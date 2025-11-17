Η Βαλεντίνα από τη Φάρμα... τώρα ηθοποιός στα Φαντάσματα!

Τα Φαντάσματα: Το απόσπασμα με την εμφάνιση της Βαλεντίνας

Η Βαλεντίνα, που έγινε γνωστή από τη συμμετοχή της στη «Φαρμα», έκανε μια μικρή αλλά… ξεκαρδιστική εμφάνιση στη νέα σειρά του Star, «Τα Φαντάσματα».

Μπορεί να μην είχε λόγια να πει, όμως ακόμα και σαν κομπάρσα κατάφερε να αφήσει το στίγμα της στο στοιχειωμένο αρχοντικό της Κηφισιάς.

Και γιατί να το κρύψουμε; Το να ξεχωρίζεις χωρίς να μιλάς δεν είναι εύκολο, αλλά η Βαλεντίνα το έκανε με χάρη και φυσικότητα.

Παρά το ότι είδαμε μόνο τη φιγούρα της στο σκηνικό, η παίκτρια των πρασίνων κατάφερε να προσθέσει μια μικρή δόση φρεσκάδας και χιούμορ στην ήδη ξεκαρδιστική ατμόσφαιρα της σειράς.

Το κοινό που την παρακολουθεί και τη «Φάρμα» την αναγνώρισε αμέσως.

Μπορεί να ήταν μια σύντομη εμφάνιση, αλλά η Βαλεντίνα απέδειξε ότι ακόμη και οι... β΄ρόλοι μπορούν να τραβήξουν την προσοχή για λίγα δευτερόλεπτα.

Σίγουρα, για τους φαν της σειράς, η στιγμή αυτή ήταν ένα μικρό δώρο, μια ανάλαφρη νότα μέσα στην κωμική τρέλα των φαντασμάτων.

Και ποιος ξέρει; Ίσως στο μέλλον να τη δούμε και σε μεγαλύτερο ρόλο.

Τα Φαντάσματα έχουν λατρευτεί από τους τηλεθεατές

«Τα Φαντάσματα» είναι η ελληνική εκδοχή της βρετανικής επιτυχημένης σειράς του BBC «Ghosts» και συνδυάζει κωμωδία, σουρεαλισμό και αστείες καταστάσεις σε ένα παλιό αρχοντικό στην Κηφισιά.

Ο Χάρης και η Μαρίνα μετακομίζουν εκεί, πιστεύοντας ότι έχουν βρει τη λύση στα προβλήματά τους, αλλά σύντομα συνειδητοποιούν ότι δεν είναι μόνοι.

Εννέα φαντάσματα από διαφορετικές εποχές έχουν… κατοικίσει μόνιμα την έπαυλη και δεν φαίνεται να προτίθενται να την εγκαταλείψουν εύκολα. Το αποτέλεσμα; Ένα ατέλειωτο γαϊτανάκι κωμικών παρεξηγήσεων και σουρεαλιστικών καταστάσεων.

Η Βαλεντίνα είναι 22 ετών.

Ασχολείται με τη φροντίδα των κατοικιδίων στο σπίτι (pet sitter) και δεν προσπαθεί να χωρέσει σε κουτάκια.

Ζει αυθεντικά και αυτό σκοπεύει να κάνει και στη Φάρμα – με πάθος, χαμόγελο και ενθουσιασμό!

Δεν ησυχάζει μέχρι να πετύχει τους στόχους της. Απόδειξη τα Μανδαρινικά Κινέζικα που κατάφερε να μάθει μόνη της από το μηδέν. Ή όταν θέλησε να γνωρίσει τον κόσμο και ταξίδεψε.

Λατρεύει τη φύση κι ανυπομονεί να φροντίσει τα ζώα, τα μποστάνια και να ζήσει την εμπειρία με την καρδιά της, παραμένοντας πάντα ο εαυτός της, γιατί, όπως δηλώνει, «όταν είσαι ο εαυτός σου, πάντα πετυχαίνεις».