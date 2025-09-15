Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Οι αλλαγές στη Φάρμα κι η αποκάλυψη για την πρεμιέρα

Η συνέντευξη που έδωσε στο Breakfast@Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.09.25 , 10:32 Φαίη Σκορδά: Πώς υποδέχτηκε τους τηλεθεατές στην πρεμιέρα του Buongiorno
15.09.25 , 10:13 Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Οι αλλαγές στη Φάρμα κι η αποκάλυψη για την πρεμιέρα
15.09.25 , 10:10 Emmy 2025: O 15χρονος του «Adolescence» o νεαρότερος νικητής των βραβείων!
15.09.25 , 09:54 Γιώργος Λιάγκας: Eίπε την πρώτη «καλημέρα» στο Πρωινό ΑΝΤ1
15.09.25 , 09:53 Εθνική Ελλάδος: Το πάρτι στα αποδυτήρια και το φιλί της Μαράια στον Γιάννη
15.09.25 , 09:40 Ιωάννα Τούνη: Η πρώτη αντίδραση για τον φημολογούμενο σύντροφό της
15.09.25 , 09:24 Χατζίδου - Παύλου: To party για τα 6α γενέθλια της Μελίτας
15.09.25 , 09:22 Eξάγωνο Αφροδίτης-Άρη στις 16/09/2025: Τα Ζώδια Που Θα Ευνοηθούν
15.09.25 , 09:17 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Πρεμιέρα της 13ης σεζόν του «Happy Day»
15.09.25 , 09:15 Breakfast@Star: Η συγκίνηση της Ελένης Χατζίδου στην πρεμιέρα!
15.09.25 , 09:03 Σταύρος Παράβας: Η εξορία, ο χαμός του γιου του & η σχέση του με τον Ωνάση
15.09.25 , 09:00 Ποιον παίκτη δεν υπολογίζει ο Μεντιλίμπαρ;
15.09.25 , 09:00 Ford Motor Ελλάς: Συγκεντρώνει τρόφιμα για φτωχές οικογένειες
15.09.25 , 08:40 Βασίλης Καλογήρου: «Του έκοψαν το δάχτυλο εν ζωή»
15.09.25 , 08:36 Παναγιώτης Στάθης – Άννα Λιβαθυνού: Πρεμιέρα για το «Καλημέρα Ελλάδα»
Βασίλης Καλογήρου: «Του έκοψαν το δάχτυλο εν ζωή»
Eξάγωνο Αφροδίτης-Άρη στις 16/09/2025: Τα Ζώδια Που Θα Ευνοηθούν
Ιωάννα Τούνη: Η πρώτη αντίδραση για τον φημολογούμενο σύντροφό της
Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
Εθνική Ελλάδος: Το ξέφρενο πάρτι στα αποδυτήρια με τον Γιάννη dj
Σταύρος Παράβας: Η εξορία, ο χαμός του γιου του & η σχέση του με τον Ωνάση
Φαίη Σκορδά: Πώς υποδέχτηκε τους τηλεθεατές στην πρεμιέρα του Buongiorno
Ρόδος: Τι κατέθεσε η μητέρα της influencer που συνελήφθη για ροζ κοκαΐνη
Στα κρατητήρια ο γιος γνωστού ερμηνευτή: «Θα σας κάνω κακό όταν βγω»
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακές σύντροφοι των παικτών της Εθνικής Ελλάδας
Περισσότερα

VIDEOS

Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
MasterChef 2025
Media
MasterChef 2025: Η αριστουργηματική πρεμιέρα, οι ποδιές και τα όνειρα!
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Β' Κύκλου on demand
Media
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Δεύτερου Κύκλου on demand
IQ 160: Τι Θα Γίνει Στο Επεισόδιο 7
Media
IQ 160: H περίληψη του 7ου επεισοδίου - Δείτε το
Φάρμα
Media
Φάρμα - Βασίλης: «Μπήκα στο παιχνίδι για την εμπειρία!»
ΑΝΤ1
Media
Αλλαγές στον ΑΝΤ1: Φεύγει ο Παπαδάκης, έρχεται η Στεφανίδου;
Φάρμα
Media
Φάρμα - Παύλος: «Δε θα ζητήσω από κανέναν εξηγήσεις για
Μαύροι Πίνακες
Media
Μαύροι Πίνακες: Η Ιόλη έρχεται αντιμέτωπη με τον δολοφόνο!
IQ 160
Media
IQ 160: Η Μουρίκη ξεσκέπασε με τον τρόπο της τη
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πρεμίερα κάνει απόψε το βράδυ στις 21:00 στο Star η Φάρμα και ο παρουσιαστής της, Λεωνίδας Κουτσόπουλος, μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star και στη δημοσιογράφο Κωνσταντίνα Γκρόσι.

«Τρίτη χρονιά, έχουμε αρκετές διαφορές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε μία διαδικασία αρχική που δεν την είχαμε! Δεν θα μπουν όλοι τη Φάρμα. Ξεκινάμε από ένα υπέροχο μέρος, τη Λίμνη Δόξα, όπου θα το πω.. Ξεκινάνε με κάτι κανό και θα υπάρχει μία διαδικασία του ποιος θα φτάσει πρώτος , δεύτερος. Δυστυχώς, νωρίς νωρίς θα έχουμε μία διπλή αποχώρηση», είπε αρχικά ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Οι αλλαγές στη Φάρμα κι η αποκάλυψη για την πρεμιέρα

Όσο για τις δοκιμασίες είπε: «Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά στο κατασκευαστικό κομμάτι και να αναφέρουμε και μία φορά αυτά τα παιδιά που δουλεύουν όλοι μέρα. Γιατί ό,τι βλέπουμε κατασκευάζεται εδώ επί τόπου. Οπότε να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ με την ευκαιρία και να πούμε ότι είναι πολύ μεγαλύτερα, διαφορετικά και πολύπλοκα».

Για το αν θα περάσει εκείνος από κάποια δοκιμασία, απάντησε: «Φέτος, δεν έχω περάσει από καμιά δοκιμασία. Έχουμε και πιο διασκεδαστικά παιχνίδια τη φετινή σεζόν. Μπορεί να είναι από μουσικές καρέκλες μέχρι… οπότε με αυτή τη διαδικασία, η ομάδα που κερδίζει μπαίνει σε ένα θερμοκήπιο όπου έχει κι εκεί κάποια λαχανικά και πολλά προϊόντα, τα οποία δεν είναι στις βασικές προμήθειες, οπότε θα είναι ένα έξτρα κέρδος!».

Και πρόσθεσε: «Κάθε βδομάδα θα είναι διαφορετική. Όλα τα παιδιά όταν καλούνται να αγωνιστούν είναι παρόντες όλοι και δίνουν τον εαυτό τους. Ο τελικός στόχος για όλους είναι το έπαθλο».

Σχετικά με την προτομή του στη Φάρμα, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος σχολίασε: «Το να βλέπω την προτομή μου εδώ είναι λίγο μακάβριο, την βλέπω και σταυροκοπιέμαι».

Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Οι αλλαγές στη Φάρμα κι η αποκάλυψη για την πρεμιέρα

Δείτε όλη την εκπομπή του Breakfast@star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
BREAKFASTSTAR
 |
ΦΑΡΜΑ
 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top