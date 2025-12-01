Φάρμα: Απόψε η μονομαχία αποχώρησης που όλοι περίμεναν!

Η αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό ξεκίνησε! Μη χάσετε το νέο επεισόδιο

Φάρμα: Απόψε η μονομαχία αποχώρησης που όλοι περίμεναν!
Φάρμα: Απόψε η μονομαχία αποχώρησης που όλοι περίμεναν!
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

H προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησε με την τελική 10άδα της Φάρμας να έχει διαμορφωθεί και με τις δύο ομάδες να ενώνονται και να ζουν κάτω από την ίδια στέγη. Μετά τις αποχωρήσεις της Βαλεντίνας Σπέντζα, του Βασίλη Πούλου και της Ναταλίας Απαζίδου, επτά farmers συνεχίζουν την πορεία τους προς τον μεγάλο τελικό!

Φάρμα: Απόψε η μονομαχία αποχώρησης που όλοι περίμεναν!

Απόψε, Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, πολλά λέγονται πίσω από κλειστές πόρτες και τα πηγαδάκια δεν φαίνεται να σταματούν. Υπάρχουν συμμαχίες, που είναι ξεκάθαρες, αλλά παράλληλα κάποιοι πιστεύουν ότι υπάρχουν άτομα ανάμεσά τους που παίζουν σε διπλό ταμπλό.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδέχεται τους farmers στη Δοκιμασία Ατομικής Ασυλίας και οι προθέσεις όλων αποκαλύπτονται, αφού τίποτα δεν μένει για πολύ κρυφό. Επτά τραμπάλες, που καθεμιά αντιστοιχεί σε έναν παίκτη και επτά παίκτες, που έχουν τη δυνατότητα να γεμίσουν με καλαμπόκι την τραμπάλα αυτού που θέλουν να βρεθεί στον Αχυρώνα. Η τραμπάλα που θα πέσει πρώτη θα μας δώσει αυτόματα το όνομα του πρώτου μονομάχου. Ποιος παίκτης θα αποδειχθεί ο «βαρύτερος κρίκος»; Ποιος θα αθετήσει τα λόγια του και θα προκαλέσει έντονες αντιδράσεις;

Η ασυλία ανήκει σε αυτόν που η τραμπάλα του θα παραμείνει στον αέρα μέχρι το τέλος και θα έχει το πλεονέκτημα να επιλέξει τον δεύτερο μονομάχο. Με ποιο κριτήριο θα πάρει την απόφασή του;

Αμέσως μετά, ακολουθεί μια Μονομαχία Αποχώρησης, που όλοι περίμεναν εδώ και πολύ καιρό. Ποιος θα αποχωρήσει οριστικά από τη Φάρμα και ποιος θα συνεχίσει να διεκδικεί μια θέση στον μεγάλο τελικό και το έπαθλο των 50.000€;

Φάρμα: Απόψε η μονομαχία αποχώρησης που όλοι περίμεναν!

Η Φάρμα, ένα από τα πιο επιτυχημένα διεθνή τηλεοπτικά format, επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά στο Star με παρουσιαστή τον αγαπημένο Λεωνίδα Κουτσόπουλο!

Για 3η σεζόν στη Φάρμα, ετοιμαστείτε να ζήσετε ένα μοναδικό, αυθεντικό ταξίδι στην αξεπέραστη ελληνική ύπαιθρο, σε απόλυτη αρμονία με τη φύση και τους αδιαπραγμάτευτους νόμους της.

Σε μια απομονωμένη τοποθεσία, μακριά από τις ανέσεις της σύγχρονης αστικής ζωής, oι παίκτες της Φάρμας καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγροτικής ζωής, που μπορεί να είναι σκληρή, αλλά ταυτόχρονα είναι γεμάτη γοητεία. Στο βιωματικό αυτό ταξίδι που ξεκινούν, θα χρειαστεί να ανταποκριθούν σε αποστολές υψηλών απαιτήσεων, δύναμης, αντοχής και δεξιοτήτων. Μόνο έτσι θα καταφέρουν να κερδίσουν τις παροχές και τα έπαθλα, που θα κάνουν την επιβίωση στην ύπαιθρο λίγο ευκολότερη.

Η 3η σεζόν της Φάρμας είναι στο Star και... ανεβάζει τον πήχη!

Περισσότερη ένταση, απρόβλεπτες ανατροπές και δυναμικές δοκιμασίες θα καθηλώσουν το κοινό. Συνεχείς προκλήσεις, απαιτητικές συνθήκες και σκληρές μάχες θα δοκιμάζουν καθημερινά τις αντοχές, τις ικανότητες και τα σωματικά και ψυχολογικά όρια των παικτών.

Ποιος θα καταφέρει να επιβιώσει; Ποιος θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής;

Κάθε εβδομάδα, κάποιος θα αποχωρεί.

Θα είναι ο λιγότερο αυτάρκης; Ο λιγότερο ικανός να συμβάλει στην ομάδα;

Ή εκείνος που δεν θα ανταπεξέλθει στις δοκιμασίες;

Η συνολική στρατηγική που θα επιλέξει κάθε παίκτης κατά την παραμονή του στη Φάρμα, αλλά κυρίως η θέληση και η προσαρμοστικότητά του, είναι τα στοιχεία που θα αναδείξουν τον νικητή, ο οποίος θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 50.000 ευρώ!

