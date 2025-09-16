Βαλεντίνα Σπέντζα: Γνωρίστε την παίκτρια της Φάρμας

Τα μανδαρινικά, το pet sitting και η αγάπη της για τα ταξίδια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.09.25 , 08:26 Μικρή Μαντλίν: «Το κορίτσι ήταν παραγγελία κυκλώματος παιδεραστίας»
16.09.25 , 08:19 Μαίρη Συνατσάκη: «Παιδιά είμαι κουρέλι από τα κλάματα» - Τι συνέβη;
16.09.25 , 08:00 Βαλεντίνα Σπέντζα: Γνωρίστε την παίκτρια της Φάρμας
16.09.25 , 07:58 Σοκ στην Ιταλία: Αυτοκτόνησε 14χρονος – Ήταν θύμα bullying
16.09.25 , 07:41 Δέσποινα Βανδή: Η φωτογραφία από το σκάφος που «έκλεψε» τις εντυπώσεις
16.09.25 , 07:33 Μέση Ανατολή: Ξεκίνησε η χερσαία επιχείρηση στη Γάζα
16.09.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 16 Σεπτεμβρίου
16.09.25 , 00:25 Φάρμα: Ένταση στο βραδινό τραπέζι της γαλάζιας ομάδας
16.09.25 , 00:10 Φάρμα: Τα κορίτσια της γαλάζιας ομάδας κάνουν μπάνιο υπό αντίξοες συνθήκες
15.09.25 , 23:35 «Πράσινη» ή «γαλάζια» η πρώτη δοκιμασία της φετινής Φάρμας;
15.09.25 , 23:28 Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης στην ελευθέρα πάλη
15.09.25 , 23:28 Τέμπη: Συγκλονίζει ο Πάνος Ρούτσι - «Έδωσα μια υπόσχεση στο παιδί μου...»
15.09.25 , 23:15 Πρώτη ομαδική δοκιμασία με έπαθλο το σπίτι της Φάρμας
15.09.25 , 23:10 Φάρμα: Aυτοί είναι οι 22 παίκτες - Γνωρίστε τους!
15.09.25 , 23:09 «Χρυσή» διάρρηξη στο Παγκράτι με λεία 20.000 ευρώ
Μαίρη Συνατσάκη: «Παιδιά είμαι κουρέλι από τα κλάματα» - Τι συνέβη;
Δέσποινα Βανδή: Η φωτογραφία από το σκάφος που «έκλεψε» τις εντυπώσεις
Μικρή Μαντλίν: «Το κορίτσι ήταν παραγγελία κυκλώματος παιδεραστίας»
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Φάρμα - Λεωνίδας Κουτσόπουλος: «Κυρίες και κύριοι, η Φάρμα μόλις ξεκίνησε!»
Σοκ στην Ιταλία: Αυτοκτόνησε 14χρονος – Ήταν θύμα bullying
Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
Καινούργιου: Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν φήμες περί εγκυμοσύνης
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 16 Σεπτεμβρίου
Φάρμα: Aυτοί είναι οι 22 παίκτες - Γνωρίστε τους!
Περισσότερα

VIDEOS

Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
MasterChef 2025
Media
MasterChef 2025: Η αριστουργηματική πρεμιέρα, οι ποδιές και τα όνειρα!
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Β' Κύκλου on demand
Media
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Δεύτερου Κύκλου on demand
IQ 160: Τι Θα Γίνει Στο Επεισόδιο 7
Media
IQ 160: H περίληψη του 7ου επεισοδίου - Δείτε το
Φάρμα
Media
Φάρμα - Βασίλης: «Μπήκα στο παιχνίδι για την εμπειρία!»
ΑΝΤ1
Media
Αλλαγές στον ΑΝΤ1: Φεύγει ο Παπαδάκης, έρχεται η Στεφανίδου;
Φάρμα
Media
Φάρμα - Παύλος: «Δε θα ζητήσω από κανέναν εξηγήσεις για
Μαύροι Πίνακες
Media
Μαύροι Πίνακες: Η Ιόλη έρχεται αντιμέτωπη με τον δολοφόνο!
IQ 160
Media
IQ 160: Η Μουρίκη ξεσκέπασε με τον τρόπο της τη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Φάρμα έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Δευτέρας 15/9 μέσα από τη συχνότητα του Star με τον αγαπημένο Λεωνίδα Κουτσόπουλο να βρίσκεται για τρίτη σεζόν στο τιμόνι της παρουσίασης. 

Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Οι αλλαγές στη Φάρμα κι η αποκάλυψη για την πρεμιέρα

Οι 22 επίδοξοι farmers μπήκαν κατευθείαν στα βαθιά, παίρνοντας μια πρώτη γεύση από τις μεγάλες αλλαγές που θα δούμε στον τρίτο κύκλο, που μόλις ξεκίνησε και προβλέπεται άκρως ανταγωνιστικός!

Φάρμα: «Είστε 22, δε θα μπείτε όλοι!» - Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα

Η παίκτρια που προκάλεσε αίσθηση από το πρώτο κιόλας επεισόδιο είναι η Βαλεντίνα Σπέντζα, η οποία ξεχωρίζει για το στιλ της και την έντονη προσωπικότητά της, ενώ στη Φάρμα ήρθε για να τα ήταν από τις παίκτριες που ξεχώρισαν στο πρώτο επεισόδιο της Φάρμας. Έχοντας το δικό της προσωπικό στιλ, αλλά και μια σειρά από πρωτότυπα ενδιαφέροντα, η νεαρή Βαλεντίνα αναμένεται να αφήσει το δικό της στίγμα στη Φάρμα, όπου έρχεται για να τα «ισοπεδώσει όλα»

Βαλεντίνα Σπέντζα: Γνωρίστε την παίκτρια της Φάρμας

Ας δούμε μερικά πράγματα για εκείνη: 

  • Η Βαλεντίνα είναι 22 ετών.
  • Ασχολείται με τη φροντίδα των κατοικιδίων στο σπίτι (pet sitter) και δεν προσπαθεί να χωρέσει σε κουτάκια.
  • Ζει αυθεντικά και αυτό σκοπεύει να κάνει και στη Φάρμα – με πάθος, χαμόγελο και ενθουσιασμό!
  • Δεν ησυχάζει μέχρι να πετύχει τους στόχους της. Απόδειξη τα Μανδαρινικά Κινέζικα που κατάφερε να μάθει μόνη της από το μηδέν. Ή όταν θέλησε να γνωρίσει τον κόσμο και ταξίδεψε. 

Βαλεντίνα Σπέντζα: Γνωρίστε την παίκτρια της Φάρμας

  • Λατρεύει τη φύση κι ανυπομονεί να φροντίσει τα ζώα, τα μποστάνια και να ζήσει την εμπειρία με την καρδιά της, παραμένοντας πάντα ο εαυτός της, γιατί, όπως δηλώνει, «όταν είσαι ο εαυτός σου, πάντα πετυχαίνεις».

Δείτε όλα επεισόδια της Φάρμας 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΣΠΕΝΤΖΑ
 |
ΦΑΡΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top