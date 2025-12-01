Επιστροφή ενοικίου: Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν έλαβαν την ενίσχυση

Η προθεσμία για διορθωτική δήλωση είναι έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025

Προβλήματα εμφανίστηκαν με την επιστροφή ενοικίου - Βίντεο ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Παραλείψεις και λάθη στις φορολογικές δηλώσεις, αλλά και η ελλιπής ενημέρωση προκάλεσαν διάφορα προβλήματα στην επιστροφή ενοικίου. Χιλιάδες πολίτες διαμαρτύρονται για τα ποσά που έλαβαν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. 

Επιδότηση ενοικίου: Καταγγελίες για «κουρεμένες» επιστροφές

Το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ ανακοίνωσαν πως οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις του Ε1 έως τις 30 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όσες τροποποιητικές δηλώσεις υποβληθούν έως τις 12 Δεκεμβρίου 2025 θα οδηγήσουν σε πληρωμή έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025, ενώ όσες υποβληθούν έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025 θα εξοφληθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των πληρωμών, η πλειονότητα των δικαιούχων (78,5%) έλαβε ενίσχυση άνω των 100 ευρώ και έφτασε έως και 1.500 ευρώ. 

Μητσοτάκης στο ΤikTok: Μόνιμο μέτρο η επιστροφή ενοικίου

Ένα ποσοστό 3,9% των ενοικιαστών έλαβε μικρή ενίσχυση έως 30 ευρώ και 17,6% που έλαβε ενίσχυση μεταξύ 30 και 100 ευρώ. 

Προβλήματα παρουσιάστηκαν κατά την επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους - Eurokinissi

Προβλήματα παρουσιάστηκαν κατά την επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους - Eurokinissi

Σημαντικός αριθμός από αυτούς που έλαβε μικρή ενίσχυση, είτε μοιραζόταν το ενοίκιο με άλλους αντισυμβαλλόμενους στο μισθωτήριο είτε είχε ενοικιάσει κατοικία μόνο για λίγους μήνες το 2024, άρα το 1/12 της ετήσιας δαπάνης αντιστοιχούσε στο ποσό αυτό.

Επιστροφή ενοικίου: Τα προβλήματα και τα λάθη 

Τα προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά την εκκαθάριση των ποσών της επιστροφής ενοικίου αφορούν τα εξής:

Επιστροφή Ενοικίου: Τι να κάνετε αν δεν έχει μπει στον λογαριασμό σας

  • Εσφαλμένη καταχώριση του ετήσιου ενοικίου από τους ενοικιαστές. Περίπου 9.000 φορολογούμενοι (μικρότερο του 1%) είχαν δηλώσει στη φορολογική τους δήλωση ως ετήσια δαπάνη το μηνιαίο μίσθωμα. Αυτό είχε ως συνέπεια η ΑΑΔΕ να υπολογίσει την ενίσχυση στο 1/12 του ποσού που είχε δηλωθεί, δηλαδή του μηνιαίου ενοικίου, με αποτέλεσμα επιστροφές της τάξης των 20-30 ευρώ. Η ενίσχυση προκύπτει από την ετήσια δαπάνη ενοικίου του 2024 όπως δηλώθηκε στο Ε1, είτε για την κύρια κατοικία (κωδικοί 811–816), είτε για φοιτητική στέγη τέκνων (κωδικοί 817–822).
  • Μίσθωση μικρής διάρκειας ή μοιρασμένο ενοίκιο. Πολλοί δικαιούχοι έλαβαν χαμηλότερη ενίσχυση επειδή μοιράζονται το ενοίκιο με συνμισθωτές ή η κατοικία ενοικιάστηκε για περιορισμένο διάστημα εντός του 2024. Ενδεικτικά, φορολογούμενος που μίσθωσε από 1η Σεπτεμβρίου 2024 με μηνιαίο ενοίκιο 200 ευρώ είχε συνολική δαπάνη 800 ευρώ για τους τέσσερις τελευταίους μήνες του 2024. Το 1/12 αυτής της δαπάνης αντιστοιχεί σε 67 ευρώ, ποσό που τελικά έλαβε.
  • Σύγχυση σχετικά με την προσαύξηση για τα εξαρτώμενα τέκνα. Η ΚΥΑ προβλέπει ότι η βασική ενίσχυση, έως 800 ευρώ ετησίως, προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Σε περίπτωση διακοπής έγγαμης συμβίωσης, η προσαύξηση ισχύει και για τους δύο γονείς. Ωστόσο, η διατύπωση της απόφασης δημιούργησε την εντύπωση ότι το ποσό για τα τέκνα προστίθεται απλώς στο ανώτατο όριο των 800 ευρώ. Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι η ενίσχυση υπολογίζεται πάντοτε βάσει του 1/12 της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης, με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ προσαυξημένα κατά 50 ευρώ ανά παιδί, αλλά χωρίς το τελικό ποσό να υπερβαίνει το 1/12 της δαπάνης.
  • Για παράδειγμα μισθωτής κύριας κατοικίας με δύο παιδιά καταβάλλει ενοίκιο 6.000 ευρώ (500 ευρώ το μήνα). Το ποσό της ενίσχυσης ισοδυναμεί με το 1/12 δηλαδή 500 ευρώ και δεν υπολογίζεται προσαύξηση λόγω των δύο παιδιών καθώς η ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβεί το ύψος του 1/12 της ετήσιας δαπάνης.

Επιστροφή ενοικίου: Πώς υπολογίζεται η επιδότηση για τους δικαιούχους 

Όπως διευκρινίζει το υπουργείο Οικονομικών η επιστροφή ενοικίου υπολογίζεται ως το 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου που έχει δηλωθεί στη φορολογική δήλωση (Ε1) του μισθωτή για το φορολογικό έτος 2024, δηλαδή στη δήλωση που υποβλήθηκε το 2025.

Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι μπορεί να καθυστερήσουν να πληρωθούν

Υπάρχουν ανώτατα όρια επιστροφής:

  • 800 ευρώ για μισθωτή χωρίς τέκνα
  • 850 ευρώ με ένα τέκνο
  • 900 ευρώ με δύο τέκνα και
  • Συν 50 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

Το πλαφόν ενεργοποιείται μόνο εφόσον το δηλωθέν ετήσιο ενοίκιο ξεπερνά αυτά τα ποσά, διαφορετικά εφαρμόζεται το 1/12 της πραγματικής δαπάνης. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ύπαρξης φοιτητικής κατοικίας λαμβάνεται επιπλέον ποσό έως 800 ευρώ ανά φοιτητική κατοικία.

Πότε μπαίνουν στα ΑΤΜ επίδομα 250 ευρώ και επιστροφή ενοικίου

Επιστροφή ενοικίου: Πλήρης διασταύρωση στοιχείων

Οι δηλώσεις των μισθωτών διασταυρώνονται με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο, και με τη φορολογική δήλωση του εκμισθωτή. 

Σε περίπτωση που στη δήλωση Ε1 του μισθωτή το ποσό είναι μεγαλύτερο και από αυτό που υπάρχει στο ηλεκτρονικό μισθωτήριο και από αυτό που υπάρχει στη δήλωση του εκμισθωτή, λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο μεταξύ του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και της δήλωσης του εκμισθωτή, δηλαδή η πιο ευνοϊκή λύση για τον ενοικιαστή. 

Επιστροφή Ενοικίου: Προθεσμία έως 20 Οκτωβρίου 2025

Σε κάθε περίπτωση το ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 του ποσού που έχει δηλώσει ο ενοικιαστής στη φορολογική δήλωση Ε1. Σημειώνονται ότι στο Ε1 δηλώνονται οι ετήσιες δαπάνες που κατέβαλε ο μισθωτής.

Επιστροφή ενοικίου: Στο 1521 για διευκρινήσεις

Από αύριο, οι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνούν με την ΑΑΔΕ στο 1521 για διευκρινίσεις.

Όσοι διαπιστώνουν λάθη στις δηλώσεις τους  σε σχέση με το μίσθωμα που κατέβαλαν μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική μέχρι τέλη Δεκεμβρίου  ώστε να συμπεριληφθούν στις επόμενες πληρωμές. 

Επίσης, σε ειδικές περιπτώσεις επιτρέπεται η υποβολή δικαιολογητικών μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην πλατφόρμα myAADE, έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους καταβολής, ώστε να ολοκληρωθεί η ενίσχυση.

