Έλληνες χόρεψαν χασάπικο μπροστά στην Αγιά Σοφιά - Αντιδράσεις από Τουρκία

Έλληνες χορευτές πήγαν ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη και χόρεψαν χασάπικο μπροστά από την Αγιά Σοφιά, με αποτέλεσμα να προκληθεί σωρεία αντιδράσεων στα κοινωνικά δίκτυα, όπου αναρτήθηκε το βίντεο.

Το χασάπικο που στήθηκε έξω από την Αγιά Σοφιά στην Κωνσταντινούπολη έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στην Τουρκία. Έξι Έλληνες χορευτές, τρεις άνδρες και τρεις γυναίκες, οργάνωσαν ένα ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη και συγκεντρώθηκαν στην πλατεία κάτω από την Αγία Σοφία για να χορέψουν με περηφάνια το τραγούδι «Τ’ άγια χώματα της Πόλης» του Στράτου Διονυσίου, έναν ύμνο για την Κωνσταντινούπολη και για τους Έλληνες που μεγάλωσαν και έζησαν εκεί.

Από τη στιγμή που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το συγκεκριμένο βιντεάκι, έχει προκαλέσει αμέτρητα σχόλια, με πολλούς Τούρκους να υποστηρίζουν ότι πρόκειται για βίντεο με χρήση ΑΙ.

Το Star και η Βαλεντίνα Καραγεωργίου επικοινώνησαν με τον κύριο Πετρόπουλο, τον ιδιοκτήτη της σχολής χορού και τον άνθρωπο που χόρεψε στην Αγιά Σοφιά. Αυτό που μετέφερε είναι πως μέσω αυτής της χορογραφίας εξάγουν πολιτισμό, δε θεωρούν ότι είναι αιτία πρόκλησης, καθώς είναι κάτι που έχει γίνει και στο παρελθόν από πολλούς χορευτές, και φυσικά ότι το βίντεο δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.