Ελισάβετ Σπανού: Τα λόγια θαυμασμού για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου

Για την οικογένεια που πάντα ήθελε να δημιουργήσει αλλά παράλληλα φοβόταν, την κατάψυξη ωαρίων και την εγκυμοσύνη που ήρθε αναπάντεχα στα 42 της μίλησε η Ελισάβετ Σπανού. Ακόμη, εξέφρασε ανοιχτά τον θαυμασμό της στον πρώην σύντροφό της, Δημήτρη Αλεξάνδρου, για τον τρόπο που μεγαλώνει τον γιο του και τις ισορροπίες που κρατά με την Ιωάννα Τούνη.

Ελισάβετ Σπανού, το 2022/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

«Οικογένεια ήθελα πάντα, γιατί μου έχει λείψει η δική μου. Παρόλα αυτά τη φοβόμουν, γιατί είμαι παιδί χωρισμένων γονιών και το φοβόμουν αυτό. Όταν ήρθε η εγκυμοσύνη δεν την περίμενα, ούτε το επεδίωκα. Το ήθελα, γι' αυτό είχα κάνει κατάψυξη ωαρίων. Ήθελα να κάνω παιδί, αλλά δεν το επεδίωκα. Μου προέκυψε. Δεν το περίμενα, όχι», επισήμανε σε συνέντευξή της στην εκπομπή Super Κατερίνα.

Υπάρχει κι αυτό το ταμπού, που κι εγώ το είχα. Όχι μόνο ταμπού, ρεαλιστικό είναι ότι αποκλείεται να μείνω έγκυος σε αυτή την ηλικία

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην κατάψυξη ωαρίων. «Την έκανα όταν ήμουν 39 ετών. Ξέρω ότι καλό είναι να την κάνεις νωρίτερα, αλλά εκεί λίγο μου την είχε βαρέσει, γιατί ένιωθα πιεσμένη, αγχωμένη», συμπλήρωσε.

Η Ελισάβετ Σπανού με την κόρη της/ instagram

«Η αλήθεια είναι ότι η εγκυμοσύνη έσκασε ως κεραυνός εν αιθρία. Πάντα όταν σκάει κεραυνός εν αιθρία, στην αρχή σοκάρεσαι. Μετά όλα κύλισαν ομαλά», αποκάλυψε.

Με τον πρώην σύντροφό της και πατέρα της 17 μηνών κόρης της, Εμμέλειας, χώρισαν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της. Όπως έχει αποκαλύψει, ο άντρας αυτός δε ζει στην Αθήνα. «Δεν είχα σκεφτεί κάτι, γιατί η απόσταση δεν επέτρεπε τέτοιες σκέψεις. Αυτός ήταν ο βασικός λόγος, για τον οποίο πάρθηκε η απόφαση να το συνεχίσω έτσι. Να χωρίσουμε και να συνεχίσω έτσι», εξήγησε.

Η τραγουδίστρια παραδέχτηκε πως «η συντροφικότητα είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή μου και λόγω χαρακτήρα. Πιστεύω ότι τα πράγματα θα κυλήσουν έτσι που και αυτό θα έρθει μόνο του με τον κατάλληλο τρόπο».

Στο ενδεχόμενο να αποκτήσει δεύτερο παιδί, απάντησε: «Δε νομίζω ότι θα έκανα, αλλά δεν ξέρεις αν σε τέσσερα χρόνια από τώρα ερωτευτώ παράφορα και βρω τον άνθρωπο πραγματικά της ζωής μου και θελήσουμε να κάνουμε και μαζί ένα παιδί».

Η Ελισάβετ Σπανού αναφέρθηκε και στη νόσο Χασιμότο, λέγοντας πως είναι κάτι που το είχε από πριν και πως έχει δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα. «Είπα πόσο δεν υπάρχει υποδομή για αυτό το πράγμα. Είναι συγκινητικό το πόσες γυναίκες μου μοιράστηκαν την ιστορία τους και πόσο πρόβλημα υπάρχει με αυτό», είπε.

Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ελισάβετ Σπανού στα γυρίσματα του videoclip «Ο τελευταίος άνθρωπος» το 2013/ NDP

Τέλος, παραδέχτηκε πως θαυμάζει τον πρώην σύντροφό της, Δημήτρη Αλεξάνδρου για το πώς συμπεριφέρεται ως μπαμπάς. «Πραγματικά τον θαυμάζω τον Δημήτρη. Θαυμάζω τον τρόπο που βλέπω να συμπεριφέρεται στο παιδί του. Θαυμάζω τον τρόπο με τον οποίο κρατάει ισορροπία με την πρώην σύντροφό του και το παιδί του. Αυτό μου φαίνεται άθλος που κάνει και μπράβο του. Άξιος! Άξιος άνθρωπος!», κατέληξε.

Η Ελισάβετ Σπανού και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχαν γνωριστεί στα γυρίσματα του videoclip της τραγουδίστριας, για το τραγούδι «Ο τελευταίος άνθρωπος» το 2013 και το ειδύλλιο τους είχε κρατήσει λίγους μήνες.