Βαλεντίνα Σπέντζα: Γνωρίστε την παίκτρια της Φάρμας

Η Φάρμα έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Δευτέρας 15/9 μέσα από τη συχνότητα του Star με τον αγαπημένο Λεωνίδα Κουτσόπουλο να βρίσκεται για τρίτη σεζόν στο τιμόνι της παρουσίασης.

Οι 22 επίδοξοι farmers μπήκαν κατευθείαν στα βαθιά, παίρνοντας μια πρώτη γεύση από τις μεγάλες αλλαγές που θα δούμε στον τρίτο κύκλο, που μόλις ξεκίνησε και προβλέπεται άκρως ανταγωνιστικός!

Η παίκτρια που προκάλεσε αίσθηση από το πρώτο κιόλας επεισόδιο είναι η Βαλεντίνα Σπέντζα, η οποία ξεχωρίζει για το στιλ της και την έντονη προσωπικότητά της, ενώ στη Φάρμα ήρθε για να τα ήταν από τις παίκτριες που ξεχώρισαν στο πρώτο επεισόδιο της Φάρμας. Έχοντας το δικό της προσωπικό στιλ, αλλά και μια σειρά από πρωτότυπα ενδιαφέροντα, η νεαρή Βαλεντίνα αναμένεται να αφήσει το δικό της στίγμα στη Φάρμα, όπου έρχεται για να τα «ισοπεδώσει όλα».

Ας δούμε μερικά πράγματα για εκείνη:

Η Βαλεντίνα είναι 22 ετών .

. Ασχολείται με τη φροντίδα των κατοικιδίων στο σπίτι (pet sitter) και δεν προσπαθεί να χωρέσει σε κουτάκια.

και δεν προσπαθεί να χωρέσει σε κουτάκια. Ζει αυθεντικά και αυτό σκοπεύει να κάνει και στη Φάρμα – με πάθος, χαμόγελο και ενθουσιασμό!

Δεν ησυχάζει μέχρι να πετύχει τους στόχους της. Απόδειξη τα Μανδαρινικά Κινέζικα που κατάφερε να μάθει μόνη της από το μηδέν. Ή όταν θέλησε να γνωρίσει τον κόσμο και ταξίδεψε.

Λατρεύει τη φύση κι ανυπομονεί να φροντίσει τα ζώα, τα μποστάνια και να ζήσει την εμπειρία με την καρδιά της, παραμένοντας πάντα ο εαυτός της, γιατί, όπως δηλώνει, «όταν είσαι ο εαυτός σου, πάντα πετυχαίνεις».

