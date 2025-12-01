Σε έξαρση η ηπατίτιδα σε χριστουγεννιάτικους προορισμούς της Ευρώπης

Συναγερμός στην Ευρώπη από την αύξηση κρουσμάτων - Τι λέει το ECDC

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.12.25 , 13:51 Οικονομόπουλος: «Σκέφτηκα να σταματήσω», ο ψυχολόγος κι οι κρίσεις πανικού
01.12.25 , 13:47 Βρυξέλλες: Δίχασε η φάτνη με την απρόσωπη Παναγία και τον Χριστό
01.12.25 , 13:42 Εξιτήριο για τη Μαρίνα Σάττι - Οι πρώτες δηλώσεις έξω από το νοσοκομείο
01.12.25 , 13:22 Βιταμίνη Β2: Η βιταμίνη της ενέργειας, της μνήμης και της καρδιάς
01.12.25 , 13:02 GNTM: Το keratin oil του Pantene που κάνει τα μαλλιά να λάμπουν
01.12.25 , 12:57 Σάκης Τανιμανίδης: «Πρώτη φορά ακούω τον διαχωρισμό Αθηναίοι vs Επαρχιώτες»
01.12.25 , 12:53 Ένταση στο αγροτικό μπλόκο στα Μάλγαρα: Οδηγός ΙΧ έπεσε σε τρακτέρ
01.12.25 , 12:51 Δημητρακόπουλος: «Δεχόμαστε απειλές ότι θα σκοτώσουν την κ.Τούνη κι εμένα»
01.12.25 , 12:46 Εξετάζεται απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στον Κηφισό
01.12.25 , 12:38 Λούτσα: Εγγονός του ιδιοκτήτη της εταιρίας σοκολάτας «Leonidas» ο 24χρονος
01.12.25 , 12:34 Κρακοβία: Ένα από τα πιο γοητευτικά χειμερινά city breaks της Ευρώπης
01.12.25 , 12:21 Γιάννης Τσουμαράκης: Το βραβείο Χορν, η yoga και η αυτοκριτική στα 25 του
01.12.25 , 12:05 Φάρμα Sneak Preview: «Άντε ρε, από εκεί, να πούμε. Σήκω φύγε... »
01.12.25 , 11:54 Oι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 01/12/2025 - 07/12/2025
01.12.25 , 11:50 Σε έξαρση η ηπατίτιδα σε χριστουγεννιάτικους προορισμούς της Ευρώπης
Λούτσα: Εγγονός του ιδιοκτήτη της εταιρίας σοκολάτας «Leonidas» ο 24χρονος
Ένταση στο αγροτικό μπλόκο στα Μάλγαρα: Οδηγός ΙΧ έπεσε σε τρακτέρ
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Λούτσα: «Του είπαν ''σκότωσες άνθρωπο'' κι έλεγε ότι του πονάει το αυτί»
Πότε θα πάρουν σύνταξη οι σημερινοί 20άρηδες
Η χρυσή λίρα «βαδίζει» προς τα 1.000 ευρώ
GNTM - Αναστάσης: Το bullying, τα κιλά που έχασε και το διεθνές συμβόλαιο
Εξιτήριο για τη Μαρίνα Σάττι - Οι πρώτες δηλώσεις έξω από το νοσοκομείο
Δημητρακόπουλος: «Δεχόμαστε απειλές ότι θα σκοτώσουν την κ.Τούνη κι εμένα»
Σε έξαρση η ηπατίτιδα σε χριστουγεννιάτικους προορισμούς της Ευρώπης
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου AP (Petr David Josek)
Έξαρση Ηπατίτιδας Σε Χριστουγεννιάτικους Προορισμούς Ευρώπης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

«Καμπανάκι» κρούουν οι υγειονομικές αρχές στους ταξιδιώτες που σκοπεύουν να ταξιδέψουν σε ευρωπαϊκούς προορισμούς την περίοδο των Χριστουγέννων, καθώς σε ορισμένες χώρες παρουσιάζεται μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων ηπατίτιδας.

Οξεία ηπατίτιδα: Εγρήγορση συνιστούν οι ειδικοί μετά τον θάνατο του βρέφους

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων, Αυστρία, Τσεχία, Ουγγαρία και Σλοβακία βρίσκονται στο «επίκεντρο», με τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα της. Η έκθεση του ECDC συνοψίζει την κατάσταση της ηπατίτιδας Α (HAV) υπο-γονότυπου IB σε ευρωπαϊκές χώρες, όπου καταγράφονται συνεχιζόμενα περιστατικά και δύο γενετικά συγγενείς συρροές.

Συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο 2025 έχουν αναφερθεί πάνω από 6.000 κρούσματα και 39 θάνατοι στις χώρες αυτές. Οι πληγείσες ομάδες διαφέρουν ανά χώρα, ωστόσο πιο συχνά η νόσος πλήττει άστεγους, χρήστες ναρκωτικών, άτομα που ζουν σε κακές υγειονομικές συνθήκες, καθώς και Ρομά κοινότητες. Καμία χώρα δεν έχει ενδείξεις για μετάδοση μέσω τροφίμων.

Αναλυτικά οι αριθμοί: 

Αυστρία

  • 216 κρούσματα, 4 θάνατοι.
  • Πολλά περιστατικά σε άστεγους και χρήστες ουσιών.
  • Δύο συρροές (clusters A και B), κυρίως στη Βιέννη.

Τσεχία

  • 2.310 κρούσματα, 27 θάνατοι – έντονη εξάπλωση σε όλη τη χώρα.
  • Πολλά κρούσματα σε άτομα 30–39 ετών και παιδιά 5–9 ετών.
  • 17 επιδημίες το 2025, 60% άνδρες.
  • Ενίσχυση εμβολιασμών, υγιεινής και στοχευμένων παρεμβάσεων σε ευάλωτες ομάδες.

Ουγγαρία

  • 1.548 κρούσματα, 4 θάνατοι.
  • Υψηλότερη επίπτωση σε παιδιά 3–9 ετών.
  • Αύξηση κρουσμάτων σε Ρομά κοινότητες και – σε μικρότερο βαθμό – σε άστεγους.
  • Εντατικοποίηση ενημέρωσης, εμβολιασμών και μέτρων υγιεινής.

Σλοβακία

  • 2.482 κρούσματα, 4 θάνατοι.
  • Συνεχείς επιδημίες σε περιοχές με κακές συνθήκες υγιεινής και σε Ρομά πληθυσμούς.
  • Δυσκολίες στην εμβολιαστική κάλυψη μικρών παιδιών.

Άλλες χώρες

  • Γερμανία: 4 κρούσματα, γενετικά συνδεδεμένα με την ουγγρική συρροή.
  • Σουηδία: 6 ταξιδιωτικά κρούσματα από Ουγγαρία και Τσεχία.
  • Ηνωμένο Βασίλειο: 41 κρούσματα συνδεδεμένα με τη σλοβακική συρροή (2023–2025).

Τι πρέπει να προσέχουν οι ταξιδιώτες - Συστάσεις από το ECDC

Οι συστάσεις που δημοσιεύθηκαν στην αξιολόγηση ταχείας εκτίμησης κινδύνου (Rapid Risk Assessment) του ECDC για την ηπατίτιδα Α τον Ιούνιο του 2025 εξακολουθούν να ισχύουν.

Οι Συστάσεις για τους ταξιδιώτες:

  • Ενίσχυση της επιτήρησης και άμεση αναφορά ύποπτων συμπτωμάτων.
  • Προληπτικός εμβολιασμός κατά της ηπατίτιδας Α, ειδικά για όσους πρόκειται να επισκεφθούν πολυσύχναστους χώρους ή περιοχές με αυξημένο κίνδυνο.
  • Τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής: τακτικό πλύσιμο χεριών, αποφυγή κατανάλωσης ακατάλληλα επεξεργασμένων τροφών ή νερού.

Ακόμα, το ECDC καλεί τις υγειονομικές αρχές των πληγεισών χωρών να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένες δράσεις ενόψει της τρέχουσας πολυεθνικής επιδημίας.

Οι βασικές προτεραιότητες περιλαμβάνουν:

  • Ενίσχυση επιτήρησης και ανίχνευσης κρουσμάτων: Παρακολούθηση της εξάπλωσης και γρήγορη καταγραφή νέων κρουσμάτων.
  • Προώθηση εμβολιασμού: Αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης, ιδιαίτερα για άτομα με περιορισμένη πρόσβαση σε κατάλληλες συνθήκες υγιεινής ή/και υγειονομική φροντίδα.
  • Συνεργασία με κοινότητες υψηλού κινδύνου: Ενδυνάμωση δράσεων προσέγγισης και ενημέρωσης πληθυσμών που είναι πιο πιθανό να εκτεθούν στον ιό.

Οι ίδιες συστάσεις εφαρμόζονται και σε χώρες που αντιμετωπίζουν επιδημίες από διαφορετικά στελέχη του ιού, όταν οι επηρεαζόμενοι πληθυσμοί έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά.

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα της έκθεσης του ECDC για την ηπατίτιδα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ
 |
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
 |
ΑΥΣΤΡΙΑ
 |
ΤΣΕΧΙΑ
 |
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
 |
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
 |
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
 |
ECDC
 |
ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top