρο, σε απόλυτη αρμονία με τη φύση και τους αδιαπραγμάτευτους νόμους της.

Σε μια απομονωμένη τοποθεσία, μακριά από τις ανέσεις της σύγχρονης αστικής ζωής, oι παίκτες της Φάρμας καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγροτικής ζωής, που μπορεί να είναι σκληρή, αλλά ταυτόχρονα είναι γεμάτη γοητεία. Στο βιωματικό αυτό ταξίδι που ξεκινούν, θα χρειαστεί να ανταποκριθούν σε αποστολές υψηλών απαιτήσεων, δύναμης, αντοχής και δεξιοτήτων. Μόνο έτσι θα καταφέρουν να κερδίσουν τις παροχές και τα έπαθλα, που θα κάνουν την επιβίωση στην ύπαιθρο λίγο ευκολότερη.

Η 3η σεζόν της Φάρμας είναι στο Star και... ανεβάζει τον πήχη!

Περισσότερη ένταση, απρόβλεπτες ανατροπές και δυναμικές δοκιμασίες θα καθηλώσουν το κοινό. Συνεχείς προκλήσεις, απαιτητικές συνθήκες και σκληρές μάχες θα δοκιμάζουν καθημερινά τις αντοχές, τις ικανότητες και τα σωματικά και ψυχολογικά όρια των παικτών.

Ποιος θα καταφέρει να επιβιώσει; Ποιος θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής;

Κάθε εβδομάδα, κάποιος θα αποχωρεί.

Θα είναι ο λιγότερο αυτάρκης; Ο λιγότερο ικανός να συμβάλει στην ομάδα;

Ή εκείνος που δεν θα ανταπεξέλθει στις δοκιμασίες;

Η συνολική στρατηγική που θα επιλέξει κάθε παίκτης κατά την παραμονή του στη Φάρμα, αλλά κυρίως η θέληση και η προσαρμοστικότητά του, είναι τα στοιχεία που θα αναδείξουν τον νικητή, ο οποίος θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 50.000 ευρώ!

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top