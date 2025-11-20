Δήμητρα Ματσούκα: Τι λέει για τη σύλληψή της - Στην Ευελπίδων με χειροπέδες

Η ηθοποιός οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς δίπλωμα και πινακίδες

Στα δικαστήρια η Δήμητρα Ματσούκα μετά τη σύλληψή της - Βίντεο Αλήθειες με τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στα δικαστήρια της Πρώην Σχολής Ευελπίδων βρέθηκε η Δήμητρα Ματσούκα, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, μετά τη σύλληψή της για επικίνδυνη οδήγηση, υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς δίπλωμα και χωρίς πινακίδες. 

Η ηθοποιος έφτασε στα δικαστήρια φορώντας μια μαύρη μάσκα για τον κορωνοϊό και με χειροπέδες στα χέρια τις οποίες είχε κρύψει με το μπουφάν της. 

Δήμητρα Ματσούκα δικαστήρια

Σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης, τη κυκλοφορίας οχήματος που του έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες και της οδήγησης από πρόσωπο που του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα.

Η δίκη αναβλήθηκε για τις 2 Δεκεμβρίου και η ηθοποιός αφέθηκε ελεύθερη.

Δήμητρα Ματσούκα: Τι είπε για τη σύλληψή της

Ο συνεργάτης της εκπομπής «Το Πρωινό», Πάνος Κατσαρίδης, επικοινώνησε με μηνύματα με τη γνωστή ηθοποιός, η οποία έδωσε τη δική της εκδοχή για το πώς έγιναν τα πράγματα. 

Δήμηρα Ματσούκα 1

Σύμφωνα, λοιπόν, με όσα υποστηρίζει, η Τροχαία της είχε αφαιρέσει τις πινακίδες από το αυτοκίνητό της την Κυριακή 16/11. Τη Δευτέρα και την Τρίτη είχε ρεπό από το θέατρο, οπότε χθες, Τετάρτη, μετά την παράσταση οδήγησε το αυτοκίνητό της για να το πάει στο σπίτι της και να το αφήσει εκεί. 

Δήμητρα Ματσούκα: Τι λέει για τη σύλληψή της - Στην Ευελπίδων με χειροπέδες

Όσο για το δίπλωμα, σύμφωνα με όσα είπε στον Πάνο Κατσαρίδη, δεν της είχε αφαιρεθεί, αλλά είχε κρατηθεί για παράνομη στάθμευση από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Η ηθοποιός ισχυρίστηκε ότι δεν είχε προλάβει να πάει να το πάρει από την Τροχαία και γι’ αυτό δεν το είχε μαζί της. 

Κόκκαλης Ματσούκα

Τέλος στο μήνυμά της η Δήμητρα Ματσούκα σημείωσε πως οι αστυνομικοί της Τροχαίας ήταν ευγενικοί απέναντί της. 

Δήμητρα Ματσούκα: Πώς συνελήφθη η ηθοποιός

Όλα έγιναν χθες το βράδυ, όταν η ηθοποιός έπεσε σε μπλόκο της Τροχαίας στη Βουλιαγμένη. Τα ραντάρ των αστυνομικών την «τσάκωσαν» να οδηγεί επί της οδού Αθηνάς με υπερβολική ταχύτητα, με 97χλμ./ώρα, ενώ το ανώτατο όριο στην περιοχή είναι 50χλμ./ώρα. 

Δήμητρα Ματσούκα 2

Στη συνέχεια, οι άνδρες της Τροχαίας διαπίστωσαν ότι το αυτοκίνητο της Δήμητρας Ματσούκα δεν είχε πινακίδες και ότι η ίδια οδηγούσε χωρίς δίπλωμα οδήγησης. 

Σαν να μην έφτανε αυτό, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, όπου και διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Η μέτρηση έδειξε 0,38 mg/ λίτρο αίματος και το όριο είναι 0,25 mg.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΤΣΟΥΚΑ
 |
ΣΥΛΛΗΨΗ
 |
ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
 |
ΑΛΚΟΟΛ
 |
ΑΛΚΟΤΕΣΤ
