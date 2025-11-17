=Κατερίνα Κακοσαίου: Για ψώνια στη Γλυφάδα με τη μητέρα της

Μια χαλαρή βόλτα στα νότια προάστια απόλαυσαν πρόσφατα η Κατερίνα Κακοσαίου και η μητέρα της, Μαρία Παπαδοπούλου.

Η κόρη και η σύζυγος του Γιάννη Πλούταρχου αν και γενικά προτιμούν να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, έκαναν μια σπάνια κοινή δημόσια εμφάνιση στη Γλυφάδα, όπου ο φωτογραφικός φακός τις εντόπισε να κάνουν τα ψώνια τους.

Μαμά και κόρη περπάτησαν στους πολυσύχναστους δρόμους της περιοχής, έκαναν στάσεις σε γνωστά καταστήματα και απόλαυσαν μια μικρή «απόδραση» από τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας.

Η Κατερίνα Κακοσαίου, η οποία τα τελευταία χρόνια ασχολείται ενεργάμε το τραγούδι ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα της, φαίνεται να διατηρεί μια πολύ στενή σχέση με τη μητέρα της.

Η Μαρία Παπαδοπούλου, με τη γνωστή διακριτική της παρουσία, έδειχνε χαλαρή και ευδιάθετη, με τις δυο γυναίκες να απολαμβάνουν κάθε στιγμή της κοινής τους εξόδου.

Και οι δυο ήταν ντυμένες casual. Η Κατερίνα Κακοσαίου επέλεξε μία άσπρη φόρμα και ένα μαύρο τιραντάκι, ενώ η Μαρία Παπαδοπούλου ένα τζιν με ένα καφέ τιραντάκι.

Η Κατερίνα Κακοσαίου είναι 26 ετών και πτυχιούχος της Βιολογίας από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου και έχει κυκλοφορήσει ήδη τις πρώτες επιτυχίες της.

Τον περασμένο Σεπτέμβρη, πήγε στην Αυστραλία μαζί με τον πατέρα της, Γιάννη Πλούταρχο για την περιοδεία του εκεί. Ο αγαπημένος ερμηνευτής τραγούδησε Live σε Μελβούρνη, Σύδνευ και Αδελαΐδα και η κόρη του, Κατερίνα βρέθηκε στο πλευρό του και ανέβηκε φυσικά στη σκηνή μαζί του.

Ο Γιάννης Πλούταρχος και η Μαρία Παπαδοπούλου είναι ζευγάρι εδώ και 30 χρόνια και μαζί έχουν αποκτήσει πέντε παιδιά: την Κατερίνα και τον Γιώργο, οι οποίοι ακολουθούν τα βήματα του πατέρα τους στη μουσική, την Ελεονώρα, τον Κωνσταντίνο, ο οποίος επίσης ασχολείται με το τραγούδι, και την Παναγιώτα.