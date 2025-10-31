Πότε μπαίνουν στα ΑΤΜ επίδομα 250 ευρώ και επιστροφή ενοικίου

Την ίδια μέρα θα πληρωθούν στα ΑΤΜ η επιστροφή ενοικίου και το επίδομα 250 ευρώ σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΥΠΕΘΟ, Όμηρου Τσάπαλου.

«Τόσο το επίδομα των 250 ευρώ όσο και η επιστροφή ενοικίου ήταν να πληρωθούν στις 30 Νοεμβρίου αλλά επειδή πέφτει Κυριακή, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί την 28η Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή. Αναφορικά με το ενοίκιο έχουμε κάνει εκκαθαρίσεις, και η συντριπτική πλειονότητα είναι μια χαρά. Δεν υπάρχουν προβλήματα ως προς την καταβολή», υπογράμμισε σχετικά.

