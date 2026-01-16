VW επαγγελματικά οχήματα: Iστορικό ρεκόρ για το Multivan

Υπερδιπλασιασμός παραδόσεων του ID. Buzz

VW επαγγελματικά οχήματα: Iστορικό ρεκόρ για το Multivan
Η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα ολοκλήρωσε το 2025 με ισχυρές επιδόσεις σε βασικά της μοντέλα, καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ για το Multivan, υπερδιπλασιασμό παραδόσεων για το ID. Buzz και περαιτέρω ενίσχυση του μεριδίου των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων. Συνολικά, η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα παρέδωσε 393.700 οχήματα παγκοσμίως το 2025. Συμπεριλαμβανομένων των παραδόσεων του ID. Buzz στη Βόρεια Αμερική, το σύνολο ανήλθε σε 401.000 οχήματα. Το ID. Buzz αποτέλεσε τον βασικό μοχλό ανάπτυξης, με αύξηση 102% σε ετήσια βάση και 60.700 παραδόσεις παγκοσμίως. 

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν και η πορεία του Multivan, το οποίο σημείωσε αύξηση 31%, φτάνοντας τις 38.700 μονάδες και καταγράφοντας το καλύτερο έτος στην ιστορία του. Παράλληλα, οι παραδόσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων της Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα διπλασιάστηκαν, αγγίζοντας τις 65.900 μονάδες, που αντιστοιχούν σε μερίδιο 16,4% επί του συνόλου. 

VW επαγγελματικά οχήματα: Πωλήσεις 2025

ID. Buzz: σταθερή ανάπτυξη και ενίσχυση της ηγετικής θέσης 

Το ID. Buzz διατηρεί ηγετική θέση στην κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων κατηγορίας B στην Ευρώπη, με ισχυρή παρουσία και στους επαγγελματικούς πελάτες, καθώς περίπου το 46% των παραδόσεων αφορά εκδόσεις Cargo. Το 2026, η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα θα επεκτείνει περαιτέρω τη γκάμα με την προσθήκη του ID. Buzz Cargo με μακρύ μεταξόνιο. Παρά τις απαιτητικές συνθήκες της αγοράς και τους δασμούς, το 2025 παραδόθηκαν 7.300 ID. Buzz στη Βόρεια Αμερική. 

VW επαγγελματικά οχήματα: Πωλήσεις 2025

Multivan και California: έτος-ορόσημο 

Το Multivan, που εκφράζει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την υπόσχεση της μάρκας για «χώρο για ανάγκες και όνειρα», κατέγραψε το ισχυρότερο έτος στην ιστορία του. Το 2025 παραδόθηκαν επιπλέον 14.200 μονάδες California, το οποίο βασίζεται τεχνικά στο πλαίσιο του Multivan, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική της γκάμας. Για το 2026 έχουν ήδη προαναγγελθεί σημαντικές αναβαθμίσεις, όπως πλήρως εκσυγχρονισμένο cockpit, ανανεωμένος σχεδιασμός και σύγχρονες επιλογές συστημάτων κίνησης. 

VW επαγγελματικά οχήματα: Πωλήσεις 2025

Transporter: διεύρυνση γκάμας το 2026 

Το νέο Transporter εισήλθε σε επιπλέον αγορές το 2025, ενώ το 2026 η γκάμα του θα διευρυνθεί σημαντικά με την προσθήκη νέων παραλλαγών. Συγκεκριμένα, θα προσφέρει 13 διαφορετικές εκδόσεις αμαξώματος και 11 επιλογές συστημάτων κίνησης, συμπεριλαμβανομένων νέων εκδόσεων PHEV και BEV με τετρακίνηση. Παράλληλα, θα διαθέτει δυνατότητες φόρτωσης έως 9 κ.μ., ωφέλιμο φορτίο έως 1,33 τόνους και ικανότητα ρυμούλκησης έως 2,3 τόνους. 

VW επαγγελματικά οχήματα: Πωλήσεις 2025

Caddy και Crafter σε ανοδική πορεία 

Το Caddy ξεπέρασε και πάλι το όριο των 100.000 παραδόσεων, φτάνοντας τις 110.400 μονάδες, ενώ από το 2025 διατίθεται και σε έκδοση PHEV, προσφέροντας δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής οδήγησης. Το Crafter συνέχισε την ανοδική του πορεία με 73.000 παραδόσεις, ενώ τον Δεκέμβριο του 2025 τέθηκε ο θεμέλιος λίθος για την επέκταση της παραγωγής της επόμενης γενιάς του e-Crafter στο εργοστάσιο της Września (Βρέζνια) στην Πολωνία, ενισχύοντας το ηλεκτρικό μέλλον της μάρκας. 

VW επαγγελματικά οχήματα: Πωλήσεις 2025

Amarok: μεταβατική χρονιά 

Το νέο Amarok κατέγραψε 30.100 παραδόσεις το 2025, σε μια μεταβατική χρονιά για το μοντέλο, καθώς ολοκληρώθηκε η σταδιακή απόσυρση της πρώτης γενιάς στη Νότια Αμερική. Παράλληλα, η εξέλιξη του διαδόχου για τη συγκεκριμένη αγορά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ στα τέλη του 2025 παρουσιάστηκε το Amarok Dark Label στις πρώτες αγορές, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του μοντέλου. 

Στρατηγική συνέχεια και προοπτική για το 2026 

Με ισχυρές επιδόσεις σε βασικά της μοντέλα, διεύρυνση της γκάμας και σταθερή ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης, η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα ολοκλήρωσε το 2025 επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της εστίαση σε λύσεις που καλύπτουν τόσο τις ανάγκες των επαγγελματιών όσο και της σύγχρονης κινητικότητας. Με το βλέμμα στο 2026, η μάρκα συνεχίζει να επενδύει σε νέες εκδόσεις και παραλλαγές, τεχνολογικές αναβαθμίσεις και ψηφιακές υπηρεσίες, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά. 

 

