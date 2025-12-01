Συντάξεις Ιανουαρίου: Νωρίτερα τα χρήματα στους δικαιούχους

Πότε πληρώνονται - Αναλυτικά τα ταμεία

Συντάξεις Ιανουαρίου: Πότε Πληρώνονται
Nωρίτερα θα δουν τις συντάξεις Ιανουαρίου στους λογαριασμούς τους οι δικαιούχοι.

Ο ΕΦΚΑ προχωρά σε σημαντικές αλλαγές στον προγραμματισμό πληρωμών, με στόχο την κοινή ημερομηνία καταβολής για κύριες και επικουρικές συντάξεις.

Οι συντάξεις των μισθωτών θα καταβάλλονται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, ενώ των μη μισθωτών τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα

Οι ημερομηνίες αλλάζουν μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, με απόφαση Δ.Σ. ΕΦΚΑ και έγκριση Υπουργείου Εργασίας, ενώ με υπουργική απόφαση θα ορίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής και ζητήματα παροχών που δεν καταβάλλονται κάθε μήνα.

Οι συντάξεις (κύριες και επικουρικές) εξακολουθούν να καταβάλλονται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, όπως προβλέπει ο νόμος 4387/2016.

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Πότε πληρώνονται - Οι ημερομηνίες ανά ταμείο

Πληρωμές την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

  • Νέοι συνταξιούχοι από 1/1/2017 (ν.4387/2016) -  Όλες οι νέες συντάξεις μετά την 1/1/2017
  • ΟΑΕΕ - Μη μισθωτοί 
  • ΟΓΑ - Αγρότες
  • ΕΤΑΑ (μη μισθωτοί) - Ελεύθεροι επαγγελματίες / επιστήμονες

Πληρωμές τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

  • ΙΚΑ - Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα
  • ΝΑΤ - Ναυτικοί
  • Δημόσιο - Συνταξιούχοι δημοσίου
  • Λοιπά ταμεία ΕΦΚΑ (Μισθωτών) - Ίδιες ημερομηνίες με Δημόσιο
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
