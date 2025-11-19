Φάρμα: Γιώργος vs Άγγελος: Ποιος πήρε το εισιτήριο για την τελική 10άδα;

Μια συναρπαστική μονομαχία εκτυλίχθηκε στον Αχυρώνα ανάμεσα στον Γιώργο Ανυφαντάκη και τον Άγγελο Κούκλαρη.

Με το σκορ να είναι 2-1 υπέρ του Γιώργου, ο Άγγελος ήθελε μόνο τη νίκη στην τέταρτη δοκιμασία, προκειμένου να ισορροπήσει ο αγώνας. Ο Γιώργος, όμως, ήταν πιο συγκεντρωμένος, με αποτέλεσμα να πάρει τον πόντο που χρειαζόταν και να νικήσει τον Άγγελο, του οποίου η πορεία στη φετινή Φάρμα ολοκληρώθηκε εδώ.

Ο Γιώργος είναι ο παίκτης που συμπληρώνει τη 10άδα της φετινής Φάρμας

Ο Γιώργος πέτυχε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στον Αχυρώνα κι έτσι γίνεται ο τελευταίος παίκτης που προκρίνεται στην τελική 10άδα, κερδίζοντας παράλληλα και 500 ευρώ. Η σημερινή του επιτυχία έχει μεγαλύτερη αξία από την προηγούμενη, καθώς απέδειξε στην πράξη πως στον Αχυρώνα δεν υπάρχουν φαβορί και αουτσάιντερ.

Αφότου χτύπησε την καμπάνα κι άκουσε τον λυτρωτικό της ήχο, ο 43χρονος οδηγός αποσύρθηκε σε μια γωνιά κι άρχισε να κλαίει με αναφιλητά. Όπως είπε εκ των υστέρων, συγκινήθηκε γιατί μετά από μήνες θα επικοινωνήσει ξανά με την οικογένειά του, που έχει κυρίαρχο ρόλο στη ζωή του. Ακόμα, αισθάνεται ευτυχής για την ένωση των ομάδων, καθώς θα μπορέσει να απολαύσει κι εκείνος τις ανέσεις του σπιτιού.

Φάρμα: Ως ένδειξη σεβασμού ο Γιώργος δεν έσπασε τη στάμνα του Άγγελου

Ο ίδιος νιώθει τόσο βαθιά εκτίμηση, σεβασμό και συμπάθεια προς τον αντίπαλό του και παγκόσμιο πρωταθλητή στην πάλη, που επέλεξε να μην σπάσει τη στάμνα του, αλλά να την αφήσει κάτω ιπποτικά. «Εγώ τη στάμνα δεν την έσπασα, την άφησα κάτω από σεβασμό. Τελείωσε. Για μένα σημαίνει πάρα πολλά», δήλωσε στο cue του, προσθέτοντας: «Έπαιξα με άξιο αντίπαλο. Ο Άγγελος είναι θηρίο, γιατί το κοπέλι είναι παλαιστής».

Μπροστά στους πάικτες και στον Λεωνίδα Κουτσόπουλο, ο Γιώργος αστειεύτηκε με την ηλικία του, λέγοντας πως: «Για γέρος καλά τα πάω. Μέχρι εδώ που έχω φτάσει -μιλάω με όλη την ειλικρίνεια που με κυριεύει- είναι θαύμα που είμαι μέχρι εδώ. Θέλω να ευχηθώ στον Άγγελο τα καλύτερα. Δεν πίστευα ότι θα κερδίσω».

