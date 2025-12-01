Νέες σειρές & νέες σεζόν θα σε καθηλώσουν στο Novacinema4!

Νέες σειρές & νέες σεζόν θα σε καθηλώσουν στο Novacinema4!
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σειρές που θα συναρπάσουν θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν και το Δεκέμβριο οι συνδρομητές της Nova στο Novacinema4! Πρεμιέρα θα κάνουν οι νέες σειρές «The Kollective» (1/12, 22:00), «Nine Bodies in a Mexican Morgue» (10/12, 22:00) καθώς και οι νέοι κύκλοι «St. Denis Medical 2» (3/12, 21:15) & «Son of a Critch 4» (19/12, 22:00).

Συνεχίζουν να προβάλλονται οι σειρές «Professor T season 3», «Law & Order season 4», «Those who lived», NCIS season 23», «Outlander: Blood of my blood», «This City is Ours», «The Demon’s Fall», «The Hunting Wives»

Νέες σειρές & νέες σεζόν θα σε καθηλώσουν στο Novacinema4!

H δραματική σειρά θρίλερ «The Kollective» με τους Natascha McElhone, Gijs Blom, Celine Buckens, Gregory Montel κάνει πρεμιέρα σήμερα Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου και θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα στις 22:00 στο πλαίσιο της ζώνης House of Europe.  Όταν ένα αεροπλάνο συντρίβεται στο Κονγκό σκοτώνοντας έναν δημοσιογράφο που ερευνούσε Ρώσους μισθοφόρους, η ομάδα ‘Κολεκτίβα’ αναζητά την αλήθεια. Μετά τη δολοφονία του ηγέτη τους, αποκαλύπτουν μια συνωμοσία γύρω από το εμπόριο τανταλίου.

Νέες σειρές & νέες σεζόν θα σε καθηλώσουν στο Novacinema4!

Δύο μέρες αργότερα (3/12) ξεκινάει η 2η σεζόν της κωμικής σειράς «St. Denis Medical» που θα προβάλλεται κάθε Τετάρτη στις 21:15 με τους Allison Tolman, Kaliko Kauahi, Josh Lawson. Μετά τη λήψη μιας μεγάλης ιδιωτικής δωρεάς, η διαχειρίστρια του νοσοκομείου, η Τζόις, αναλαμβάνει περισσότερα απ’ όσα μπορεί να χειριστεί, ενώ οι υπάλληλοί της αντιμετωπίζουν ελλείψεις προσωπικού, συγκρούσεις και τις προσωπικές τους ζωές.

Νέες σειρές & νέες σεζόν θα σε καθηλώσουν στο Novacinema4!

Η αστυνομική σειρά μυστηρίου «Nine Bodies in a Mexican Morgue» κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου (22:00) και θα προβάλλεται κάθε Τετάρτη την ίδια ώρα με τους Eric McCormack, David Ajala, Lydia Wilson. Ένα μικρό αεροπλάνο με εννέα επιβάτες συντρίβεται στη ζούγκλα του Μεξικού - και όλοι επιβιώνουν. Όμως, ένας-ένας αρχίζουν να πεθαίνουν με περίεργους και βίαιους τρόπους. Για κάποιο ανεξήγητο λόγο, κάποιος τους θέλει νεκρούς.

Νέες σειρές & νέες σεζόν θα σε καθηλώσουν στο Novacinema4!

Ο 4ος κύκλος της κωμικής σειράς «Son of a Critch» έρχεται από την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου στις 22:00 και θα μεταδίδεται κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα με τους Malcolm McDowell, Benjamin Evan Ainsworth, Mark Critch, Claire Rankin στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Ο τέταρτος κύκλος βουτά στο πάθος και τα όνειρα. Ο Μαρκ και η Φοξ έρχονται αντιμέτωποι με την αγάπη ενώ κάθε άλλο μέλος της οικογένειας κυνηγά προσωπικούς στόχους, από καριέρες στο ραδιόφωνο μέχρι μουσικές φιλοδοξίες.

Ταυτόχρονα, συνεχίζουν να προβάλλονται οι σειρές «Professor T season 3» (κάθε Δευτέρα στις 21:00 μέχρι 8/12), «Law & Order season 4» (κάθε Τρίτη στις 21:00) -, «Those who lived» (κάθε Τρίτη στις 22:00), «NCIS season 23» (κάθε Πέμπτη στις 21:00), «Outlander: Blood of my blood» (κάθε Πέμπτη στις 22:00), «This City is Ours» (κάθε Παρασκευή στις 22:00 μέχρι 12/12), «The Demons Fall» (κάθε Σάββατο στις 22:00 μέχρι 13/12) και «The Hunting Wives» (κάθε Κυριακή στις 22:00 μέχρι 28/12).

Παράλληλα, οι λάτρεις των Box Sets θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν On demand τις σειρές The «Witness for the Prosecution», «And Then There Were None​» και «Son of a Critch» (με τα 52 επεισόδια των 4 κύκλων).

Απόλαυσε τις σειρές στο Novacinema4 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα  να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

