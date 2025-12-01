Ο STING στις 4 Αυγούστου στην Κύπρο

Ο θρυλικός Sting, κάτοχος 17 βραβείων Grammy, έρχεται στην Κύπρο για μία και μοναδική εμφάνιση, την Τρίτη 4 Αυγούστου 2026, στο Τσίρειο Στάδιο στη Λεμεσό, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας “STING 3.0 World Tour”.

Στην ιστορική αυτή συναυλία που υπόσχεται να γίνει η πιο πολυαναμενόμενη μουσική εκδήλωση της χρονιάς, ο Sting θα εμφανιστεί μαζί με τον βιρτουόζο κιθαρίστα και μακροχρόνιο συνεργάτη του, Dominic Miller, και τον δυναμικό ντράμερ Chris Maas (γνωστό για τη συνεργασία του με Mumford & Sons και Maggie Rogers).

Η προπώληση των εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει.

Συνιστάται έγκαιρη κράτηση λόγω υψηλού ενδιαφέροντος

Μια μοναδική βραδιά με έναν παγκόσμιο θρύλο της μουσικής

Οι θαυμαστές θα έχουν την ευκαιρία να δουν τον Sting να ερμηνεύει αγαπημένες του επιτυχίες αλλά και σπάνια κομμάτια από την πλούσια δισκογραφία του σε μια μοναδική βραδιά που συνδυάζει μουσική, ενέργεια και αναμνήσεις. ￼

Για περισσότερες πληροφορίες

Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης

https://nncmegaevents.com