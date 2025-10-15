Φάρμα: Κέρδισε δίπιτο σουβλάκι και το χάρισε σε άλλους!

Το σημερινό επεισόδιο της «Φάρμας» είχε από όλα! Ένταση, χιούμορ, δοκιμασίες, αλλά και μια απρόσμενη στιγμή γενναιοδωρίας που έκλεψε την παράσταση.

Η εβδομάδα μπορεί να ήταν δύσκολη για τους παίκτες, όμως η Στέλλα απέδειξε για ακόμη μια φορά πως δεν χάνει το χαμόγελο και την καλή της καρδιά, ακόμα κι όταν κερδίζει το πιο... λαχταριστό έπαθλο: ένα δίπιτο σουβλάκι!

Στο πλαίσιο της δοκιμασίας για την ασυλία , η Στέλλα κατάφερε να βγει νικήτρια. Μαζί με την πολύτιμη ασυλία της εβδομάδας, κέρδισε και ένα δίπιτο σουβλάκι!



Όμως, αντί να το απολαύσει η ίδια, αποφάσισε να το χαρίσει στον Δημήτρη και στον Βασίλη, δύο συμπαίκτες της που, όπως είπε, “το θέλουν πάρα πολύ και το ζητάνε συνέχεια”.

«Εγώ γενικά και στην έξω ζωή δεν τρώω πολύ. Οπότε το αξίζουν τα παιδιά, γιατί και ο Δημήτρης κουράζεται πολύ στο στάβλο», είπε η Στέλλα και συγκίνησε τους συμπαίκτες της.

Η κίνηση της Στέλλας προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις. Ορισμένοι τη χειροκρότησαν για το ήθος και τη γενναιοδωρία της, ενώ άλλοι δεν έκρυψαν τις... μικρές τους “γκρίνιες” για το φαγητό.

Ο Βάγκος και οι υπόλοιποι σχολίασαν με χιούμορ τη στιγμή, ενώ ο Λευτέρης δεν έχασε την ευκαιρία να πετάξει τις δικές του ατάκες, αναφερόμενος σε “χουνέρια” και “αχαριστίες” που του έγιναν μέσα στην εβδομάδα.

