Φάρμα: Ένας απρόσμενος τραυματισμός διακόπτει απότομα τον αγώνα

Η προηγούμενη εβδομάδα ήταν εβδομάδα επιστροφών για τη Φάρμα, με τους παίκτες, που είχαν αποχωρήσει, να επιστρέφουν με στόχο να διεκδικήσουν ξανά τη θέση τους! Η Στέλλα Παλούκη και ο Λάμπρος Λιαμίρας, μονομάχησαν απέναντι στην Κωνσταντίνα Φυλακτάκη και στον Γιώργο Ανυφαντάκη, με τους τελευταίους να εξασφαλίζουν την παραμονή τους.

Απόψε, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, στις σκηνές ο Γιώργος δείχνει ανακουφισμένος, μετά το θετικό αποτέλεσμα της μονομαχίας, ενώ στο σπίτι η Βαλεντίνα Σπέντζα παραμένει το βασικό θέμα συζήτησης για τους συμπαίκτες της. Οι αποχωρήσαντες πρόλαβαν να ενημερώσουν τους farmers για όσα συμβαίνουν εκτός Φάρμας και για την άποψη που έχει σχηματιστεί για αυτούς, με αποτέλεσμα οι συζητήσεις γύρω από τα νέα να συνεχίζονται.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδέχεται τις δύο ομάδες στο Παιχνίδι Προμηθειών ή μάλλον στα… Παιχνίδια Προμηθειών. Αυτή τη φορά, οι παίκτες παίρνουν μέρος σε ένα «Αρκαδικό Τρίαθλο», που περιλαμβάνει τρία από τα παιχνίδια που έπαιξαν και αγάπησαν: «Μουσικές Καρέκλες», «Πόλεμος των άκρων» και «Πέναλτι στα τυφλά».

Η 1η Ομαδική Δοκιμασία Ασυλίας, που ακολουθεί, δοκιμάζει τα όρια των παικτών, καθώς απαιτεί να επιστρατεύσουν όσα αποθέματα δύναμης έχουν, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Ένας απρόσμενος τραυματισμός διακόπτει απότομα τον αγώνα. Ποια ομάδα θα συνεργαστεί καλύτερα και θα καταφέρει να φτιάξει πρώτη το παζλ, που θα της χαρίσει την πολυπόθητη νίκη;

Στο Συμβούλιο της Ηττημένης Ομάδας πολλά θέματα βγαίνουν στην επιφάνεια και ο 1ος μονομάχος δε φαίνεται να αποδέχεται την επιλογή του αρχηγού. Είναι δίκαιη η απόφαση ή υπάρχουν άλλα κίνητρα από πίσω;

Η Φάρμα, ένα από τα πιο επιτυχημένα διεθνή τηλεοπτικά format, επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά στο Star με παρουσιαστή τον αγαπημένο Λεωνίδα Κουτσόπουλο!

Οι 11 farmers

Για 3η σεζόν στη Φάρμα, ετοιμαστείτε να ζήσετε ένα μοναδικό, αυθεντικό ταξίδι στην αξεπέραστη ελληνική ύπαιθρο, σε απόλυτη αρμονία με τη φύση και τους αδιαπραγμάτευτους νόμους της.

Σε μια απομονωμένη τοποθεσία, μακριά από τις ανέσεις της σύγχρονης αστικής ζωής, oι παίκτες της Φάρμας καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγροτικής ζωής, που μπορεί να είναι σκληρή, αλλά ταυτόχρονα είναι γεμάτη γοητεία.

Στο βιωματικό αυτό ταξίδι που ξεκινούν, θα χρειαστεί να ανταποκριθούν σε αποστολές υψηλών απαιτήσεων, δύναμης, αντοχής και δεξιοτήτων. Μόνο έτσι θα καταφέρουν να κερδίσουν τις παροχές και τα έπαθλα, που θα κάνουν την επιβίωση στην ύπαιθρο λίγο ευκολότερη.

Η 3η σεζόν της Φάρμας είναι στο Star και... ανεβάζει τον πήχη!



Περισσότερη ένταση, απρόβλεπτες ανατροπές και δυναμικές δοκιμασίες θα καθηλώσουν το κοινό. Συνεχείς προκλήσεις, απαιτητικές συνθήκες και σκληρές μάχες θα δοκιμάζουν καθημερινά τις αντοχές, τις ικανότητες και τα σωματικά και ψυχολογικά όρια των παικτών.

Ποιος θα καταφέρει να επιβιώσει; Ποιος θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής;

Κάθε εβδομάδα, κάποιος θα αποχωρεί.

Θα είναι ο λιγότερο αυτάρκης; Ο λιγότερο ικανός να συμβάλει στην ομάδα;

Ή εκείνος που δεν θα ανταπεξέλθει στις δοκιμασίες;

Η συνολική στρατηγική που θα επιλέξει κάθε παίκτης κατά την παραμονή του στη Φάρμα, αλλά κυρίως η θέληση και η προσαρμοστικότητά του, είναι τα στοιχεία που θα αναδείξουν τον νικητή, ο οποίος θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 50.000 ευρώ!



