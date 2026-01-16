Τραγική κατάληξη στο Μαρούσι: Νεκρός ο 25χρονος που είχε εξαφανιστεί

Νεκρός ο 25χρονος που αγνοούταν στο Μαρούσι. Οι πρώτες πληροφορίες / Βίντεο Αnt1

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 25χρονου Γιώργου. Τα ίχνη του είχαν χαθεί στο Μαρούσι τη Δευτέρα στις 12 Ιανουαρίου.

Ο νεαρός άνδρας εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Παρασκευής σε οικοδομή στην Αγία Παρασκευή, από μέλη της ομάδας Anubis που συμμετείχε τις τελευταίες ώρες στις έρευνες για τον εντοπισμό του.

Την είδηση έκανε γνωστή μέσω ανάρτησης στο Facebook η ομάδα «Anubis Coldcase K9 Team», στην οποία αναφέρει:

«Μετά από αίτημα στις 15/1/2026 της οικογένειας του αγνοούμενου Γ.Κ. από τις 12/1/2026 η ομάδα μας ενεργοποιήθηκε παρέχοντας ειδικά συνεργεία έρευνας για τον εντοπισμό του. Μετά από ανάλυση ψηφιακών τεκμηρίων από τον κο Κρανιδιώτη Νικόλαο και νέο επίσημο μέλος της ομάδας μας καταφέραμε και εντοπίσαμε εντός 3 ωρών την σορό του αγνοούμενου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

Συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη τους».

Ο 25χρονος Γιώργος έφυγε από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του τη Δευτέρα στην περιοχή του Αμαρουσίου και από τότε δεν έδωσε κανένα σημείο ζωής στους οικείους του. Η οικογένειά του ανησύχησε και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες εξέδωσαν missing alert.

Ο αδελφός του, μάλιστα, είχε ανεβάσει στα social media μία φωτογραφία του οχήματος, καλώντας τον κόσμο να τον ενημερώσει, σε περίπτωση που εντοπίσει κάποιος το Ι.Χ.

Τα αίτια του θανάτου του 25χρονου Γιώργου διερευνώνται από τις αρχές.