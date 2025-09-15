Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Οι αλλαγές στη Φάρμα κι η αποκάλυψη για την πρεμιέρα

Πρεμίερα κάνει απόψε το βράδυ στις 21:00 στο Star η Φάρμα και ο παρουσιαστής της, Λεωνίδας Κουτσόπουλος, μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star και στη δημοσιογράφο Κωνσταντίνα Γκρόσι.

«Τρίτη χρονιά, έχουμε αρκετές διαφορές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε μία διαδικασία αρχική που δεν την είχαμε! Δεν θα μπουν όλοι τη Φάρμα. Ξεκινάμε από ένα υπέροχο μέρος, τη Λίμνη Δόξα, όπου θα το πω.. Ξεκινάνε με κάτι κανό και θα υπάρχει μία διαδικασία του ποιος θα φτάσει πρώτος , δεύτερος. Δυστυχώς, νωρίς νωρίς θα έχουμε μία διπλή αποχώρηση», είπε αρχικά ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

Όσο για τις δοκιμασίες είπε: «Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά στο κατασκευαστικό κομμάτι και να αναφέρουμε και μία φορά αυτά τα παιδιά που δουλεύουν όλοι μέρα. Γιατί ό,τι βλέπουμε κατασκευάζεται εδώ επί τόπου. Οπότε να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ με την ευκαιρία και να πούμε ότι είναι πολύ μεγαλύτερα, διαφορετικά και πολύπλοκα».

Για το αν θα περάσει εκείνος από κάποια δοκιμασία, απάντησε: «Φέτος, δεν έχω περάσει από καμιά δοκιμασία. Έχουμε και πιο διασκεδαστικά παιχνίδια τη φετινή σεζόν. Μπορεί να είναι από μουσικές καρέκλες μέχρι… οπότε με αυτή τη διαδικασία, η ομάδα που κερδίζει μπαίνει σε ένα θερμοκήπιο όπου έχει κι εκεί κάποια λαχανικά και πολλά προϊόντα, τα οποία δεν είναι στις βασικές προμήθειες, οπότε θα είναι ένα έξτρα κέρδος!».

Και πρόσθεσε: «Κάθε βδομάδα θα είναι διαφορετική. Όλα τα παιδιά όταν καλούνται να αγωνιστούν είναι παρόντες όλοι και δίνουν τον εαυτό τους. Ο τελικός στόχος για όλους είναι το έπαθλο».

Σχετικά με την προτομή του στη Φάρμα, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος σχολίασε: «Το να βλέπω την προτομή μου εδώ είναι λίγο μακάβριο, την βλέπω και σταυροκοπιέμαι».

Δείτε όλη την εκπομπή του Breakfast@star