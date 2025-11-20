Κωνσταντινούπολη: Νέο περιστατικό δηλητηρίασης- Στο νοσοκομείο δύο αδελφές

Νέο περιστατικό δηλητηρίασης έλαβε χώρα στην Κωνσταντινούπολη, λίγες μέρες μετά την τραγωδία με την 4μελή οικογένεια τουριστών.

Αυτή τη φορά, δίδυμες αδελφές από την Ολλανδία που επισκέφθηκαν την Κωνσταντινούπολη για διακοπές, εμφάνισαν συμπτώματα εμετού, ναυτίας και διάρροιας. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και νοσηλεύτηκαν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, οι 29χρονες Σανεγκιούλ και Εμινέ Νουρ έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη στις 17 Νοεμβρίου και γευμάτισαν σε διάφορα εστιατόρια που εκτείνονταν από το Sirkeci μέχρι το Kadikoy. Κατανάλωσαν μια ποικιλία φαγητών, όπως καβουρμά, κεμπάπ, μπιφτέκια κοτόπουλου, σούπα πατσά, μύδια, επιδόρπια και milksheik, σύμφωνα με καταθέσεις που έδωσαν οι ίδιες στους αξιωματικούς ασφαλείας.

Το βράδυ της 18ης Νοεμβρίου καθώς επέστρεψαν στο ξενοδοχείο τους στο Φατίχ εμφάνισαν συμπτώματα εμετού, ναυτίας και διάρροιας και το επόμενο πρωί πια κατέφυγαν μόνες τους σε νοσοκομείο.

Η Σανεγκιούλ πήρε εξιτήριο μετά την αγωγή, ενώ η Eμινέ συνεχίζει να λαμβάνει φροντίδα στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου. Το ιατρικό προσωπικό δήλωσε ότι δε βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή της.

Η αστυνομία διεξήγαγε έλεγχο στο ξενοδοχείο, μετά από ειδοποίηση που έλαβε από το νοσοκομείο. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, αν και η ακριβής πηγή της ύποπτης δηλητηρίασης δεν έχει προσδιοριστεί.

Η υπόθεση έρχεται στο φως, λίγες μέρες μετά τους θανάτους της τετραμελούς οικογένειας Bocek, που έκανε διακοπές στην Κωνσταντινούπολη και διέμενε επίσης στο Φατίχ. Φαίνεται πως η αιτία του θανάτου των γονιών και των δύο παιδιών τους αποδίδεται στο χημικό αέριο που εισέπνευσαν από τοξική ουσία που χρησιμοποιήθηκε σε ψεκασμό για τους κοριούς στο ισόγειο του ξενοδοχείου τους.