Σε έξαρση η ηπατίτιδα σε χριστουγεννιάτικους προορισμούς της Ευρώπης

«Καμπανάκι» κρούουν οι υγειονομικές αρχές στους ταξιδιώτες που σκοπεύουν να ταξιδέψουν σε ευρωπαϊκούς προορισμούς την περίοδο των Χριστουγέννων, καθώς σε ορισμένες χώρες παρουσιάζεται μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων ηπατίτιδας.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων, Αυστρία, Τσεχία, Ουγγαρία και Σλοβακία βρίσκονται στο «επίκεντρο», με τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα της. Η έκθεση του ECDC συνοψίζει την κατάσταση της ηπατίτιδας Α (HAV) υπο-γονότυπου IB σε ευρωπαϊκές χώρες, όπου καταγράφονται συνεχιζόμενα περιστατικά και δύο γενετικά συγγενείς συρροές.

Συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο 2025 έχουν αναφερθεί πάνω από 6.000 κρούσματα και 39 θάνατοι στις χώρες αυτές. Οι πληγείσες ομάδες διαφέρουν ανά χώρα, ωστόσο πιο συχνά η νόσος πλήττει άστεγους, χρήστες ναρκωτικών, άτομα που ζουν σε κακές υγειονομικές συνθήκες, καθώς και Ρομά κοινότητες. Καμία χώρα δεν έχει ενδείξεις για μετάδοση μέσω τροφίμων.

Αναλυτικά οι αριθμοί:

Αυστρία

216 κρούσματα, 4 θάνατοι.

Πολλά περιστατικά σε άστεγους και χρήστες ουσιών.

Δύο συρροές (clusters A και B), κυρίως στη Βιέννη.

Τσεχία

2.310 κρούσματα, 27 θάνατοι – έντονη εξάπλωση σε όλη τη χώρα.

Πολλά κρούσματα σε άτομα 30–39 ετών και παιδιά 5–9 ετών.

17 επιδημίες το 2025, 60% άνδρες.

Ενίσχυση εμβολιασμών, υγιεινής και στοχευμένων παρεμβάσεων σε ευάλωτες ομάδες.

Ουγγαρία

1.548 κρούσματα, 4 θάνατοι.

Υψηλότερη επίπτωση σε παιδιά 3–9 ετών.

Αύξηση κρουσμάτων σε Ρομά κοινότητες και – σε μικρότερο βαθμό – σε άστεγους.

Εντατικοποίηση ενημέρωσης, εμβολιασμών και μέτρων υγιεινής.

Σλοβακία

2.482 κρούσματα, 4 θάνατοι.

Συνεχείς επιδημίες σε περιοχές με κακές συνθήκες υγιεινής και σε Ρομά πληθυσμούς.

Δυσκολίες στην εμβολιαστική κάλυψη μικρών παιδιών.

Άλλες χώρες

Γερμανία : 4 κρούσματα, γενετικά συνδεδεμένα με την ουγγρική συρροή.

: 4 κρούσματα, γενετικά συνδεδεμένα με την ουγγρική συρροή. Σουηδία : 6 ταξιδιωτικά κρούσματα από Ουγγαρία και Τσεχία.

: 6 ταξιδιωτικά κρούσματα από Ουγγαρία και Τσεχία. Ηνωμένο Βασίλειο: 41 κρούσματα συνδεδεμένα με τη σλοβακική συρροή (2023–2025).

Τι πρέπει να προσέχουν οι ταξιδιώτες - Συστάσεις από το ECDC

Οι συστάσεις που δημοσιεύθηκαν στην αξιολόγηση ταχείας εκτίμησης κινδύνου (Rapid Risk Assessment) του ECDC για την ηπατίτιδα Α τον Ιούνιο του 2025 εξακολουθούν να ισχύουν.

Οι Συστάσεις για τους ταξιδιώτες:

Ενίσχυση της επιτήρησης και άμεση αναφορά ύποπτων συμπτωμάτων.

Προληπτικός εμβολιασμός κατά της ηπατίτιδας Α, ειδικά για όσους πρόκειται να επισκεφθούν πολυσύχναστους χώρους ή περιοχές με αυξημένο κίνδυνο.

Τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής: τακτικό πλύσιμο χεριών, αποφυγή κατανάλωσης ακατάλληλα επεξεργασμένων τροφών ή νερού.

Ακόμα, το ECDC καλεί τις υγειονομικές αρχές των πληγεισών χωρών να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένες δράσεις ενόψει της τρέχουσας πολυεθνικής επιδημίας.

Οι βασικές προτεραιότητες περιλαμβάνουν:

Ενίσχυση επιτήρησης και ανίχνευσης κρουσμάτων: Παρακολούθηση της εξάπλωσης και γρήγορη καταγραφή νέων κρουσμάτων.

Προώθηση εμβολιασμού: Αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης, ιδιαίτερα για άτομα με περιορισμένη πρόσβαση σε κατάλληλες συνθήκες υγιεινής ή/και υγειονομική φροντίδα.

Συνεργασία με κοινότητες υψηλού κινδύνου: Ενδυνάμωση δράσεων προσέγγισης και ενημέρωσης πληθυσμών που είναι πιο πιθανό να εκτεθούν στον ιό.

Οι ίδιες συστάσεις εφαρμόζονται και σε χώρες που αντιμετωπίζουν επιδημίες από διαφορετικά στελέχη του ιού, όταν οι επηρεαζόμενοι πληθυσμοί έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά.

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα της έκθεσης του ECDC για την ηπατίτιδα.