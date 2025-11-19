Φάρμα: Γιώργος vs Άγγελος: Ποιος πήρε το εισιτήριο για την τελική 10άδα;

Έκλαιγε με αναφιλητά ο Γιώργος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.11.25 , 23:45 «Στρατιωτική Ζώνη Σένγκεν» προτείνει η Κομισιόν
19.11.25 , 23:32 Αλκοτέστ μιας χρήσης: Στα ράφια των σούπερ μάρκετ για οδική ασφάλεια!
19.11.25 , 23:10 Φάρμα: Ο Άγγελος αποχαιρέτησε τους παίκτες - Απαρηγόρητη η Κωνσταντίνα
19.11.25 , 23:00 Φάρμα: Γιώργος vs Άγγελος: Ποιος πήρε το εισιτήριο για την τελική 10άδα;
19.11.25 , 22:51 Βραζιλία: Ατύχημα σε αγώνες Dragster - Σώθηκε σαν από θαύμα ο οδηγός
19.11.25 , 22:49 «Αλεξάνδρεια»: Τα ερωτευμένα ζευγάρια που ξεχώρισαν στην επίσημη πρεμιέρα
19.11.25 , 22:20 Φάρμα: Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος κοντράρεται με τον Θανάση στην τοξοβολία
19.11.25 , 22:14 Καισαριανή: Εμπρησμός με γκαζάκια σε καφέ μπαρ - Εικόνες
19.11.25 , 21:45 Φάρμα: Μεγάλη ανατροπή - Ο Γιώργος επέλεξε μονομάχο και δεν είναι η Ζωή!
19.11.25 , 21:44 Γρίβα: Η πρώτη αντίδραση του πατέρα της στις απολογίες σκοπού - τηλεφωνητή
19.11.25 , 21:40 Φάρμα: Το έπαθλο που κερδίζουν όλοι χωρίς να αγωνιστούν
19.11.25 , 21:35 Σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία: Παραχώρηση εδαφών - Μείωση στρατού
19.11.25 , 21:35 Ανατροπές πριν τη μονομαχία στη Φάρμα: Η ανακοίνωση Κουτσόπουλου!
19.11.25 , 21:34 Έντι Γαβριηλίδης: «Δεν ένιωθα ότι ανήκω απόλυτα στο σχολείο»
19.11.25 , 21:18 «Τύμπανα πολέμου» στην Ευρώπη: Προετοιμασία για σύρραξη με Ρωσία!
Μαριέττα Χρουσαλά: Το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της
«Εχω παιδιά»: Οι αναρτήσεις της Οικονομάκου και της Σαμαρά από τα γυρίσματα
Κατερίνα Κακοσαίου: Για ψώνια στη Γλυφάδα με τη μητέρα της
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
Iωάννα Τούνη: Το υγιεινό και πεντανόστιμο πρωϊνό που έφτιαξε στον γιο της
Φάρμα: Γιώργος vs Άγγελος: Ποιος πήρε το εισιτήριο για την τελική 10άδα;
Ποιος είναι ο Διαμαντής Καραναστάσης: Το βιογραφικό, η ηλικία & τα παιδιά
«Αλεξάνδρεια»: Τα ερωτευμένα ζευγάρια που ξεχώρισαν στην επίσημη πρεμιέρα
Φάρμα: Οι ανακοινώσεις Κουτσόπουλου και η αποχώρηση!
Η Καστάνη έχασε 30 κιλά - «Μου περιορίζει την όρεξη αυτό το φάρμακο»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια συναρπαστική μονομαχία εκτυλίχθηκε στον Αχυρώνα ανάμεσα στον Γιώργο Ανυφαντάκη και τον Άγγελο Κούκλαρη.

Με το σκορ να είναι 2-1 υπέρ του Γιώργου, ο Άγγελος ήθελε μόνο τη νίκη στην τέταρτη δοκιμασία, προκειμένου να ισορροπήσει ο αγώνας. Ο Γιώργος, όμως, ήταν πιο συγκεντρωμένος, με αποτέλεσμα να πάρει τον πόντο που χρειαζόταν και να νικήσει τον Άγγελο, του οποίου η πορεία στη φετινή Φάρμα ολοκληρώθηκε εδώ.

Ο Γιώργος είναι ο παίκτης που συμπληρώνει τη 10άδα της φετινής Φάρμας

Ο Γιώργος είναι ο παίκτης που συμπληρώνει τη 10άδα της φετινής Φάρμας

Ο Γιώργος πέτυχε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στον Αχυρώνα κι έτσι γίνεται ο τελευταίος παίκτης που προκρίνεται στην τελική 10άδα, κερδίζοντας παράλληλα και 500 ευρώ. Η σημερινή του επιτυχία έχει μεγαλύτερη αξία από την προηγούμενη, καθώς απέδειξε στην πράξη πως στον Αχυρώνα δεν υπάρχουν φαβορί και αουτσάιντερ

Αφότου χτύπησε την καμπάνα κι άκουσε τον λυτρωτικό της ήχο, ο 43χρονος οδηγός αποσύρθηκε σε μια γωνιά κι άρχισε να κλαίει με αναφιλητά. Όπως είπε εκ των υστέρων, συγκινήθηκε γιατί μετά από μήνες θα επικοινωνήσει ξανά με την οικογένειά του, που έχει κυρίαρχο ρόλο στη ζωή του. Ακόμα, αισθάνεται ευτυχής για την ένωση των ομάδων, καθώς θα μπορέσει να απολαύσει κι εκείνος τις ανέσεις του σπιτιού.

Φάρμα: Ως ένδειξη σεβασμού ο Γιώργος δεν έσπασε τη στάμνα του Άγγελου 

Φάρμα: Ως ένδειξη σεβασμού ο Γιώργος δεν έσπασε τη στάμνα του Άγγελου

Ο ίδιος νιώθει τόσο βαθιά εκτίμηση, σεβασμό και συμπάθεια προς τον αντίπαλό του και παγκόσμιο πρωταθλητή στην πάλη, που επέλεξε να μην σπάσει τη στάμνα του, αλλά να την αφήσει κάτω ιπποτικά. «Εγώ τη στάμνα δεν την έσπασα, την άφησα κάτω από σεβασμό. Τελείωσε. Για μένα σημαίνει πάρα πολλά», δήλωσε στο cue του, προσθέτοντας: «Έπαιξα με άξιο αντίπαλο. Ο Άγγελος είναι θηρίο, γιατί το κοπέλι είναι παλαιστής».

Μπροστά στους πάικτες και στον Λεωνίδα Κουτσόπουλο, ο Γιώργος αστειεύτηκε με την ηλικία του, λέγοντας πως: «Για γέρος καλά τα πάω. Μέχρι εδώ που έχω φτάσει -μιλάω με όλη την ειλικρίνεια που με κυριεύει- είναι θαύμα που είμαι μέχρι εδώ. Θέλω να ευχηθώ στον Άγγελο τα καλύτερα. Δεν πίστευα ότι θα κερδίσω».

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

 

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
 |
ΦΑΡΜΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
 |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΚΛΑΡΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top