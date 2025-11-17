Κατερίνα Κακοσαίου: Για ψώνια στη Γλυφάδα με τη μητέρα της

Μαμά και κόρη με casual outfit απόλαυσαν τη βόλτα τους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.11.25 , 00:23 Καβάλα: Εθελοντής διασώστης έσωσε ηλικιωμένο από φλεγόμενο τροχόσπιτο
18.11.25 , 00:15 Φάρμα: Ξανά μονομάχος ο Γιώργος - Η σκληρή προειδοποίηση στους «γαλάζιους»
17.11.25 , 23:59 Ευρωπρωταθλητές στις πτωχεύσεις: Μπαράζ «λουκέτων» στην Ελλάδα
17.11.25 , 23:54 Μαριέττα Χρουσαλά: Το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της
17.11.25 , 23:50 Φάρμα: Ποιο είναι το ζητούμενο της πρώτης, απαιτητικής Δοκιμασίας Ασυλίας;
17.11.25 , 23:47 Φοινικούντα: Βίντεο ντοκουμέντο από τις έρευνες στο κέντρο της Αθήνας
17.11.25 , 23:27 Φάρμα: Το μεγάλο έπαθλο που δίνει το Παιχνίδι Προμηθειών
17.11.25 , 23:06 Σεισμός 4,6 Ρίχτερ ανοιχτά της Σκύρου, αισθητός στην Αττική
17.11.25 , 23:00 Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε τη δυσκολότερη δοκιμασία ασυλίας
17.11.25 , 22:40 Φάρμα: Λιποθύμησε η Βαλεντίνα - «Η μεγαλύτερη ψεύτρα που έχει περάσει ποτέ»
17.11.25 , 22:36 Πολυτεχνείο: Η κόρη της Φώφης Γεννηματά με την ιστορική σημαία
17.11.25 , 22:28 Φάρμα: Έπαθλο... μεγατόνων στο παιχνίδι προμηθειών - Ποια ομάδα το κέρδισε;
17.11.25 , 22:10 Κατερίνα Κακοσαίου: Για ψώνια στη Γλυφάδα με τη μητέρα της
17.11.25 , 22:07 Ελισάβετ Μουτάφη: Έγινε θεία! Ο αδελφός της απέκτησε το πρώτο του παιδί
17.11.25 , 21:57 100 Ραφάλ θα πάρει η Ουκρανία από τη Γαλλία!
Άση Μπήλιου: Η πιο συναρπαστική εβδομάδα του Νοεμβρίου -κυρίως- για 3 ζώδια
Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια - Τι του είπε για το παιδί του
Πρόβλημα υγείας για τη Φαίη Σκορδά: Η ανάρτηση μέσα από την κλινική
Ελαιοκομικό μητρώο: Πώς γίνεται η εγγραφή και η δήλωση - Τα δικαιολογητικά
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ ανοιχτά της Σκύρου, αισθητός στην Αττική
Φάρμα: Ξανά μονομάχος ο Γιώργος - Η σκληρή προειδοποίηση στους «γαλάζιους»
Κατερίνα Κακοσαίου: Για ψώνια στη Γλυφάδα με τη μητέρα της
Έλλη Τρίγγου: Η ηλικία, o έρωτας και η μητρότητα
Μαριέττα Χρουσαλά: Το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της
Φοινικούντα: Έφοδος της ΕΛ.Α.Σ στα μαγαζιά του επιχειρηματία στο Κολωνάκι
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια χαλαρή βόλτα στα νότια προάστια απόλαυσαν πρόσφατα η Κατερίνα Κακοσαίου και η μητέρα της, Μαρία Παπαδοπούλου.

Η κόρη και η σύζυγος του Γιάννη Πλούταρχου αν και γενικά προτιμούν να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, έκαναν μια σπάνια κοινή δημόσια εμφάνιση στη Γλυφάδα, όπου ο φωτογραφικός φακός τις εντόπισε να κάνουν τα ψώνια τους.

Κατερίνα Κακοσαίου: Για ψώνια στη Γλυφάδα με τη μητέρα της

Κατερίνα Κακοσαίου: Για ψώνια στη Γλυφάδα με τη μητέρα της, Μαρία

Μαμά και κόρη περπάτησαν στους πολυσύχναστους δρόμους της περιοχής, έκαναν στάσεις σε γνωστά καταστήματα και απόλαυσαν μια μικρή «απόδραση» από τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας.

Η Κατερίνα Κακοσαίου, η οποία τα τελευταία χρόνια ασχολείται ενεργάμε το τραγούδι ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα της, φαίνεται να διατηρεί μια πολύ στενή σχέση με τη μητέρα της.

Η Μαρία Παπαδοπούλου, με τη γνωστή διακριτική της παρουσία, έδειχνε χαλαρή και ευδιάθετη, με τις δυο γυναίκες να απολαμβάνουν κάθε στιγμή της κοινής τους εξόδου.

Και οι δυο ήταν ντυμένες casual. Η Κατερίνα Κακοσαίου επέλεξε μία άσπρη φόρμα και ένα μαύρο τιραντάκι, ενώ η Μαρία Παπαδοπούλου ένα τζιν με ένα καφέ τιραντάκι.

=Κατερίνα Κακοσαίου: Για ψώνια στη Γλυφάδα με τη μητέρα της

Κατερίνα Κακοσαίου: Για ψώνια στη Γλυφάδα με τη μητέρα της

Κατερίνα Κακοσαίου: Για ψώνια στη Γλυφάδα με τη μητέρα της

Κατερίνα Κακοσαίου: Για ψώνια στη Γλυφάδα με τη μητέρα της

Κατερίνα Κακοσαίου: Για ψώνια στη Γλυφάδα με τη μητέρα της

Η Κατερίνα Κακοσαίου είναι 26 ετών και πτυχιούχος της Βιολογίας από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου και έχει κυκλοφορήσει ήδη τις πρώτες επιτυχίες της.

Τον περασμένο Σεπτέμβρη, πήγε στην Αυστραλία μαζί με τον πατέρα της, Γιάννη Πλούταρχο για την περιοδεία του εκεί. Ο αγαπημένος ερμηνευτής τραγούδησε Live σε Μελβούρνη, Σύδνευ και Αδελαΐδα και η κόρη του, Κατερίνα βρέθηκε στο πλευρό του και ανέβηκε φυσικά στη σκηνή μαζί του.

Ο Γιάννης Πλούταρχος και η Μαρία Παπαδοπούλου είναι ζευγάρι εδώ και 30 χρόνια και μαζί έχουν αποκτήσει πέντε παιδιά: την Κατερίνα και τον Γιώργο, οι οποίοι ακολουθούν τα βήματα του πατέρα τους στη μουσική, την Ελεονώρα, τον Κωνσταντίνο, ο οποίος επίσης ασχολείται με το τραγούδι, και την Παναγιώτα.

Κατερίνα Κακοσαίου: Για ψώνια στη Γλυφάδα με τη μητέρα της

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΚΟΣΑΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top